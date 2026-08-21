Quảng Ninh tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 20

Từ ngày 26 đến 30/8/2026, Quảng Ninh sẽ tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP Hồ Chí Minh.

Gian hàng của Quảng Ninh tại Hội chợ Du lịch quốc tế TP Hồ Chí Minh (ITE HCMC) lần thứ 19 năm 2025.

Đoàn công tác của tỉnh do Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch làm Trưởng đoàn, phối hợp cùng lãnh đạo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử và các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ trên địa bàn tham dự. Sự kiện là cơ hội quan trọng để địa phương nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, quảng bá rộng rãi hình ảnh, thương hiệu và các sản phẩm du lịch đặc trưng đến thị trường quốc tế và trong nước; đồng thời thiết lập các kết nối giao dịch trực tiếp (B2B) hiệu quả giữa các doanh nghiệp

Với chủ đề “Quảng Ninh - Một hành trình, hai di sản thế giới”, gian hàng chung rộng 36m2 sẽ quảng bá các tiềm năng thế mạnh, trưng bày sản phẩm OCOP đặc trưng và mang tới trải nghiệm công nghệ thực tế ảo VR 360 về Vịnh Hạ Long, Yên Tử, Cô Tô. Bên cạnh các phiên kết nối giao dịch trực tiếp (B2B), đoàn công tác sẽ làm việc chuyên đề với Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP Hồ Chí Minh vào sáng ngày 28/8 để thúc đẩy các liên kết tuyến điểm du lịch liên vùng.

Bên cạnh việc tham gia các hoạt động chính như Đêm Việt Nam, Lễ Cắt băng Khai mạc Hội chợ ITE HCMC 2026, Diễn đàn Du lịch cấp cao, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ACMECS lần thứ 7 và lần thứ 8, vào sáng ngày 28/8/2026, đoàn công tác sẽ có buổi làm việc trực tiếp với Trung tâm Xúc tiến du lịch TP Hồ Chí Minh. Cuộc gặp nhằm trao đổi kinh nghiệm xúc tiến và thảo luận cơ hội hợp tác liên kết tuyến du lịch giữa hai địa phương.

Sự kiện là bước đi cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá thương hiệu du lịch Quảng Ninh trong giai đoạn hội nhập sâu rộng mà còn mở ra cơ hội vàng giúp các doanh nghiệp du lịch tiêu biểu của tỉnh thiết lập kết nối giao dịch trực tiếp (B2B) với các hãng lữ hành lớn. Qua đó, các bên có thể chủ động đàm phán, ký kết và triển khai các hợp đồng thương mại thực tế, góp phần thúc đẩy sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ cho ngành du lịch.