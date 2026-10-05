Tác phẩm tham gia Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm vàng Quảng Ninh lần thứ VII – 2026) Một năm chính quyền hai cấp: Khi đảng viên gánh vác việc cơ sở - Kỳ 1: Một người, nhiều việc

Một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, ở xã Tiên Yên, TP Quảng Ninh, những thay đổi từ cơ sở cũng đặt cán bộ, đảng viên trước yêu cầu mới, đó là vừa thêm việc, nhận việc, vừa tiên phong dẫn lối, để bộ máy mới vận hành thông suốt và gần dân hơn.

Kỳ 1: Một người, nhiều việc

Buổi sáng ở Phong Dụ thường bắt đầu bằng những cuộc điện thoại. Việc của chi bộ, việc của thôn, rồi những chuyện của từng hộ dân cần tháo gỡ. Với chị Lã Thị Hồng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phong Dụ, hơn hai tháng nhận nhiệm vụ mới cũng là hơn hai tháng chị gần như không có một ngày ngồi yên.

Đồng chí Lã Thị Hồng, nhận quyết định Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phong Dụ.

Sau sáp nhập, Phong Dụ rộng hơn, gồm bốn thôn Tềnh Pò, Hợp Thành, Hồng Phong và Na Cà, với 365 hộ, 1.780 nhân khẩu, 48 đảng viên, tất cả đều là người dân tộc thiểu số. Không còn hộ nghèo, cận nghèo, nhưng địa bàn rộng, dân cư phân tán khiến công việc ở cơ sở nhiều hơn. “Làm bí thư chi bộ, trưởng thôn thì không thể chỉ ngồi chờ người dân đến tìm mình. Có việc phải đi, phải gặp, phải nghe dân nói mới biết cách tháo gỡ”, chị Hồng chia sẻ.

Chị Hồng hướng dẫn người dân trong thôn đăng ký giống, cây trồng vụ đông năm 2026.

Hình ảnh chị đi cùng những người cao tuổi trong thôn đã trở nên quen thuộc. Có lần, chị đưa ông Lưu Văn Sinh, 70 tuổi, đi xử lý công việc. Chị vừa đi vừa hỏi han, nhắc từng việc, chỗ nào cần giấy tờ, chỗ nào cần gặp ai.

Ông Sinh cho biết tuổi cao, việc đi lại và thực hiện các thủ tục không còn thuận tiện như trước, nhiều việc nếu tự mình xoay xở sẽ rất khó. “Chị Hồng nhiệt tình lắm, việc gì chưa rõ thì chị hướng dẫn, cần đi đâu chị đi cùng. Cán bộ thôn mà gần dân như thế thì chúng tôi yên tâm”, ông Sinh chia sẻ.

Chị Hồng thường xuyên bám cơ sở tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới người dân trong thôn.

Sinh năm 1987, người phụ nữ dân tộc Tày từng là cô giáo hợp đồng tại Trường Tiểu học Phong Dụ sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh năm 2010. Đến năm 2016, chị rời công việc ở trường, chuyển sang làm y tế thôn bản và tham gia công tác phụ nữ. Không dừng việc học, chị tiếp tục hoàn thành chương trình đại học tại Đại học Thái Nguyên. Năm 2022, chị được tín nhiệm làm Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Ban Công tác Mặt trận. Tháng 7/2026, chị được bầu làm Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phong Dụ.

Nhận nhiệm vụ mới, một trong những việc chị trăn trở là giúp đảng viên lớn tuổi tiếp cận chuyển đổi số. Nhiều người chưa quen điện thoại thông minh, chưa biết đăng nhập, điểm danh hay tìm nghị quyết trên Sổ tay đảng viên điện tử. Chị cùng Chi ủy phân công người biết công nghệ hướng dẫn người chưa biết, còn mình trực tiếp “cầm tay chỉ việc”. Từ những thao tác đầu tiên, các đảng viên dần thành thạo hơn. Đến nay, 100% đảng viên Chi bộ Phong Dụ đã sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử cơ bản thành thạo.

Ở Phong Dụ, chị Hồng vừa là Bí thư Chi bộ, vừa là Trưởng thôn, người vận động, kết nối và hướng dẫn. Chị hiểu một mình không thể làm hết nên cùng Chi ủy phân công nhiệm vụ cho các phó trưởng thôn, trưởng khu, phối hợp Ban Công tác Mặt trận để nắm địa bàn, đưa chủ trương đến từng khu dân cư.

Hơn hai tháng trên cương vị mới chưa phải một chặng đường dài, nhưng những bước chân của chị đã cho thấy vai trò của người đứng đầu cơ sở không chỉ nằm ở chức danh, mà ở việc có đến với dân, lắng nghe dân và cùng dân giải quyết từng việc cụ thể.

Đảng viên trẻ Phạm Ngọc Đạt, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Tiên Yên phải học hỏi, mở rộng kỹ năng và chủ động nhận những phần việc mới.

Ở một vị trí khác tại Đảng ủy xã Tiên Yên, sự chủ động ấy được thể hiện theo cách khác, đó là học nhanh, làm chắc và sẵn sàng nhận những phần việc mới.

Đó cũng là câu chuyện của cán bộ trẻ Phạm Ngọc Đạt. Sinh năm 1998, Đạt là chuyên viên Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Tiên Yên, là một trong những cán bộ trẻ đang thích ứng với yêu cầu công việc mới ở cơ sở. Từ những văn bản, kế hoạch, hội nghị đến công tác tuyên truyền, dân vận và nắm bắt dư luận, Đạt phải liên tục học hỏi, mở rộng kỹ năng và chủ động nhận những phần việc mới. Với anh, mỗi nhiệm vụ không chỉ là công việc được giao, mà còn là một lần học hỏi, rèn luyện để trưởng thành trong thực tiễn.

