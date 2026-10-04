Kích cầu du lịch mùa thu đông

Mùa thu đông là mùa mà sắc màu cảnh quan thiên nhiên, văn hóa vùng cao Quảng Ninh trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Và mặc dù thu đông không phải là mùa cao điểm của du lịch biển nhưng biển trời trong xanh, không khí trong lành, tương đối ấm áp ở các vùng biển của thành phố lại có sức hút khác biệt, nhất là với dòng khách quốc tế đến từ các nước hàn đới. Để thu hút du khách, góp phần về đích mục tiêu đón 23 triệu lượt khách trong năm nay, thời gian qua, Quảng Ninh đã tích cực thực hiện các hoạt động kích cầu, xúc tiến du lịch tại nhiều thị trường trong nước và quốc tế.

Thêm trải nghiệm, thêm lựa chọn

Tháng 9 năm nay, Quảng Ninh sôi động trong các hoạt động chào mừng thành phố mới. Tuần lễ kích cầu du lịch nhân dịp này cũng góp phần thúc đẩy du lịch mùa thu đông với nhiều hoạt động, sản phẩm và chương trình ưu đãi, mang đến cho người dân, du khách thêm nhiều lựa chọn trải nghiệm hấp dẫn, thuận tiện và tiết kiệm.

Quảng Ninh đã tổ chức concert “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” với số lượng kỷ lục lên tới gần 100 nghìn khách. Ảnh: Minh Hà

Theo đó, Quảng Ninh triển khai các hoạt động kích cầu theo Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 18/8/2026, chia làm hai giai đoạn. Vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 là các chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tập trung chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố, kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Quảng Ninh đã tổ chức concert đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” với số lượng kỷ lục lên tới gần 100.000 khách.

Cùng với đó, nhiều hoạt động nổi bật được tổ chức trong dịp này như không gian ẩm thực, Hội chợ OCOP Quảng Ninh - thu đông 2026, các hoạt động thể thao, vui chơi tại Bãi Cháy, Tuần Châu, Halo Bay show, chợ đêm VuiFest và các chương trình pháo hoa nghệ thuật. Các doanh nghiệp cũng chủ động làm mới sản phẩm, dịch vụ và tung ra nhiều ưu đãi hấp dẫn, thiết thực, góp phần gia tăng lợi ích cho du khách và tạo thêm sức hấp dẫn cho hành trình khám phá Quảng Ninh, như tặng đồ uống, miễn phí một số dịch vụ, giảm giá ăn uống, chương trình mua vé được tặng thêm vé…

Dài hơi hơn là các hoạt động kích cầu giai đoạn từ tháng 10 tới hết tháng 12. Đây cũng là giai đoạn thành phố tiếp tục tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trải nghiệm đặc sắc ở nhiều vùng miền, gắn với các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, mùa lễ hội cuối năm, Giáng sinh và chương trình du lịch mùa thu đông, tạo thêm sức hấp dẫn để du khách lựa chọn du lịch, nghỉ dưỡng, trải nghiệm tại Quảng Ninh.

Du khách tham gia nghi lễ chào cờ tại Yên Tử trong chương trình Yên Tử - Sắc thu thiền định. Ảnh: Việt Anh

Trong đó, Yên Tử - Di sản văn hóa thế giới, với chương trình Yên Tử - Sắc thu thiền định bao gồm hàng loạt các hoạt động được tổ chức kéo dài từ tháng 8 đến cuối năm như: Giải chạy Yên Tử Ultra Trail, Yên Tử Heritage; Cuộc thi “Người giới thiệu hay nhất về di sản thế giới Yên Tử”; trưng bày các tác phẩm nghệ thuật về Yên Tử; Tết Trung thu với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống; Giải cờ tướng “Kỳ vương Yên Tử”... Qua đây vừa góp phần quảng bá giá trị Di sản văn hóa thế giới Yên Tử, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng nhằm thu hút du khách trong những tháng cuối năm.

Các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố đã tích cực hưởng ứng, xây dựng nhiều chính sách ưu đãi dành cho du khách. Theo thông tin từ Sở VH,TT&DL, các đơn vị không chỉ tập trung vào giảm giá phòng mà còn kết hợp nhiều dịch vụ gia tăng, tạo ra những gói trải nghiệm đa dạng. Cụ thể, hơn 20 cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao đưa ra mức ưu đãi về giá phòng từ 20% đến trên 60%, cùng nhiều chính sách như tặng bữa sáng, bữa chính, đồ uống, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các tiện ích dành cho khách lưu trú.

Nổi bật như: Mường Thanh Luxury Hạ Long Centre Hotel giảm 55%, FTE Hạ Long giảm 46-60%, Quốc tế Lợi Lai giảm tới trên 56%, À La Carte Hạ Long giảm gần 40%, Hoàng Gia Hạ Long giảm 30-40%, Angsana Quan Lạn giảm tới gần 61%, Móng Cái Palace giảm tới 61,5%... và nhiều cơ sở lưu trú khác xây dựng các gói nghỉ dưỡng kết hợp tặng dịch vụ, góp phần làm phong phú lựa chọn trải nghiệm của du khách khi đến với Quảng Ninh thời điểm cuối năm.

Nhiều cơ sở kinh doanh du lịch của Quảng Ninh tham gia các chương trình kích cầu trong dịp cuối năm.

