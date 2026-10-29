Podcast: Chính quyền địa phương hai cấp: Từ tinh gọn đến hiệu quả thực tiễn

Sau hơn một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo ra những chuyển biến gì trong hoạt động của bộ máy và chất lượng phục vụ người dân?

Từ những thủ tục hành chính được giải quyết ngay tại cơ sở, những hồ sơ đất đai tồn đọng nhiều năm được tháo gỡ, đến áp lực thích ứng của đội ngũ cán bộ xã, phường, Podcast phản ánh những kết quả bước đầu, đồng thời nhìn nhận các khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình mới tại Quảng Ninh.

Qua những câu chuyện thực tế, ý kiến của người dân, cán bộ cơ sở và các chuyên gia, tập podcast đặt ra vấn đề: Làm thế nào để tinh gọn bộ máy thực sự đi đôi với nâng cao năng lực quản trị, trách nhiệm công vụ và chất lượng phục vụ?