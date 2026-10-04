Giữ sức hút của điểm đến Quảng Ninh

Sự sôi động của du lịch Quảng Ninh đang được nối dài trong những tháng thu - đông bằng chuỗi hoạt động lễ hội văn hóa, thể thao, ẩm thực, nghệ thuật phong phú, hấp dẫn. Ngành Du lịch, các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã linh hoạt, chủ động làm mới sản phẩm, chương trình trải nghiệm nhằm kéo dài thời gian lưu trú, tăng khả năng chi tiêu của du khách tại điểm đến. Qua đó, tạo thêm động lực cho thị trường du lịch những tháng cuối năm, tiếp tục khẳng định mạnh mẽ thông điệp “Du lịch Quảng Ninh - An toàn, Thân thiện, Hấp dẫn, Chuyên nghiệp”.

Nối dài chuỗi sự kiện kích cầu du lịch

Ngay trong dịp Trung thu vừa qua, tại phường Bãi Cháy, lễ hội Trăng rằm - Thu Fest 2026 thu hút khoảng 20.000 người tham gia. Từ một hoạt động cộng đồng, sự kiện được mở rộng thành không gian văn hóa, nghệ thuật, diễu hành và trải nghiệm, tạo thêm điểm hẹn cho người dân, du khách.

Chị Nguyễn Thị Vân Yên (du khách Hà Nội) chia sẻ: Đến Quảng Ninh những ngày thu không khí rất tuyệt vời, nhất là đúng dịp Trung thu. Được hòa mình vào không khí rộn ràng của Lễ hội Trăng rằm - Thu Fest 2026 vừa có nét truyền thống, vừa hiện đại, từ các tiết mục nghệ thuật, diễu hành đến trình diễn nhạc nước mang đến cho chúng tôi những trải nghiệm rất thú vị thay vì chỉ dừng lại một chuyến nghỉ dưỡng thông thường.

Hiệu ứng từ cuộc thi Miss World 2026 góp phần lan tỏa hình ảnh và du lịch Quảng Ninh. Trong ảnh: Top 3 Miss World 2026 chụp ảnh kỷ niệm tại tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn.

Trước đó, chuỗi hoạt động mở đầu và khai mạc trong khuôn khổ cuộc thi Miss World 2026 diễn ra tại Quảng Ninh cũng góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh, đồng thời cho thấy sức hấp dẫn, năng lực của địa phương trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, du lịch quy mô lớn. Những sự kiện này tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, góp phần đưa hình ảnh điểm đến, du lịch Quảng Ninh đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Show diễn thực cảnh "Đi tìm dấu ngọc" trong hang Ngọc Rồng (phường Cẩm Phả) được du khách yêu thích.

Cùng với việc tổ chức các sự kiện, Quảng Ninh đẩy mạnh kết nối với thị trường thông qua các chương trình famtrip, presstrip. Trong khuôn khổ Hội nghị lữ hành toàn quốc và Hội nghị xúc tiến du lịch toàn quốc năm 2026 diễn ra tại Quảng Ninh cuối tháng 9 vừa qua, hơn 100 doanh nghiệp lữ hành lớn, hãng truyền thông và đối tác đã tham gia khảo sát, trải nghiệm các sản phẩm như show thực cảnh “Đi tìm dấu ngọc” tại hang Ngọc Rồng (phường Cẩm Phả), thuyền ba vách trên vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh. Qua đó, các đơn vị có thêm cơ sở đánh giá sản phẩm, xây dựng tour, kết nối điểm đến và hình thành những hành trình phù hợp với từng nhóm khách.

Các sự kiện văn hóa, thể thao tại Yên Tử ngày càng thu hút du khách trải nghiệm. Ảnh: Tạ Quân

Điểm nhấn của chiến dịch kích cầu du lịch mùa thu - đông sẽ tiếp tục được tổ chức trong những tháng cuối năm với chuỗi sự kiện đa dạng về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, ẩm thực. Nổi bật như: Chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, du lịch, ẩm thực Quảng Ninh - Quảng Tây (Trung Quốc); liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2026; chuỗi các chương trình nghệ thuật, concert đặc sắc; giải chạy Halong Bay Heritage Marathon, giải chạy Global Gate Halong ESG ++ Marathon 2026; Lễ hội mùa Thu Yên Tử; chương trình Bình Liêu Then Festival; triển lãm đặc sản vùng miền sắc thu Quảng Ninh 2026... Mỗi sự kiện không chỉ tạo thêm sản phẩm để thu hút du khách mà còn mở rộng không gian trải nghiệm, khuyến khích lưu trú và chi tiêu tại điểm đến.

