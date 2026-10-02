TÁC PHẨM DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG THÀNH PHỐ QUẢNG NINH, LẦN THỨ VII - NĂM 2026 "Mở đường" cho tổ chức Đảng vào doanh nghiệp

Hàng nghìn lao động làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn, nhưng đến hết tháng 6/2026, phường Liên Hòa vẫn chưa có tổ chức Đảng nào trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Chủ doanh nghiệp khó tiếp cận, đảng viên phân tán, công nhân còn e ngại việc sinh hoạt Đảng ảnh hưởng công việc... Từ thực tế đó, Đảng ủy phường Liên Hòa kiên trì tìm cách tháo gỡ từng khó khăn, kết nối với doanh nghiệp, tập hợp đảng viên, tạo nguồn trong công nhân để tổ chức Đảng từng bước “bén rễ” trong khu vực này.

Khó tiếp cận chủ doanh nghiệp

Đảng bộ phường Liên Hoà tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt chi bộ Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong.

Liên Hòa nằm ở phía Tây Quảng Ninh, giữ vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và kết nối vùng. Với tiềm năng phát triển công nghiệp, dịch vụ và logistics, các doanh nghiệp trên địa bàn khá đa dạng, từ doanh nghiệp trong khu công nghiệp đến các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, vận tải, xây dựng và cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ và vừa.

Đáng chú ý, trên địa bàn phường hiện có nhiều khu công nghiệp đã và đang hình thành. Khu công nghiệp Nam Tiền Phong có 3 doanh nghiệp với 118 công nhân, trong đó có 2 đảng viên cư trú tại khu dân cư. Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong có 28 doanh nghiệp với 2.060 công nhân. Công ty CP Nosco Shipyard có 780 công nhân, đã có tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên và 27 đảng viên đang cư trú tại khu dân cư. Khu công nghiệp Bạch Đằng đang thực hiện dự án, hiện có 10 lao động, chưa có đảng viên. Các khu công nghiệp VSIP, VB và Cụm công nghiệp Liên Hòa vừa khởi công ngày 27/8/2026 hứa hẹn tiếp tục thu hút đông đảo lao động từ trong và ngoài Quảng Ninh về địa bàn.

Doanh nghiệp và công nhân ngày càng đông, nhưng công tác phát triển, thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước lại gặp nhiều khó khăn. Người lao động chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của tổ chức Đảng; chủ doanh nghiệp quản lý giờ giấc chặt chẽ, chưa tạo nhiều điều kiện cho quần chúng phấn đấu vào Đảng. Đến hết tháng 6/2026, Liên Hòa chưa có tổ chức Đảng nào trong doanh nghiệp.

Lãnh đạo Đảng uỷ phường Liên Hoà tặng hoa chúc mừng chi bộ mới thành lập.

Khó nhất là tiếp cận chủ doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Liên Hòa cho biết: “Việc vận động chủ doanh nghiệp đồng thuận thành lập tổ chức Đảng rất khó khăn, đặc biệt với những chủ doanh nghiệp chưa phải đảng viên. Có doanh nghiệp, cấp ủy hẹn gặp nhiều lần nhưng lãnh đạo viện lý do bận, từ chối khéo hoặc ủy quyền cho cấp dưới tiếp. Có trường hợp gần đến lịch làm việc, doanh nghiệp lại báo hoãn. Khi chưa có thời gian trực tiếp trao đổi, cán bộ khó giải thích để chủ doanh nghiệp hiểu đầy đủ ý nghĩa của việc thành lập tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp”.

Đây cũng không phải khó khăn mới xuất hiện khi Liên Hòa vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đảng ủy phường nhìn nhận, ngay cả khi còn cấp huyện, việc tiếp cận để thành lập các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp tại khu vực này cũng chưa thực hiện được.

Thực tế từ phía doanh nghiệp cho thấy một nguyên nhân khác. Ông Hà Quý Đạt, Trưởng Phòng Hành chính - Nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Nosco Shipyard chia sẻ: “Hiện nay, chủ doanh nghiệp sợ thời gian sinh hoạt đảng hoặc các hoạt động chính trị làm xao nhãng công việc chuyên môn của nhân viên; còn e dè việc tổ chức chính trị sẽ tham gia vào quyền ra quyết định hoặc kiểm tra hoạt động kinh doanh riêng”.

