Thúc đẩy du lịch thông minh

Chuyển đổi số đang thay đổi cách du khách tìm kiếm thông tin, lựa chọn dịch vụ và trải nghiệm du lịch. Với Quảng Ninh, ứng dụng công nghệ không chỉ nâng cao hiệu quả quảng bá mà còn giúp kết nối các dịch vụ, tạo thuận lợi cho du khách và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng phục vụ.

Du khách tra cứu bản đồ số du lịch tại công viên Sun World Ha Long.

Kế hoạch chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2026-2030 trong lĩnh vực du lịch của Quảng Ninh được triển khai bám sát định hướng tại Kế hoạch số 159/KH-UBND (ngày 9/4/2026) của UBND thành phố. Trong đó, xác định đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ, lấy dữ liệu làm nền tảng, trải nghiệm du khách làm trọng tâm, hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh.

Từ định hướng này, Quảng Ninh đang từng bước đưa công nghệ vào hoạt động quản lý, quảng bá và cung cấp dịch vụ du lịch. Vé điện tử, bản đồ số, thanh toán trực tuyến cùng các tiện ích số giúp du khách dễ dàng tìm kiếm thông tin, đặt dịch vụ và chủ động lịch trình. Với cơ quan quản lý và doanh nghiệp, dữ liệu du lịch là căn cứ để nắm bắt nhu cầu, điều chỉnh dịch vụ, phát triển sản phẩm phù hợp. Tuy nhiên, hạ tầng công nghệ mới chỉ là điều kiện ban đầu. Để chuyển đổi số thực sự đi vào hoạt động du lịch, cần có sự tham gia chủ động của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và những người trực tiếp tham gia làm du lịch.

Theo ông Nguyễn Quyết Tâm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP VietISO, Quảng Ninh là mảnh đất có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Tuy nhiên, để chuyển đổi số hiệu quả, yếu tố con người có vai trò rất quan trọng. Thành phố đã có nhiều khu vực được phủ sóng wifi miễn phí, đặc biệt là mạng 5G. Đây là điều kiện thuận lợi, nhưng vẫn cần có sự vào cuộc của cơ quan quản lý nhà nước, Hiệp hội Du lịch để xây dựng các chương trình chuyển đổi số phù hợp với doanh nghiệp và người làm du lịch trên địa bàn.

Nhằm tăng khả năng tiếp cận thông tin và dịch vụ cho du khách, phường Bãi Cháy đã xây dựng, đưa vào sử dụng website, ứng dụng du lịch thông minh, cung cấp thông tin về điểm đến, nhà hàng, khách sạn, các hoạt động vui chơi, giải trí. Cùng với đó, 6 điểm wifi miễn phí được lắp đặt, 3 trạm phát sóng di động được bổ sung.

Tại các điểm đến, doanh nghiệp dịch vụ du lịch cũng chủ động ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản lý và vận hành trên cơ sở lấy nhu cầu của du khách làm trọng tâm. Tại Công viên Sun World Ha Long, việc ứng dụng được triển khai đồng bộ từ bán vé, thanh toán đến hướng dẫn trải nghiệm. Du khách có thể đặt vé trực tuyến, sử dụng thanh toán điện tử liên thông quốc tế và qua cổng kiểm soát bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt, giúp giảm thời gian chờ đợi. Với ứng dụng Sun Paradise Land, du khách có thể tra cứu bản đồ, tìm kiếm các điểm vui chơi và chủ động sắp xếp lịch trình.

Chị Fan Zi Yang (du khách Trung Quốc) chia sẻ: "Tôi đi theo đoàn đông, nhờ có công nghệ mà trải nghiệm cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Với vé điện tử, tôi chỉ cần quét mã, nhận diện khuôn mặt là có thể vào cổng ngay, không sợ bị mất hay thất lạc vé giấy truyền thống như trước đây".

Du khách quét mã QR mua vé tham quan, trải nghiệm di sản Yên Tử.

Tại Yên Tử, du khách có thể sử dụng mã QR để tra cứu thông tin, đặt vé, thanh toán trực tuyến; các dịch vụ xe điện, lưu trú, ẩm thực cũng từng bước được kết nối. Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử cũng đang triển khai thí điểm camera AI nhằm hỗ trợ giám sát, phân luồng và bảo đảm an toàn. Dữ liệu vé điện tử giúp đơn vị quản lý nắm bắt lượng khách, chủ động điều tiết hoạt động đón tiếp.

Anh Hoàng Văn Hải, Tổng Quản lý Legacy Yên Tử Mgallery, cho biết: "Ứng dụng công nghệ giúp chúng tôi nắm bắt thói quen, sở thích của khách hàng. Khi khách quay trở lại, chúng tôi có thể nhận diện, hiểu nhu cầu và lịch sử sử dụng dịch vụ để chủ động chăm sóc, mang đến trải nghiệm phù hợp hơn".

Để chuyển đổi số thực sự tạo chuyển biến, Quảng Ninh xác định xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh trên nền tảng dữ liệu dùng chung, tăng kết nối giữa các điểm đến và chuỗi dịch vụ. Thông tin về lưu trú, vận chuyển, nhà hàng, vé tham quan và các hoạt động trải nghiệm liên tục được chuẩn hóa, cập nhật thường xuyên. Cùng với đó, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tư vấn, gợi ý lịch trình, chăm sóc khách hàng; mở rộng số hóa tư liệu, bản đồ và thuyết minh đa ngôn ngữ tại các điểm di sản. Đào tạo nhân lực, nâng cao kỹ năng số và bảo đảm an toàn dữ liệu cũng là những yêu cầu cần được chú trọng.

Chuyển đổi số giúp công tác quản lý hiệu quả hơn, dịch vụ thuận tiện hơn đồng thời mở ra cách tiếp cận mới cho các điểm đến và sản phẩm du lịch. Kết nối tốt dữ liệu, dịch vụ và các điểm tham quan sẽ là cơ sở để du lịch Quảng Ninh nâng cao sức cạnh tranh, tăng giá trị trải nghiệm và thu hút du khách quay trở lại.