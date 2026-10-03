B.Fest 2026 mở không gian giao lưu văn hóa Bỉ - Việt tại Quảng Ninh

Tối 2/10, Lễ hội Văn hóa và Ẩm thực Bỉ - B.Fest 2026 với chủ đề “Di sản trong lòng Di sản” chính thức khai mạc tại TP Quảng Ninh. Lần đầu tiên được tổ chức tại đây, lễ hội mở ra không gian giao lưu văn hóa Việt - Bỉ, đồng thời tăng cường kết nối, hợp tác trong lĩnh vực du lịch, kinh tế giữa hai bên. Dự lễ hội có đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quản Minh Cường.



Đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quản Minh Cường và các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng các đơn vị tham dự khai mạc chương trình.

Sau 5 mùa tổ chức, Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực Bỉ B.Fest năm 2026 lần đầu tiên đến với Quảng Ninh, mở ra không gian giao lưu văn hóa Việt - Bỉ tại thành phố Quảng Ninh. Với chủ đề “Di sản trong lòng di sản”, lễ hội diễn ra từ 2-3/10, tại Quảng trường 30/10, tạo điểm gặp gỡ giữa những giá trị văn hóa đặc sắc của Bỉ và không gian di sản Hạ Long.

Điểm nhấn của B.Fest 2026 là sự giao thoa giữa văn hóa Bỉ với vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới. Thông qua ẩm thực, nghệ thuật và các hoạt động trải nghiệm, lễ hội góp phần giới thiệu những nét đặc trưng trong văn hóa Bỉ đến người dân, du khách, đồng thời mở rộng không gian giao lưu, kết nối văn hóa giữa hai quốc gia.

Người dân và du khách thích thú thưởng thức ẩm thực Bỉ.

Với hơn 50 năm hiện diện tại Việt Nam, Đại sứ quán Vương quốc Bỉ đã đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Bỉ trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục và y tế. Việc B.Fest lần đầu được tổ chức tại Quảng Ninh tiếp tục góp phần đưa những hoạt động giao lưu văn hóa Bỉ đến gần hơn với người dân và du khách tại một trong những trung tâm du lịch lớn của Việt Nam.

Trong hành trình kết nối Bỉ - Việt, DEEP C là một trong những doanh nghiệp Bỉ có hoạt động đầu tư lâu năm tại Việt Nam, đồng thời tham gia thúc đẩy các hoạt động kết nối kinh tế, văn hóa giữa hai bên. Sự đồng hành của doanh nghiệp góp phần tạo thêm chiều sâu cho B.Fest, từ một hoạt động văn hóa - ẩm thực trở thành không gian gặp gỡ giữa doanh nghiệp, đối tác và cộng đồng.

Cánh buồm đỏ mang nét đặc trưng của văn hóa biển Quảng Ninh tại Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực Bỉ .

Đến với B.Fest 2026, du khách có thể tham gia Passport Journey - hành trình khám phá các hoạt động tại lễ hội; trải nghiệm màn trình diễn bartender, trò chơi tương tác, check-in tại con thuyền biểu tượng The Iconic Ship, không gian ẩm thực, photobooth và các workshop tái chế sáng tạo. Các hoạt động được thiết kế theo hướng tăng tính tương tác, để du khách trực tiếp tham gia, hoàn thành thử thách và nhận quà.

Việc đưa B.Fest đến Quảng Ninh không chỉ mở rộng không gian của một lễ hội văn hóa - ẩm thực mang màu sắc châu Âu, mà còn tạo thêm cơ hội để người dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp gặp gỡ, tìm hiểu văn hóa, mở rộng kết nối và thúc đẩy các cơ hội hợp tác Việt Nam - Bỉ trong thời gian tới.

Lễ hội mang đậm màu sắc văn hóa Bỉ.