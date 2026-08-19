Yên Tử: Bứt phá phát triển kinh tế đa trụ cột

Thời gian qua, phường Yên Tử đã bám sát chỉ đạo của tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm “Đột phá trong phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng đô thị, khu dân cư hiện hữu”.

Phường Yên Tử đón 1,7 triệu lượt khách trong 7 tháng đầu năm 2026.

Phát huy lợi thế của Di sản thế giới Yên Tử, phường tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch gắn với bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản theo phương châm “Tự hào về di sản - Sống cùng di sản - Làm giàu từ di sản”.

Công tác quảng bá, giới thiệu điểm đến được đổi mới thông qua việc tăng cường ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Các ứng dụng VR360° Yên Tử, VR360° Đền - chùa Hang Son, Hang núi Hổ, Hang núi Xếp Bằng giúp du khách dễ dàng tìm hiểu điểm đến, tra cứu thông tin và đặt dịch vụ. Sản phẩm du lịch cũng từng bước được đa dạng hóa, kết hợp trải nghiệm sinh thái với tìm hiểu văn hóa, lịch sử và du lịch tâm linh. Qua đó, địa phương hướng tới kéo dài thời gian lưu trú, nâng mức chi tiêu và cải thiện trải nghiệm của du khách. Trong 7 tháng đầu năm 2026, phường Yên Tử đón khoảng 1,7 triệu lượt khách, doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch đạt 3.500 tỷ đồng.

Bên cạnh du lịch, cơ cấu kinh tế của phường tiếp tục chuyển dịch theo hướng nâng tỷ trọng công nghiệp sạch và công nghệ cao. Chính quyền địa phương tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng sản xuất; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào những cụm công nghiệp trên địa bàn.

Đến nay, Cụm công nghiệp Phương Nam đã thu hút 113 nhà đầu tư thứ cấp, với tổng vốn đăng ký khoảng 4.700 tỷ đồng; tỷ lệ lấp đầy đạt trên 96%. Phường đang tập trung giải phóng mặt bằng để chuẩn bị khởi công Cụm công nghiệp Phương Nam 2; phối hợp nghiên cứu, xúc tiến đầu tư Cụm công nghiệp Phương Nam 3 và triển khai hạ tầng Khu công nghiệp Green Tech Bay. Cụm công nghiệp Phương Nam 3 có quy mô nghiên cứu khoảng 21,06ha, tổng mức đầu tư dự kiến 368 tỷ đồng. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, thân thiện với môi trường, ưu tiên công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo ông Nguyễn Tăng Cường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung, đơn vị phối hợp nghiên cứu triển khai dự án, Cụm công nghiệp Phương Nam 3 không chỉ tạo thêm nhiều việc làm ổn định mà còn mở ra cơ hội thu hút doanh nghiệp vệ tinh và doanh nghiệp công nghệ cao. Qua đó, dự án góp phần gia tăng nguồn thu ngân sách, tạo nguồn lực tái đầu tư hạ tầng và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh Quảng Ninh.

Trong 7 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 310 tỷ đồng, bằng 86% dự toán năm; thu ngân sách địa phương đạt 156 tỷ đồng, vượt 5,5% kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 77% kế hoạch được giao đầu năm, đưa Yên Tử trở thành một trong những địa phương có kết quả giải ngân cao của tỉnh. Hiện phường triển khai 29 công trình đầu tư mới, với tổng mức đầu tư 316 tỷ đồng. Các dự án từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, chỉnh trang không gian đô thị và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư tại khu Tân Lập nhằm tạo quỹ đất ở phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: Địa phương cung cấp.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng tại một số công trình, dự án động lực vẫn chưa đáp ứng tiến độ đề ra. Với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ này trong tháng 9/2026, phường đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xây dựng tiến độ cụ thể theo từng tuần và gắn trách nhiệm với người đứng đầu.

Địa phương đồng thời chú trọng đối thoại, tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận với chủ trương thu hồi đất, nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Việc thực hiện phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các hộ dân; những trường hợp không chấp hành sẽ được xử lý theo đúng quy định.

Một trong những giải pháp quan trọng là Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư tại khu Tân Lập đã được phường phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 27 tỷ đồng. Dự án được triển khai trên diện tích 1,54ha, nhằm tạo quỹ đất ở phục vụ giải phóng mặt bằng, đồng thời hình thành khu dân cư có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Theo ông Mạc Xuân Tú, Chủ tịch UBND phường Yên Tử, việc chủ động chuẩn bị quỹ đất tái định cư sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời bảo đảm nơi ở mới và quyền lợi chính đáng của người dân phải di chuyển. Cùng với các dự án giao thông và hạ tầng đang được triển khai, Khu tái định cư Tân Lập sẽ góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, tạo thêm dư địa phát triển cho địa phương.

Từ những kết quả đạt được, Yên Tử đang từng bước hình thành các động lực tăng trưởng dựa trên ba trụ cột: du lịch - dịch vụ, công nghiệp sạch và hạ tầng đồng bộ. Đây là nền tảng quan trọng để phường tiếp tục mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng đô thị và hướng tới mục tiêu phát triển hiện đại, bền vững.