Đạt được tuyển dụng từ tháng 7/2024, từng công tác tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Yên. Từ ngày 1/7/2025, khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành, anh chuyển sang công tác tại Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Tiên Yên. Một cán bộ trẻ bước vào bộ máy mới, nơi những phần việc từng được phân chia ở nhiều cấp nay được đưa gần hơn về cơ sở, đồng nghĩa với yêu cầu tham mưu cũng rộng hơn, trực tiếp hơn.

Đạt có nền tảng đào tạo về quản lý nhà nước, luật, ngoại ngữ và quản lý công. Nhưng thực tế công việc nhanh chóng cho anh hiểu rằng kiến thức trên giảng đường chỉ là hành trang ban đầu.

Đảng viên trẻ Phạm Ngọc Đạt học từ các đồng nghiệp đi trước và học ngay từ thực tế những việc mình đang làm.

“Có những việc trước đây mình chỉ tiếp cận ở một khâu, nay phải nhìn rộng hơn, hiểu cả quá trình để tham mưu cho đúng. Vì vậy, vừa làm vừa phải học, học từ các đồng nghiệp đi trước và học ngay từ những việc mình đang làm”, Đạt chia sẻ.

Công việc của một chuyên viên Ban Xây dựng Đảng không nằm trong một “ngăn” cố định. Đạt trực tiếp tham mưu các nhiệm vụ trên lĩnh vực tuyên giáo, dân vận; xây dựng dự thảo kế hoạch, công văn, báo cáo, văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy; tham mưu công tác tuyên truyền, định hướng thông tin, tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên và các hoạt động chính trị của địa phương.

Ngoài ra, hằng ngày, Đạt theo dõi báo chí, mạng xã hội, tổng hợp những vấn đề dư luận quan tâm để báo cáo, tham mưu hướng xử lý.

Hạ tầng đô thị xã Tiên Yên đang dần được đầu tư đồng bộ, khang trang, hiện đại.

Từ đó, những phần việc tưởng như thuộc các lĩnh vực khác nhau lại rất ăn khớp. Một văn bản phải chính xác về nội dung nhưng cũng phải dễ hiểu khi triển khai. Một thông tin trên mạng xã hội không thể chỉ đọc qua rồi kết luận mà cần kiểm chứng, đánh giá nguồn và đặt trong bối cảnh cụ thể. Một nhiệm vụ dân vận lại đòi hỏi cán bộ phải hiểu tâm tư, băn khoăn của người dân trước khi tìm cách giải thích.

Đạt nói, điều anh học được nhiều nhất sau khi chuyển về cơ sở là không thể nhìn công việc theo từng phần riêng lẻ. Một nhiệm vụ có thể bắt đầu từ văn bản nhưng kết thúc ở địa bàn; một vấn đề dư luận có thể liên quan đồng thời đến tuyên truyền và dân vận; một chủ trương muốn đi vào cuộc sống phải được chuyển tải bằng cách phù hợp với từng nhóm người. Có ngày công việc bắt đầu bằng việc nghiên cứu một văn bản, tiếp đó là chuẩn bị nội dung cho hội nghị, theo dõi tình hình dư luận rồi trở lại với những văn bản cần chỉnh sửa.

Theo báo cáo của xã Tiên Yên, bộ máy được giao 405 biên chế, trong đó 50 biên chế công chức và 355 biên chế viên chức; đến ngày 30/6/2026 có 395 người có mặt. Khối lượng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn được đánh giá tương đương áp lực của 3-4 phòng chuyên môn cấp huyện trước đây. Trong bối cảnh ấy, tinh gọn bộ máy đòi hỏi cán bộ ở cơ sở phải biết rộng hơn, xử lý nhanh hơn và chủ động hơn.

Với Đạt, sự thay đổi ấy cũng là một cuộc “học việc” đặc biệt. Không phải học để có thêm một chứng chỉ, mà học để có thể đảm nhận những phần việc trước đây thuộc một cấp khác; học cách kết nối nhiều lĩnh vực để tham mưu một nhiệm vụ; học cách biến những văn bản, nghị quyết thành nội dung có thể triển khai ở cơ sở.

Tiên Yên đang đổi thay từng ngày.

“Mình còn trẻ thì phải học nhanh, làm chắc. Không biết thì hỏi, chưa rõ thì tìm hiểu, việc nào được giao thì cố gắng theo đến cùng”, Đạt chia sẻ.

Từ những bước chân của chị Hồng ở Phong Dụ đến những giờ làm việc của Đạt tại Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Tiên Yên, có thể thấy một điểm chung trong hình ảnh người cán bộ ở cơ sở hôm nay, đó là vị trí công tác có thể khác nhau, cách làm có thể khác nhau, nhưng đều phải chủ động nhận việc, học việc và theo việc đến cùng.

Người đứng đầu thôn đến tận nhà dân để tháo gỡ một việc cụ thể; cán bộ trẻ trong cơ quan Đảng miệt mài với từng văn bản, thông tin và nhiệm vụ tham mưu. Mỗi người ở một vị trí, nhưng cùng góp phần làm cho bộ máy mới vận hành gần dân hơn, sát việc hơn. Mỗi nhiệm vụ hoàn thành hôm nay lại là một bài học để ngày mai có thể đảm nhận thêm một phần việc khó hơn.