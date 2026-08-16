Quảng Ninh - điểm đến hấp dẫn

Trong những ngày này, Quảng Ninh trở thành một trong những tâm điểm thu hút chú ý của dư luận xã hội khi đứng trước ngưỡng cửa được Quốc hội xem xét thông qua quyết nghị trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, từ trước bước chuyển địa chính trị ấy, Vùng mỏ đã là mối quan tâm - điểm đến hấp dẫn của nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch…

22 năm trước, tối 5/6/2004, một sự kiện văn hóa được coi như “đình đám” diễn ra tại Quảng Ninh, đó là Công viên nhạc nước Tuần Châu, địa điểm trình diễn nhạc nước, chiếu đèn laser nghệ thuật và chiếu phim trên màn hình nước đầu tiên của Việt Nam, được khai trương tại Khu du lịch quốc tế Tuần Châu. Lễ khai trương được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp từ trên máy bay trực thăng. Du lịch máy bay trực thăng, một dịch vụ mới, cũng được triển khai tại Tuần Châu sáng cùng ngày. Kể từ sau khi khai trương Công viên nhạc nước Tuần Châu, đảo ngọc Tuần Châu nói riêng, Quảng Ninh nói chung xuất hiện như điểm đến nổi bật của du lịch Việt Nam. Hàng loạt sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia, quốc tế được lựa chọn tổ chức ở Tuần Châu như thi hoa hậu Việt Nam, các chương trình ca nhạc, nghệ thuật quy mô chục ngàn người.

Khai mạc Cuộc thi hoa hậu thế giới năm 2026 là một trong những sự kiện văn hóa nổi bật của Quảng Ninh trong tháng 8/2026. Ảnh: Minh Hà

Sau khi có những chiến lược đầu tư lớn của tỉnh và các doanh nghiệp đối với hệ thống giao thông, đường cao tốc, cảng biển, sân bay, cơ sở dịch vụ du lịch, cùng với chủ trương, định hướng coi du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, Quảng Ninh ngày càng thu hút các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô quốc gia, khu vực và thế giới.

Về văn hóa, các di tích như quần thể di tích Yên Tử, đền Cửa Ông thu hút hàng chục ngàn đến hàng triệu lượt khách mỗi năm. Lễ hội Carnaval Hạ Long trở thành thương hiệu, mở đầu các mùa du lịch của Quảng Ninh. Nhiều lễ hội tín ngưỡng đình, chùa, hội làng chứa đựng các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn hay phục dựng lại phát huy hiệu quả, trở thành các sản phẩm du lịch như hội đình Trà Cổ, lễ hội truyền thống Vân Đồn, hội Hoa sở Bình Liêu; tuần văn hóa - thể thao các dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ… Những chương trình đại nhạc hội, concert quy mô hàng chục ngàn người đang cho thấy sức hấp dẫn mới với nhân dân và du khách.

Năm 2022, Hạ Long đã được chọn là xuất phát của Giải đua Xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 34. Ảnh: T.M

Về thể thao, Quảng Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn của các giải golf, nơi tổ chức một số môn của SEA Games 21, Ngày hội Yoga quốc tế. Năm 2022, Giải đua Xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 34 đã khai mạc tại Hạ Long, đánh dấu lần đầu tiên giải đấu danh giá này tổ chức xuất phát tại vùng đất mỏ với chủ đề “Non sông liền một dải - niềm tin chiến thắng”.

Đặc biệt, phát huy lợi thế có vịnh Hạ Long, Yên Tử, địa hình đồi núi biên giới, Quảng Ninh là nơi thuận lợi để tổ chức các giải Việt dã, marathon tại Hạ Long, Yên Tử, Móng Cái thu hút hàng ngàn vận động viên trong nước và quốc tế. Những trận đá bóng của các cô gái Sán Chỉ đã được lan tỏa, nhân rộng từ Bình Liêu sang nhiều địa phương khác, trở thành một thương hiệu du lịch của Quảng Ninh. Đó là tiền đề để kênh VTV5, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số lần thứ nhất năm 2025, và tới đây là giải tổ chức lần thứ 2 tại Nghĩa Lộ (Lào Cai).

Trong những điểm đến nổi bật, hấp dẫn của Quảng Ninh, Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long vẫn luôn là điểm đến trung tâm. Những đảo đá, non nước, mây trời; dịch vụ nghỉ đêm, giải trí trên và ven bờ vịnh đã và luôn là đích đến trải nghiệm, khám phá của du khách quốc tế. Du lịch nghỉ dưỡng, du lịch biển, du lịch văn hóa, trải nghiệm khám phá thiên nhiên, văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc đã và đang phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của du lịch Quảng Ninh. Vùng đất và con người Vùng mỏ được lan tỏa ngày càng rộng rãi đối với trong và ngoài nước.

Quảng Ninh đang hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Một chặng đường lịch sử mới đang mở ra. Một Quảng Ninh với những hấp dẫn mới đang chờ đón du khách.