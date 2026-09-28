Kích cầu du lịch bằng gia tăng trải nghiệm

Không chỉ triển khai nhiều chương trình kích cầu, ưu đãi cuối năm, du lịch Quảng Ninh đang chuyển hướng gia tăng trải nghiệm, kết nối sản phẩm và mở rộng thị trường. Hàng loạt lễ hội, sự kiện, sản phẩm mới, cùng các gói dịch vụ tích hợp được kỳ vọng kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách, qua đó tạo thêm động lực phát triển cho du lịch những tháng cuối năm.

Du khách trải nghiệm thuyền ba vách trên Vịnh Hạ Long.

Trong gần 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh ước đón 18,8 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt khoảng 56.400 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu 23 triệu lượt khách, tổng thu trên 70.000 tỷ đồng, thành phố còn phải thu hút thêm khoảng 4,2 triệu lượt khách và tạo thêm 13.600 tỷ đồng doanh thu trong những tháng cuối năm.

Bước vào mùa du lịch cuối năm 2026, các doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh đang tiếp tục triển khai chương trình kích cầu du lịch thu đông với sự tham gia của 19 cơ sở lưu trú, 4 nhà hàng, cùng các đơn vị vận chuyển, tham quan. Phần lớn cơ sở lưu trú thuộc phân khúc 4-5 sao, tập trung tại Hạ Long, Vân Đồn và Móng Cái.

Ông Lê Tiến Thành, Giám đốc khách sạn FTE (phường Bãi Cháy) cho biết: Cùng một mức giá phòng trong mùa thu đông 2026, khách không chỉ được hưởng bữa sáng và các tiện ích tại khách sạn, mà còn được tặng thẻ sử dụng dịch vụ xông hơi, thải độc; giảm 40-50% đối với các dịch vụ ăn uống, spa, vận chuyển. Nhờ chính sách này, lượng khách đặt trước 1 tháng của khách sạn đạt trên 60% công suất phòng.

Điểm đáng chú ý là nhiều doanh nghiệp đang chuyển sang xây dựng các gói dịch vụ tích hợp, kết hợp lưu trú với ăn uống, chăm sóc sức khỏe, vận chuyển và trải nghiệm tại điểm đến. Một số chương trình giảm giá trên 50%, nhưng giá trị của gói dịch vụ lại được tạo thêm từ những tiện ích đi kèm.

Show diễn thực cảnh "Đi tìm dấu ngọc" trong hang Ngọc Rồng (phường Cẩm Phả) được du khách yêu thích.

Theo ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, cách làm này cho thấy sự thay đổi trong tư duy kích cầu. Giảm giá có thể tạo động lực để khách quyết định đặt dịch vụ, nhưng nếu chỉ giảm giá mà không có thêm sản phẩm để khách tiêu dùng thì doanh thu của điểm đến vẫn bị giới hạn. Ngược lại, khi một gói nghỉ dưỡng bao gồm nhiều dịch vụ, doanh nghiệp vừa tạo cảm giác có lợi cho du khách, vừa mở rộng khả năng bán chéo các sản phẩm trong cùng một chuyến đi.

Với mục tiêu quý IV đón 4,2 triệu lượt khách và 13.600 tỷ đồng doanh thu, Quảng Ninh không chỉ cần thêm khách, mà còn cần nâng giá trị từ mỗi chuyến đi. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố đã tổ chức chuỗi sự kiện, lễ hội, thể thao, văn hóa và hoạt động về đêm để tăng thời gian lưu trú và trải nghiệm của du khách.

Có thể kể đến các sự kiện như: Giải marathon quốc tế Di sản Hạ Long, Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh, Lễ hội mùa thu Yên Tử, Bình Liêu Then Festival, các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và du lịch Quảng Ninh - Quảng Tây; Triển lãm đặc sản vùng miền Sắc thu Quảng Ninh và Diễn đàn du lịch xanh. Chuỗi sự kiện trải rộng từ Hạ Long, Yên Tử đến Bình Liêu, khu vực biên giới... tạo điều kiện để hình thành những hành trình đa điểm.

Ngay trong dịp Trung thu vừa qua, tại phường Bãi Cháy, Lễ hội Trăng rằm - Thu Fest 2026 thu hút khoảng 20.000 người tham gia. Từ một hoạt động cộng đồng dịp Trung thu, sự kiện được mở rộng thành không gian có nghệ thuật, diễu hành và các hoạt động trải nghiệm dành cho người dân và du khách.

Ông Nguyễn Hoàng Quý, Bí thư Đảng ủy phường Bãi Cháy, cho biết: Địa phương đang tiếp tục mở rộng không gian phát triển, gia tăng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm cho người dân, du khách; đồng thời bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống như Tết Trung thu để từng bước hình thành sản phẩm du lịch được tổ chức thường niên.

Bên cạnh kích cầu tại chỗ, Quảng Ninh đang đẩy mạnh xúc tiến, mở rộng thị trường khách quốc tế thông qua các hội chợ, roadshow tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ; tổ chức famtrip, presstrip và kết nối giữa doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không, cơ quan truyền thông với doanh nghiệp du lịch. Qua đó, giúp các doanh nghiệp có thêm cơ hội được tiếp cận các sản phẩm du lịch thiên nhiên và văn hóa để có cơ sở đánh giá sản phẩm, nghiên cứu xây dựng tour, kết nối các điểm đến và kéo dài thời gian lưu trú của du khách tại Quảng Ninh.

Với mục tiêu đón 23 triệu lượt khách, tổng thu trên 70.000 tỷ đồng trong năm 2026, những tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc của du lịch Quảng Ninh. Tuy nhiên, kích cầu không chỉ nhằm lấp đầy mùa thấp điểm, mà quan trọng hơn là tạo ra những hành trình có sức giữ chân du khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị, theo hướng đổi mới tư duy, cách tiếp cận và phương thức quản trị du lịch, chuyển từ tăng trưởng dựa vào “số lượng” sang nâng cao “chất lượng” và giá trị gia tăng.

Qua đó, kích cầu không chỉ tạo thêm động lực tăng trưởng trong ngắn hạn, mà còn góp phần nâng tầm chất lượng điểm đến, gia tăng sức cạnh tranh và từng bước đưa du lịch Quảng Ninh phát triển theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng cao.