Bên cạnh cơ sở lưu trú, các nhà hàng và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cũng tham gia chương trình với nhiều chính sách ưu đãi, như: Giảm giá, tặng đồ uống cho khách sử dụng dịch vụ. Một số đơn vị cung cấp dịch vụ tham quan, trải nghiệm áp dụng ưu đãi khi khách mua trực tiếp hoặc sử dụng các gói dịch vụ. Có thể kể tới như: Nhà hàng Hồng Minh, Thiên Nga, Chã Village Hạ Long…

Mở rộng thị trường khách du lịch

Với mục tiêu đa dạng hóa thị trường khách, mở rộng khả năng kết nối, nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến và từng bước khẳng định vị thế của Quảng Ninh là trung tâm du lịch kết nối khu vực và quốc tế, thời gian qua, Quảng Ninh đã đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và mở rộng thị trường khách du lịch; tổ chức, đón tiếp nhiều đoàn famtrip, presstrip quốc tế; tăng cường hợp tác với Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, các địa phương và đối tác trong nước, quốc tế nhằm mở rộng thị trường khách, đặc biệt là các thị trường Nga, CIS, Úc, Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á.

Đơn cử như với các thị trường khách trọng điểm của du lịch Quảng Ninh, vào cuối tháng 5/2026, ngành du lịch đã phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội và Sở Du lịch Ninh Bình tổ chức Chương trình khảo sát du lịch (Famtrip) dành cho đoàn doanh nghiệp lữ hành Nhật Bản nhằm quảng bá điểm đến, tăng cường kết nối hợp tác và thúc đẩy phát triển tuyến du lịch “Hà Nội - Ninh Bình - Quảng Ninh” tới thị trường Nhật Bản.

Du khách Nhật Bản trải nghiệm cùng đồng bào vùng cao Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Thị Thiển (Sở VH,TT&DL)

Trước đó, vào trung tuần tháng 4/2026, đoàn công tác của Quảng Ninh đã triển khai chuỗi hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại thủ đô Bắc Kinh và thành phố Thượng Hải của Trung Quốc. Theo đó, đoàn đã tiếp cận quảng bá du lịch Quảng Ninh đến hơn 200 doanh nghiệp lữ hành của nước bạn. Cùng với giới thiệu các chính sách ưu đãi và hạ tầng du lịch đồng bộ của Quảng Ninh, đoàn còn tập trung quảng bá chiều sâu giá trị của chương trình "Một hành trình, hai Di sản"; gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp du lịch B2B.

Với sự tham gia của các doanh nghiệp lữ hành xúc tiến, quảng bá du lịch lần này đã mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch hai bên ký kết, hợp tác thực chất, đưa Quảng Ninh trở thành điểm đến ưu tiên trong lộ trình của khách du lịch Trung Quốc khi tới Việt Nam.

Trước đó, vào cuối tháng 5, ngành đã phối hợp tổ chức đón đoàn Famtrip Úc đến khảo sát các sản phẩm, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Qua đây tăng cường kết nối với các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, thúc đẩy trao đổi nguồn khách giữa Quảng Ninh và thị trường Úc, thuộc top 10 thị trường khách quốc tế đến Quảng Ninh; đồng thời là thị trường có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài và nhu cầu trải nghiệm đa dạng.

Nhằm mở rộng thị trường khách quốc tế tiềm năng, có mức chi tiêu cao và khả năng lưu trú dài ngày như Ấn Độ, Trung Đông, Nga và các nước CIS (các nước từng thuộc Liên Xô cũ) đến với Quảng Ninh, đầu tháng 9 vừa qua, ngành Du lịch đã tổ chức đoàn Famtrip gồm 13 CEO của các hãng lữ hành, tổ chức sự kiện quốc tế hàng đầu về thị trường khách du lịch MICE Ấn Độ tới khảo sát cơ sở vật chất và sản phẩm du lịch của Quảng Ninh. Xin lưu ý, Quảng Ninh là điểm đến ưa thích của nhóm khách chi tiêu cao của Ấn Độ để tổ chức các sự kiện quy mô lớn hoặc các đám cưới.

Các doanh nghiệp kết nối, trao đổi thông tin trong Chương trình giới thiệu du lịch Quảng Ninh và gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp. Ảnh: Hoàng Quỳnh

Trước đó vào trung tuần tháng 5/2026, ngành du lịch Quảng Ninh đã tổ chức đón đoàn Famtrip của Công ty TNHH Fun and Sun Việt Nam đến khảo sát, trải nghiệm và kết nối phát triển sản phẩm du lịch tại Quảng Ninh gắn với định hướng mở rộng thị trường khách CIS.

Và vào cuối tháng 5/2026 vừa qua, ngành du lịch Quảng Ninh đã có chuyến đi để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm phát triển du lịch, tăng cường kết nối xúc tiến thị trường tại tỉnh Khánh Hòa. Đoàn cũng đã gặp gỡ, làm việc với nhiều doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ du lịch chuyên khai thác thị trường khách Nga tại Khánh Hòa như Crystal Bay Tours, Anex Việt Nam, Fun&Sun, ABTours, Pegas Việt Nam, AMEGA, Bến du thuyền Ana Marina… nhằm trao đổi thông tin thị trường, khảo sát mô hình khai thác khách quốc tế và tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển sản phẩm, kết nối nguồn khách đến Quảng Ninh trong thời gian tới.

Gần đây nhất vào ngày 24/9 vừa qua, trong khuôn khổ Hội nghị Lữ hành toàn quốc và Hội nghị Xúc tiến du lịch toàn quốc năm 2026 do Quảng Ninh phối hợp với Bộ VH,TT&DL tổ chức, hàng trăm doanh nghiệp lữ hành, đơn vị truyền thông và các đối tác du lịch trên toàn quốc đã tham gia chuỗi hoạt động Famtrip, Chương trình giới thiệu du lịch Quảng Ninh và gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp (B2B). Qua đó có thể trực tiếp khảo sát, trải nghiệm các sản phẩm và điểm đến du lịch, tiến tới nghiên cứu xây dựng tour, kết nối các điểm đến của du lịch Quảng Ninh để giới thiệu tới du khách bốn phương…