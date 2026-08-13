Khai thác dư địa mới, tạo sức bật cho tăng trưởng

Trong chặng đường phát triển mới, Quảng Ninh đứng trước yêu cầu phải tăng trưởng cao hơn, nhanh hơn, nhưng đồng thời phải bền vững hơn. Tỉnh đặt mục tiêu GRDP năm 2026 tăng trên 13% và duy trì tốc độ tăng trưởng trên 12%/năm trong giai đoạn 2026-2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngay từ những tháng đầu năm Quảng Ninh đang quyết liệt khai thác các dư địa phát triển mới, cụ thể hóa và đưa những chủ trương, định hướng lớn từ các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị vào thực tiễn.
Những kết quả đạt được sau 7 tháng cho thấy kinh tế của Quảng Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với các động lực sản xuất, tiêu dùng, dịch vụ và thương mại cùng phát huy hiệu quả. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 17,52% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 36,35%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 29,2%; doanh thu du lịch tăng 21%. Toàn tỉnh đón khoảng 15,1 triệu lượt khách du lịch, tăng 3%, trong đó khách quốc tế đạt 3,11 triệu lượt, tăng 18%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,718 tỷ USD, tăng 17,5%. Những con số này cho thấy các động lực tăng trưởng chủ yếu đang vận hành tương đối đồng bộ, tạo nền tảng để Quảng Ninh bám sát kịch bản tăng trưởng đã đề ra.
Đáng chú ý, khu vực kinh tế tư nhân đang được kỳ vọng trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng từ bên trong. Tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đang được Quảng Ninh cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp nhằm tạo môi trường thuận lợi hơn để doanh nghiệp tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, vốn, công nghệ và thị trường. Trong 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 2.648 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 23.841 tỷ đồng; 769 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Dư nợ tín dụng đối với khu vực kinh tế tư nhân đạt khoảng 215.800 tỷ đồng, chiếm 89,9% tổng dư nợ toàn tỉnh. Cùng với đó, 21 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 1.171ha đang được thành lập, mở rộng, từng bước tạo thêm không gian cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Điểm đáng chú ý là Quảng Ninh đang chuyển từ tư duy khuyến khích gia tăng số lượng doanh nghiệp sang xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ khu vực tư nhân phát triển về chất lượng và năng lực cạnh tranh. Tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm khoảng 40% thời gian giải quyết đối với 1.255/2.079 TTHC; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, tài sản công; đồng thời thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp tư nhân với khu vực FDI và các doanh nghiệp trong nước. Qua đó, từng bước mở rộng nội lực của nền kinh tế, tạo điều kiện để khu vực tư nhân tham gia sâu hơn vào đầu tư, sản xuất, chuỗi cung ứng và hình thành những động lực tăng trưởng mới.
Nếu kinh tế tư nhân là động lực nội sinh, thì KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quảng Ninh dành gần 1.000 tỷ đồng trong năm 2026 cho lĩnh vực này; đồng thời tập trung xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và thúc đẩy hình thành các mô hình kinh tế mới.
Cách tiếp cận này cho thấy Quảng Ninh đang từng bước chuyển trọng tâm từ khai thác các nguồn lực sẵn có sang tạo lập những nguồn lực và giá trị mới, hướng tới nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng. Đây cũng là nền tảng để tỉnh mở rộng không gian phát triển, tạo thêm dư địa cho những ngành, lĩnh vực có giá trị gia tăng cao trong giai đoạn mới.
Tương tự, việc triển khai Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đang được Quảng Ninh cụ thể hóa thành những giải pháp trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển. Trong đó, 47/68 dự án tồn đọng đã được xử lý dứt điểm; 21 dự án còn lại đã hoàn thành rà soát pháp lý và xây dựng lộ trình xử lý. Cùng với việc cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, đẩy nhanh GPMB, những nguồn lực từng bị “đóng băng” đang từng bước được đưa trở lại nền kinh tế.
Thực tế, sức bật của kinh tế Quảng Ninh trong 7 tháng đầu năm còn được tạo nên từ khả năng huy động và chuyển hóa nguồn lực đầu tư thành năng lực sản xuất mới. Tổng vốn thu hút đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt 143.472 tỷ đồng; vốn FDI đạt trên 1 tỷ USD. Công tác GPMB cũng được đẩy mạnh, với 85,66% diện tích các dự án đang theo dõi đã hoàn thành. Khi những điểm nghẽn về pháp lý, đất đai và mặt bằng từng bước được tháo gỡ, dòng vốn đầu tư có thêm điều kiện để chuyển nhanh hơn thành các dự án cụ thể, năng lực sản xuất và đóng góp thực tế cho tăng trưởng.
Một nền kinh tế muốn duy trì tốc độ tăng trưởng cao cần có nền tảng năng lượng ổn định, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày càng lớn. Vì vậy, việc triển khai Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng được Quảng Ninh gắn với yêu cầu bảo đảm nguồn cung cho phát triển kinh tế, nhất là các ngành công nghiệp quy mô lớn. Tỉnh đang thúc đẩy các dự án nguồn và lưới điện, phát triển các nguồn năng lượng mới, kho dự trữ xăng dầu và điện mặt trời mái nhà. Trong 7 tháng đầu năm, điện thương phẩm tăng 11,4%, cho thấy nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống tiếp tục tăng.
Cùng với việc bảo đảm nguồn điện hiện hữu, Quảng Ninh cũng chủ động chuẩn bị dư địa năng lượng cho giai đoạn phát triển mới, gắn quy hoạch, đầu tư hạ tầng năng lượng với định hướng thu hút các dự án công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, quy mô lớn và nhu cầu năng lượng cao. Qua đó, năng lượng không chỉ được xem là điều kiện bảo đảm hoạt động sản xuất mà từng bước trở thành một bộ phận quan trọng trong năng lực cạnh tranh của môi trường đầu tư.
Có thể thấy, những kết quả đạt được trong 7 tháng đầu năm đang cho thấy cách Quảng Ninh cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Trung ương vào những bài toán phát triển rất cụ thể. Từ mở rộng nội lực của khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đến tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực đầu tư và củng cố nền tảng năng lượng, mỗi giải pháp đang góp phần tạo thêm một “điểm tựa” cho tăng trưởng.
Đây cũng là sự chuyển dịch từ khai thác những lợi thế sẵn có sang chủ động kiến tạo các động lực phát triển mới. Khi nguồn lực được khơi thông, thể chế được cải thiện, hạ tầng và năng lượng được chuẩn bị đồng bộ, Quảng Ninh có thêm cơ sở để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 13% năm 2026, đồng thời tạo nền tảng cho một chu kỳ phát triển mới theo hướng nhanh hơn, xanh hơn, bền vững hơn và có sức cạnh tranh cao hơn.