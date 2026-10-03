Quảng Ninh “đón sóng” du lịch tàu biển

Với lợi thế về hạ tầng cảng biển, hệ thống dịch vụ ngày càng hoàn thiện cùng chuỗi sản phẩm du lịch không ngừng được làm mới, Quảng Ninh chủ động đón khách tàu biển trong những tháng cuối năm.

Hạ tầng đồng bộ của Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long là lợi thế để Quảng Ninh đón nhiều chuyến tàu biển lớn.

Du lịch tàu biển đang trở thành một trong những phân khúc giàu tiềm năng của ngành Du lịch Quảng Ninh. Ông Bùi Quang Tuấn, Giám đốc Điều hành Chi nhánh Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long, cho biết: 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón 49 chuyến tàu biển quốc tế với gần 59.000 hành khách. Riêng quý III/2026 có 5 chuyến, đưa trên 8.100 khách đến tham quan, trải nghiệm. Sự xuất hiện của những tàu quy mô lớn không chỉ bổ sung nguồn khách quốc tế mà còn cho thấy sức hấp dẫn ngày càng rõ nét của điểm đến trên các hải trình khu vực.

Theo báo cáo do Tourism Economics và Hiệp hội các hãng du lịch tàu biển quốc tế (CLIA) phối hợp với Cơ quan Du lịch Singapore thực hiện, ngành du lịch tàu biển Đông Nam Á tạo ra sản lượng kinh tế trên 10 tỷ USD trong năm 2024, trong khi Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng mới khai thác một phần tiềm năng của thị trường này.

Báo cáo cũng cho thấy, 85% hành khách đánh giá tích cực về trải nghiệm tại khu vực Đông Nam Á; 47% khách đi tàu biển bày tỏ ý định quay trở lại để du lịch dài ngày trên đất liền. Những con số này gợi mở một hướng khai thác đáng quan tâm: Khách tàu biển không chỉ tạo nguồn thu trong thời gian tàu cập cảng, mà còn có thể trở thành nguồn khách tiềm năng cho những chuyến đi dài ngày trong tương lai.

Một trong những nền tảng quan trọng giúp Quảng Ninh đón thêm các dòng khách quốc tế bằng đường biển là hệ thống hạ tầng cảng biển đón tàu khách du lịch chuyên biệt. Năm 2026, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long tiếp tục được World Travel Awards vinh danh là Cảng tàu du lịch hàng đầu châu Á. Đây là lần thứ tư cảng nhận danh hiệu này, sau các năm 2020, 2021 và 2022.

Du khách từ các tàu biển trải nghiệm thuyền ba vách trên vịnh Hạ Long.

Sự ghi nhận liên tiếp từ một giải thưởng du lịch quốc tế góp phần củng cố hình ảnh cảng tàu khách chuyên biệt, hiện đại, đồng thời nâng cao nhận diện Quảng Ninh trong mạng lưới điểm đến của các hãng tàu quốc tế. Bên cạnh đó, lợi thế của Quảng Ninh nằm ở khả năng kết nối tương đối thuận tiện giữa cảng biển với những tài nguyên du lịch đặc sắc. Từ cửa ngõ cảng tàu khách, du khách có thể tham quan Vịnh Hạ Long, các điểm du lịch văn hóa, bảo tàng, khu vui chơi, trung tâm đô thị, nhà hàng và những sản phẩm trải nghiệm mang dấu ấn địa phương trong khoảng thời gian phù hợp với lịch trình của tàu.

Trong 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 4,21 triệu lượt; tổng thu từ du lịch ước đạt 56.400 tỷ đồng. Cơ cấu thị trường quốc tế ngày càng đa dạng, từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, ASEAN đến châu Âu, Bắc Mỹ và châu Úc. Trong đó, khách Trung Quốc chiếm hơn 35% lượng khách quốc tế, đến Quảng Ninh bằng cả đường bộ, hàng không và đường biển.

Sự đa dạng về thị trường tạo điều kiện để địa phương mở rộng nguồn khách tàu biển, đồng thời từng bước giảm sự phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống. Song, để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh thực chất, Quảng Ninh đang tạo ra những sản phẩm đủ khác biệt, phù hợp với thị hiếu và đặc điểm tiêu dùng của từng nhóm khách.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón hơn 23 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch trên 71.000 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, dự kiến khoảng 20-25 chuyến tàu biển quốc tế tiếp tục đưa khách đến Quảng Ninh. Đây là nguồn khách có đặc thù riêng: Thời gian lưu lại điểm đến thường không dài, song nhu cầu tham quan, trải nghiệm văn hóa, thưởng thức ẩm thực và mua sắm khá đa dạng. Bởi vậy, ngành Du lịch đang nỗ lực mang đến những trải nghiệm có giá trị, tạo ấn tượng đủ sâu để du khách mong muốn quay trở lại.

Theo ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, chương trình kích cầu du lịch Thu - Đông năm 2026 đang được ngành Du lịch triển khai đồng bộ, với sự tham gia của hơn 20 cơ sở lưu trú từ 3-5 sao. Các đơn vị áp dụng mức ưu đãi từ 20% đến trên 60%, kết hợp dịch vụ ăn uống, đồ uống, chăm sóc sức khỏe và các tiện ích dành cho khách. Đây không chỉ là giải pháp kích cầu trong mùa thấp điểm mà còn góp phần hình thành chuỗi dịch vụ có khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách quốc tế.

Cùng với đó, những sản phẩm mang đậm bản sắc địa phương đang mở rộng lựa chọn trải nghiệm cho du khách, như: Thuyền ba vách trên Vịnh Hạ Long, du thuyền ngắm cảnh, trình diễn 3D mapping, đưa bãi tắm Soi Sim vào khai thác...

Cùng với hạ tầng và sản phẩm, chất lượng phục vụ là yếu tố quyết định khả năng duy trì sức hút của Quảng Ninh trên thị trường du lịch tàu biển quốc tế. Hiện địa phương có hơn 1.370 cơ sở lưu trú với 32.696 phòng; 109 tàu lưu trú với 1.967 phòng; hơn 200 doanh nghiệp lữ hành và 2.442 hướng dẫn viên. Đây là nền tảng quan trọng để tổ chức, kết nối và phục vụ các dòng khách quốc tế với quy mô ngày càng lớn.

Hoạt động xúc tiến, quảng bá cũng được mở rộng tới Nga, CIS, Australia, Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á. Việc tăng cường hợp tác quốc tế, tổ chức các chương trình khảo sát, xúc tiến và kết nối doanh nghiệp giúp Quảng Ninh đưa sản phẩm đến gần hơn với các hãng tàu, doanh nghiệp lữ hành và thị trường nguồn.