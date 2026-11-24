Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Nghị định số 419/2026/NĐ-CP ngày 23/11/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Các vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản quy định tại Nghị định này gồm: Vi phạm các quy định về điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản; bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản chưa khai thác; hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; thu hồi khoáng sản; đóng cửa mỏ; đấu giá quyền khai thác khoáng sản; sử dụng số liệu, thông tin kết quả điều tra địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản, hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác; tài chính về địa chất, khoáng sản; kỹ thuật an toàn mỏ và các vi phạm khác trong lĩnh vực khoáng sản được quy định cụ thể tại Chương II của Nghị định này.

Các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đất đai, xây dựng, an toàn lao động, năng lượng nguyên tử, phóng xạ và các lĩnh vực khác có liên quan xảy ra trong hoạt động địa chất, khoáng sản thì bị xử phạt theo quy định tại các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước tương ứng. Hành vi vi phạm quy định về kỹ thuật an toàn trong khai thác khoáng sản và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ bị xử phạt theo quy định tại Mục 5 Chương II Nghị định này.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản bị phạt tối đa đến 2 tỷ đồng

Về hình thức xử phạt chính, Nghị định nêu rõ: Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.

Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với cá nhân là 1.000.000.000 đồng, đối với tổ chức là 2.000.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân vi phạm có thể bị hình thức xử phạt bổ sung gồm:

Đình chỉ hoạt động thăm dò, khai thác, thu hồi, chế biến khoáng sản từ 1 tháng đến 12 tháng.

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn.

Nghị định cũng quy định rõ các biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc thực hiện việc đăng ký, thông báo, báo cáo, cung cấp, giao nộp đầy đủ thông tin, dữ liệu, báo cáo, tài liệu, mẫu vật địa chất, khoáng sản cho cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền theo quy định.

Buộc báo cáo, cải chính, đính chính, cung cấp lại thông tin, số liệu chính xác, trung thực, đầy đủ; thu hồi hoặc điều chỉnh các thông tin, dữ liệu không đúng, không đầy đủ đã cung cấp; khôi phục lại tình trạng ban đầu của hệ thống thông tin, dữ liệu về địa chất, khoáng sản bị làm sai lệch; buộc thực hiện đúng, đầy đủ nội dung đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản đã được phê duyệt.

Buộc trang bị đầy đủ hệ thống thiết bị, phần mềm chuyên dụng và thực hiện kiểm định định kỳ theo quy định; buộc khai thác theo đúng thiết kế mỏ hoặc thiết kế mỏ điều chỉnh đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt...

Mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân

Nghị định quy định áp dụng mức phạt tiền trong xử phạt hành chính. Theo đó, mức phạt tiền đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân. Mức phạt đối với hộ kinh doanh, hộ gia đình áp dụng như đối với mức phạt của cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Thẩm quyền phạt tiền của những người được quy định tại Nghị định này là thẩm quyền phạt tiền mức tối đa áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; đối với tổ chức, thẩm quyền phạt tiền mức tối đa gấp 2 lần thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân.

Tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt vi phạm hành chính một lần về hành vi vi phạm, đồng thời áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính nhiều lần đối với hành vi vi phạm hành chính đó.

Phạt đến 400 triệu đồng đối với vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ khoáng sản tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Nghị định nêu rõ vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ khoáng sản tại khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia:

Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi không bảo vệ khoáng sản trong phạm vi khu vực triển khai dự án mà khu vực đó nằm trong khu vực đã được khoanh định là khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi thực hiện hoạt động san gạt, đào đắp bề mặt địa hình hoặc các hoạt động tác động trực tiếp đến khoáng sản dự trữ.

Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi không theo dõi, giám sát và không báo cáo cho Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi có tác động trực tiếp đến loại khoáng sản tại khu vực dự trữ.

Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với hành vi khai thác, thu hồi khoáng sản tại khu vực dự trữ trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, xây dựng công trình khi chưa được sự cho phép của cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. (*)

Về hình thức xử phạt bổ sung, Nghị định quy định tịch thu toàn bộ tang vật là khoáng sản chưa bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy có được do thực hiện hành vi vi phạm tại khoản (*) nêu trên.

Đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả gồm: Buộc nộp lại số tiền bằng trị giá khoáng sản đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm nêu trên đối với khối lượng khoáng sản đã tiêu thụ trước thời điểm lập biên bản làm việc, biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính hoặc biên bản vi phạm hành chính.

Khai thác khoáng sản mà không có giấy phép bị phạt đến 900.000.000 đồng

Nghị định nêu rõ, phạt tiền đối với hành vi khai thác khoáng sản, khai thác tận thu khoáng sản khi chưa được sự cho phép của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với trường hợp tổng trị giá khoáng sản dưới 100.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với trường hợp tổng trị giá khoáng sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 350.000.000 đồng đối với trường hợp tổng trị giá khoáng sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 350.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng đối với trường hợp tổng trị giá khoáng sản từ 300.000.000 đồng đến dưới 400.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 600.000.000 đồng đến 900.000.000 đồng đối với trường hợp tổng trị giá khoáng sản từ 400.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như:

Tịch thu tang vật là khoáng sản trong trường hợp chưa bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy có được do thực hiện hành vi vi phạm; tịch thu phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính, bao gồm phương tiện, thiết bị trực tiếp khai thác khoáng sản và phương tiện, thiết bị bốc xúc, vận chuyển khoáng sản có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2027. Nghị định này bãi bỏ các nội dung liên quan tới lĩnh vực khoáng sản tại Chương I, bãi bỏ Chương III, Chương IV của Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 6/01/2022) của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản./.