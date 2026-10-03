Cô Tô gắn chế biến nông sản với du lịch

Là hai ngành kinh tế mũi nhọn của Cô Tô, thuỷ sản và du lịch luôn có sự gắn kết chặt chẽ. Mùa cao điểm, đặc khu đón hàng chục nghìn lượt khách mỗi ngày. Nguồn thuỷ sản tại chỗ vừa phục vụ nhu cầu ẩm thực tươi sống của du khách, vừa là món quà đặc sản được ưa chuộng mang về đất liền sau mỗi chuyến du lịch.

Người dân thôn Chiến Thắng phơi cá ruội.

Phát huy lợi thế và hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm thuỷ sản cũng như kinh tế du lịch, cả hệ thống chính trị ở đặc khu Cô Tô đều rất khuyến khích người dân và doanh nghiệp hình thành và nhân rộng những cơ sở chế biến nông sản gắn với nhu cầu của du khách. Bám sát định hướng này, nhiều hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn đã đầu tư nhà xưởng, thiết bị chế biến hiện đại, đảm bảo ATTP để tạo ra những sản phẩm thuỷ sản được bảo quản, bao gói sạch đẹp, đầy đủ các thông tin về nguồn gốc...; và trong đó có rất nhiều sản phẩm đã được công nhận là sản phẩm OCOP, đáp ứng nhu cầu của du khách.

Xóm Thanh Hoá thuộc thôn Chiến Thắng hôm nay tập trung phơi cá ruội. Gọi là xóm Thanh Hoá bởi ở đây phần lớn là người Thanh Hoá từ hàng chục năm trước đã di cư về vùng kinh tế mới Cô Tô để làm nghề khai thác thuỷ sản. Sau chuyến đi biển thắng lợi với cả tấn cá ruội tươi, người dân trong xóm nhanh chóng phân loại, rửa sạch và phơi cá. Tranh thủ gió biển và cái nắng gắt ở đảo, những con cá ruội tươi xanh được trải trên lưới, chỉ sau một ngày đã khô đạt chuẩn.

Chị Nguyễn Thị Huyền, thôn Chiến Thắng, đầu tư hệ thống tủ và kho đông để bảo quản sản phẩm.

Chị Nguyễn Thị Huyền là người tiên phong trong xóm Thanh Hoá đầu tư nhà xưởng, thiết bị đóng gói, hút chân không và kho lạnh để bảo quản thuỷ sản. Ngoài sản phẩm cá ruội, hiện cơ sở của chị Nguyễn Thị Huyền còn chế biến, đóng gói sản phẩm tươi, khô các loại như mực ống, bề bề, cua, ghẹ, cá…

Chị Huyền cho biết: Riêng từ đầu năm đến nay, tôi nhập hàng, sau đó sơ chế, đóng gói, cấp đông nhanh khoảng gần 10 tấn mực ống Cô Tô. Số sản phẩm này tôi bỏ mối cho các cơ sở bán hàng tại chợ Cô Tô hoặc bán trực tiếp và online cho du khách. Do sản phẩm đạt chất lượng cao nên gần như chúng tôi không tồn hàng, ngay cả trong những thời điểm du khách ít ra Cô Tô.

Rời xóm Thanh Hoá, chúng tôi đến tham quan mô hình thu mua, phân loại, sơ chế, đóng gói, bảo quản thuỷ sản tại Công ty TNHH MTV Khánh Ly của gia đình anh Lê Bá Tùng – Bùi Thị Lý. Đơn vị này lợi thế là có tàu thu mua thuỷ sản tại chỗ trên biển, bởi vậy sản phẩm luôn được bảo quản tốt, chi phí phát sinh từ khi thu mua đến chế biến cũng giảm đi, nên giá thành bán ra luôn ổn định. Hiện Khánh Ly là đầu mối cấp hàng hải sản Cô Tô tươi sống, cấp đông và qua sơ chế với số lượng lớn trên địa bàn đặc khu cũng như toàn thành phố. Đơn vị đang củng cố thêm một số sản phẩm của mình để tham gia danh mục sản phẩm OCOP đồng thời đưa một số sản phẩm chủ lực nâng hạng sao OCOP năm 2026.

Chị Bùi Thị Lý, chủ doanh nghiệp cho biết: Hiện chúng tôi đã phối hợp với đơn vị chuyên môn kiểm định chất lượng sản phẩm, đăng ký tem, nhãn, bao bì theo quy định dành cho sản phẩm OCOP thuỷ sản, làm thủ tục công bố, đồng thời đã đầu tư thêm hệ thống thiết bị chế biến hiện đại để có thể đưa ra thị trường những sản phẩm thuỷ sản tươi ngon nhất, đặc trưng cho thuỷ sản Cô Tô.

Nhân viên Công ty TNHH MTV Khánh Ly thu mua hải sản ngay trên biển, đảm bảo độ tươi sống của sản phẩm.

Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở đặc khu, việc gia tăng giá trị thuỷ sản từ thô sang sơ chế, chế biến và bảo quản nhưng vẫn giữ được vị tươi ngọt khác biệt là hướng đi đúng và trúng của Cô Tô. Giải pháp này tối ưu hoá hiệu quả của hai ngành kinh tế mũi nhọn là thuỷ sản và du lịch, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.