Phường Yên Tử đồng bộ các giải pháp quản lý đầu tư xây dựng

Năm 2026, phường Yên Tử thi công 35 dự án, trong đó có 12 dự án chuyển tiếp từ năm 2025 sang. Quá trình triển khai thực tế cho thấy, một dự án có thể phát sinh khối lượng, tăng chi phí, kéo dài tiến độ, chậm giải ngân và chậm quyết toán… nếu khâu chuẩn bị đầu tư và công tác thi công thiếu đồng bộ và không được siết chặt. Xử lý tình trạng này, thời gian qua, phường Yên Tử tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý đầu tư xây dựng.

Sớm xác định ngày từ đầu, phường Yên Tử lựa chọn giải pháp trọng tâm là quản lý dự án xuyên suốt, từ lúc hình thành nhu cầu đầu tư, chuẩn bị chủ trương đầu tư, lập và phê duyệt dự án, bố trí vốn, GPMB, lựa chọn nhà thầu, thi công, nghiệm thu, cho đến thanh toán, quyết toán, bàn giao, vận hành và bảo trì. Việc đồng bộ như vậy đã giúp Yên Tử bảo đảm tiến độ dự án, hạn chế phát sinh, thất thoát, lãng phí và tạo cơ sở pháp lý an toàn cho các phòng, ban chức năng thực hiện. Cùng với đó, Yên Tử đẩy nhanh tiến độ thi công và gắn với chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng vốn và tính đầy đủ của hồ sơ, không có việc vì các điều kiện khách quan, chủ quan mà bỏ qua yêu cầu pháp lý, nghiệm thu sai thực tế, hợp thức hóa khối lượng hoặc thủ tục phát sinh.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường, đơn vị chịu trách nhiệm chính trong công tác đầu tư, thi công công trình luôn rà soát 100% các dự án được giao; phân loại theo từng trạng thái dự án, đồng thời chủ động nhận diện dự án có nguy cơ phát sinh lớn hoặc có khả năng điều chỉnh dự án để báo cáo, tham mưu cấp trên sớm xử lý.

Dự án sân golf trên địa bàn phường đang được đẩy mạnh tiến độ thi công.

Từ những nỗ lực trên, hiện nay, phường Yên Tử đã triển khai thực hiện cơ bản đúng tiến độ các dự án chuyển tiếp năm 2025 và dự án khởi công mới năm 2026. Cụ thể, trong 12 dự án chuyển tiếp, phường Yên Tử đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng 11 dự án, 1 dự án cơ bản hoàn thành. Còn trong 23 dự án khởi công mới, đến nay có 3 dự án đã hoàn thành, 16 dự án đang thi công. Cùng với đó, tính đến hết ngày 31/7, phường Yên Tử đã phê duyệt quyết toán 8 công trình.

Hiện nay, một tồn tại mà phường Yên Tử đang tập trung xử lý đó là tỷ lệ giải ngân chung còn thấp so với điều chỉnh kế hoạch vốn của UBND tỉnh, cụ thể tính đến ngày 31/7/2026, Yên Tử mới giải ngân gần 127/822 tỷ đồng, đạt 15,4%. Nguyên nhân chủ yếu làm giảm tỷ lệ giải ngân chung là nguồn vốn 500 tỷ đồng thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh mới giải ngân hơn 25 tỷ đồng, đạt 5,02%, trong khi dự án này chiếm khoảng 60,8% tổng kế hoạch vốn năm 2026 của phường. Bên cạnh đó, dự án tái định cư tổ 3, khu Tân Lập và dự án tái định cư khu Bạch Đằng 1 đang trong giai đoạn GPMB; 11 dự án khởi công mới bổ sung hiện vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Trước yêu cầu về công tác đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, phường Yên Tử phân chia các nguồn vốn để triển khai. Cụ thể đối với vốn ngân sách phường, phường Yên Tử giữ nguyên chỉ tiêu đã cam kết, tức đến ngày 30/9 đạt tỷ lệ giải ngân tối thiểu 148,374 tỷ đồng, đạt 49,3%. Đối với vốn ngân sách tỉnh, phường Yên Tử phấn đấu hoàn thành giải ngân theo từng quyết định cụ thể. Tổng hợp mục tiêu giải ngân các dự án trên địa bàn phường, tính đến ngày 30/9 sẽ phấn đấu giải ngân tối thiểu 215,071/822,923 tỷ đồng, đạt 26,13%; đến ngày 31/12 giải ngân tối thiểu 742,239/822,923 tỷ đồng, đạt 90% tổng kế hoạch vốn năm, đồng thời không để phát sinh số vốn phải hủy dự toán hoặc đề nghị kéo dài sang năm 2027 đối với các nguồn vốn thuộc thẩm quyền điều hành của phường.

Việc phường Yên Tử quyết tâm triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý đầu tư xây dựng như trên được cho là giải pháp trúng, đúng và rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh khối lượng nhiệm vụ đầu tư xây dựng hiện nay của phường lớn, nhiều dự án phải đồng thời triển khai nhiều phần việc; yêu cầu về tiến độ, chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng vốn và trách nhiệm giải trình ngày càng cao.