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn phường Liên Hoà có đông công nhân lao động nhưng chưa có tổ chức Đảng (Công nhân lao động trong Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác EVA Quảng Ninh, KCN Bắc Tiền Phong, phường Liên Hoà).

Khó từ phía chủ doanh nghiệp, việc tạo nguồn trong công nhân cũng không đơn giản. Một bộ phận người lao động chưa mặn mà với việc đứng trong hàng ngũ của Đảng vì lo sinh hoạt chi bộ, học tập lý luận chính trị ảnh hưởng thời gian làm việc. Công nhân thường xuyên thay đổi việc làm khiến quá trình bồi dưỡng, kết nạp dễ đứt quãng. Có người học xong lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, chưa kịp kết nạp đã chuyển sang nơi khác làm việc.

Ông Lê Quang Hiệp, Phó Ban Quản lý dự án, Công ty CP Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong cho biết: “Tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động nhìn chung ổn định, tin tưởng, yên tâm lao động sản xuất; quan hệ lao động cơ bản hài hòa, không phát sinh điểm nóng phức tạp. Tuy nhiên, việc tuyên truyền, vận động đối tượng là công nhân vào Đảng thì còn nhiều khó khăn”.

Doanh nghiệp đông, công nhân đông nhưng đảng viên ít và phân tán, chủ doanh nghiệp chưa thực sự đồng thuận, nguồn phát triển Đảng trong công nhân lại khó tạo. Điều Đảng ủy phường Liên Hòa trăn trở nhất lúc đó chính là: Làm thế nào để thành lập được tổ chức Đảng trong doanh nghiệp?

Từ chi bộ đầu tiên đến những đảng viên công nhân

Đảng ủy phường Liên Hòa trao quyết định kết nạp đảng viên mới dịp mùng 2/9 vừa qua.

Đảng ủy phường Liên Hòa đặt mục tiêu trong năm 2026 phải thành lập ít nhất một tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Nhận rõ những khó khăn, Đảng ủy phân công các đồng chí trong Thường trực, cấp ủy trực tiếp vào cuộc. Ban Xây dựng Đảng làm đầu mối nắm tình hình, gặp gỡ, tiếp cận đảng viên. Thông qua tổ chức Công đoàn và các mối quan hệ, Đảng ủy giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ phụ trách khu phố tuyên truyền, nắm thông tin. Cán bộ công đoàn, bộ phận tổ chức và đảng viên đang làm việc trong doanh nghiệp trở thành những đầu mối để cấp ủy tiếp cận.

Đồng chí Tô Duy Tòng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, trực tiếp hẹn gặp lãnh đạo doanh nghiệp bằng nhiều hình thức, từ gặp gỡ trực tiếp đến kết nối tại các hội nghị, cuộc họp. Cán bộ Ban Xây dựng Đảng cùng cán bộ chuyên môn trực tiếp trao đổi với doanh nghiệp, nắm số lượng đảng viên, tìm những hạt nhân có thể tập hợp. Qua từng cuộc gặp, cấp ủy tập trung giải thích một trong những vấn đề khiến chủ doanh nghiệp còn e ngại: thành lập tổ chức Đảng không nhằm can thiệp vào hoạt động điều hành, sản xuất, kinh doanh. Tổ chức Đảng tạo nơi tập hợp những đảng viên đang làm việc trong doanh nghiệp, cùng doanh nghiệp xây dựng môi trường lao động ổn định, kỷ luật, đoàn kết.

Qua rà soát tại Công ty CP Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, Đảng ủy phường tìm thấy 6 cán bộ, nhân viên, người lao động là đảng viên. Tuy làm việc cùng doanh nghiệp, 6 đảng viên lại sinh hoạt tại nhiều tổ chức Đảng khác nhau ở Quảng Ninh và Hải Phòng. Số lượng đã đủ điều kiện theo quy định để thành lập chi bộ. Đảng ủy phường tập trung tuyên truyền, vận động các đảng viên chuyển sinh hoạt về Đảng bộ phường Liên Hòa. Ngay trong tháng 6/2026, Đảng ủy xây dựng Đề án thành lập Chi bộ Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong. Ngày 2/7/2026, Chi bộ Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong chính thức ra đời, trở thành tổ chức Đảng đầu tiên trong doanh nghiệp trên địa bàn phường.

Lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng gặp gỡ vận động quần chúng ưu tú vào Đảng.

Đảng ủy phường cũng chọn chính lễ công bố quyết định thành lập chi bộ để tạo thêm sự đồng thuận. Các chủ doanh nghiệp, lãnh đạo công ty trên địa bàn cùng đến dự, trực tiếp chứng kiến sự ra đời của tổ chức Đảng trong khu công nghiệp. Ngay hôm đó, 3 quần chúng đăng ký phấn đấu vào Đảng. Công ty CP Nosco Shipyard cũng đồng ý thành lập chi bộ trong khu công nghiệp.

Nhưng để tổ chức Đảng thực sự phát triển trong doanh nghiệp, thành lập được chi bộ mới là bước đầu. Bài toán tiếp theo là tìm nguồn ngay trong lực lượng công nhân. Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Liên Hòa, được phân công liên hệ, hướng dẫn, giúp đỡ quần chúng phát triển Đảng tại Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong. Trong những người anh trực tiếp gặp gỡ có Đinh Trúc Quỳnh và Nguyễn Văn Sáng, nhân viên Công ty Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong.

Hai công nhân nói rất thật về điều khiến mình còn chần chừ: “Em thích vào Đảng nhưng em sợ vào Đảng sẽ mất nhiều thời gian, ảnh hưởng công việc, sợ không tham gia sinh hoạt chi bộ theo quy định được. Sợ không qua được kỳ kiểm tra sát hạch...”.

Đó cũng là tâm lý mà cán bộ làm công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp phải trực tiếp giải đáp. Sau khi được gặp gỡ, tuyên truyền, giải thích về những điều còn băn khoăn, Đinh Trúc Quỳnh và Nguyễn Văn Sáng đã viết đơn xin vào Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Liên Hòa gặp gỡ quần chúng ưu tú để tuyên truyền, vận động đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Ngày 26/8/2026, Đảng ủy phường Liên Hòa tổ chức trao quyết định kết nạp cho 23 quần chúng ưu tú, trong đó có Đinh Trúc Quỳnh và Nguyễn Văn Sáng. Kết quả này góp phần đưa tổng số đảng viên phường kết nạp trong năm 2026 lên 52 người, đạt 200% chỉ tiêu 26 đảng viên được giao.

Khoảng thời gian từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 8 không dài, nhưng Liên Hòa đã có những chuyển động rõ nét ở một lĩnh vực vốn gặp khó trong nhiều năm: Từ chỗ chưa có tổ chức Đảng nào trong doanh nghiệp đến thành lập Chi bộ Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong; từ những đảng viên sinh hoạt phân tán đến một tổ chức để tập hợp; từ tâm lý e ngại của người lao động đến những công nhân trẻ đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Phía trước, công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở Liên Hòa vẫn còn nhiều khó khăn. Các khu công nghiệp tiếp tục hình thành, số doanh nghiệp và lực lượng lao động sẽ tăng lên. Cấp ủy còn phải tiếp tục tìm nguồn, tập hợp đảng viên, thuyết phục chủ doanh nghiệp và giúp người lao động hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc phấn đấu vào Đảng.

Chi bộ Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong vì thế mới là bước khởi đầu. Nhưng từ bước khởi đầu ấy, Liên Hòa đã có thêm một kinh nghiệm từ thực tiễn: muốn tổ chức Đảng “bén rễ” trong doanh nghiệp, cán bộ phải tìm đến doanh nghiệp, gặp người lao động, hiểu những điều họ còn băn khoăn và kiên trì tháo gỡ. Khi tổ chức Đảng từng bước khẳng định được vai trò đồng hành với sản xuất, chăm lo người lao động, xây dựng môi trường lao động ổn định, chính thực tiễn ấy sẽ tạo thêm niềm tin và những hạt nhân mới để phát triển Đảng trong lực lượng công nhân.