Tăng tốc về đích

Du lịch Quảng Ninh đã trải qua gần 9 tháng sôi động với những con số ấn tượng. Đây là kết quả tích hợp từ nhiều nỗ lực, với sự điều hành của thành phố, những tác động tích cực của các biện pháp kích cầu, nâng chất du lịch trên địa bàn. Hết 9 tháng năm 2026, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 18,8 triệu lượt; trong đó khách quốc tế đạt 4,21 triệu lượt, khách lưu trú đạt 7,3 triệu lượt. Tổng thu du lịch đạt 56.400 tỷ đồng.

“Hồng Gai - Hành trình trải nghiệm văn hóa” - sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh mới của phường Hồng Gai được đưa vào khai thác từ tháng 7/2026.

Kết quả quý III và 9 tháng, các chỉ tiêu về lượng khách và tổng thu cơ bản bảo đảm tiến độ. Tuy nhiên, để đóng góp thực chất hơn cho tăng trưởng GRDP, ngành Du lịch thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026 và trong thời gian tới không chỉ là tăng lượng khách mà cần tập trung kéo dài thời gian lưu trú, nâng mức chi tiêu bình quân, phát triển thêm sản phẩm và dịch vụ, thu hút khách quốc tế, kết hợp cả thị trường truyền thống và thị trường khách mới nổi, đồng thời quản lý đầy đủ doanh thu phát sinh từ hoạt động du lịch.

Ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển du lịch châu Á (ATI), chia sẻ: Với mùa thu - đông, Quảng Ninh cần tiếp tục khai thác hiệu quả những giá trị khác như nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe, văn hóa, tâm linh, ẩm thực, trải nghiệm vùng cao... gắn với những tiềm năng, lợi thế sẵn có như nguồn khoáng nóng, du lịch tâm linh Yên Tử, du lịch vùng cao, biên giới Hoành Mô, Lục Hồn... Song yếu tố quyết định vẫn là chất lượng cốt lõi và trải nghiệm đồng bộ, bởi vậy, thay vì cạnh tranh bằng giảm giá sâu, doanh nghiệp nên tạo các gói gia tăng giá trị, kết hợp nghỉ dưỡng, spa, ẩm thực, sự kiện và trải nghiệm văn hóa để mỗi du khách phải cảm nhận được đến Quảng Ninh mùa thu - đông có một giá trị riêng, hấp dẫn.

Theo đó, ngành Du lịch Quảng Ninh định hướng xây dựng và triển khai các gói kích cầu du lịch thu đông hấp dẫn, đa dạng về loại hình và mức giá, hướng đến nhiều phân khúc khách hàng, bao gồm: Các gói dịch vụ lưu trú, tham quan, trải nghiệm, ẩm thực, vận chuyển; gói khuyến mại theo mùa/sự kiện và chuỗi lễ hội cuối năm, Tết, đầu xuân; ưu đãi đặc biệt cho khách lưu trú dài ngày hoặc đặt dịch vụ theo nhóm, chương trình du lịch liên kết điểm đến trong và ngoài tỉnh; gói du lịch thông minh tích hợp đặt dịch vụ, thanh toán, và nhận ưu đãi qua nền tảng số...

Du lịch tàu biển quốc tế được Quảng Ninh xác định là một trong những phân khúc khách quan trọng những tháng cuối năm, đóng góp vào tăng trưởng của ngành Du lịch.

Trong đó, triển khai chương trình “Hộ chiếu Di sản Vịnh Hạ Long - Yên Tử” xây dựng các sản phẩm gắn với các giá trị của di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, di sản văn hóa quần thể di tích và danh thắng Yên Tử; Khu di tích Bạch Đằng; Bảo tàng Quảng Ninh; các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, chương trình “Quảng Ninh - Điểm hẹn lễ hội” tập trung xây dựng các sản phẩm gắn với các chuỗi hoạt động văn hoá, nghệ thuật, ánh sáng, kết hợp với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch khác thu hút sự chú ý của du khách và người dân, kích thích nhu cầu tham quan, lưu trú.

Những tháng cuối năm, du lịch tàu biển quốc tế được Quảng Ninh xác định là một trong những phân khúc khách quan trọng đóng góp vào tăng trưởng của ngành Du lịch. 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón 49 chuyến tàu biển quốc tế với 58.879 hành khách, riêng quý III, đón 5 chuyến với 8.133 hành khách, đặc biệt đón tàu biển Adora Magic City lần đầu đưa hơn 5.000 khách đến Quảng Ninh. Dự kiến, từ nay đến cuối năm sẽ có thêm khoảng 30 chuyến tàu biển quốc tế cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Bên cạnh đó, ngành Du lịch tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến du lịch tại các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ....

Tin tưởng với các giải pháp được triển khai đồng bộ sẽ tạo đà để du lịch Quảng Ninh tăng tốc, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 23 triệu lượt khách, tổng thu trên 70.000 tỷ đồng năm 2026.