Khai thác dư địa mới, tạo sức bật cho tăng trưởng

Trong chặng đường phát triển mới, Quảng Ninh đứng trước yêu cầu phải tăng trưởng cao hơn, nhanh hơn, nhưng đồng thời phải bền vững hơn. Tỉnh đặt mục tiêu GRDP năm 2026 tăng trên 13% và duy trì tốc độ tăng trưởng trên 12%/năm trong giai đoạn 2026-2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngay từ những tháng đầu năm Quảng Ninh đang quyết liệt khai thác các dư địa phát triển mới, cụ thể hóa và đưa những chủ trương, định hướng lớn từ các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị vào thực tiễn.

Lắp ráp xe ô tô tại Nhà máy Ô tô Thành Công đang đóng góp quan trọng cho tăng trưởng của tỉnh.

Những kết quả đạt được sau 7 tháng cho thấy kinh tế của Quảng Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với các động lực sản xuất, tiêu dùng, dịch vụ và thương mại cùng phát huy hiệu quả. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 17,52% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 36,35%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 29,2%; doanh thu du lịch tăng 21%. Toàn tỉnh đón khoảng 15,1 triệu lượt khách du lịch, tăng 3%, trong đó khách quốc tế đạt 3,11 triệu lượt, tăng 18%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,718 tỷ USD, tăng 17,5%. Những con số này cho thấy các động lực tăng trưởng chủ yếu đang vận hành tương đối đồng bộ, tạo nền tảng để Quảng Ninh bám sát kịch bản tăng trưởng đã đề ra.

Đáng chú ý, khu vực kinh tế tư nhân đang được kỳ vọng trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng từ bên trong. Tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đang được Quảng Ninh cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp nhằm tạo môi trường thuận lợi hơn để doanh nghiệp tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, vốn, công nghệ và thị trường. Trong 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 2.648 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 23.841 tỷ đồng; 769 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Dư nợ tín dụng đối với khu vực kinh tế tư nhân đạt khoảng 215.800 tỷ đồng, chiếm 89,9% tổng dư nợ toàn tỉnh. Cùng với đó, 21 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 1.171ha đang được thành lập, mở rộng, từng bước tạo thêm không gian cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Điểm đáng chú ý là Quảng Ninh đang chuyển từ tư duy khuyến khích gia tăng số lượng doanh nghiệp sang xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ khu vực tư nhân phát triển về chất lượng và năng lực cạnh tranh. Tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm khoảng 40% thời gian giải quyết đối với 1.255/2.079 TTHC; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, tài sản công; đồng thời thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp tư nhân với khu vực FDI và các doanh nghiệp trong nước. Qua đó, từng bước mở rộng nội lực của nền kinh tế, tạo điều kiện để khu vực tư nhân tham gia sâu hơn vào đầu tư, sản xuất, chuỗi cung ứng và hình thành những động lực tăng trưởng mới.

Nếu kinh tế tư nhân là động lực nội sinh, thì KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quảng Ninh dành gần 1.000 tỷ đồng trong năm 2026 cho lĩnh vực này; đồng thời tập trung xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và thúc đẩy hình thành các mô hình kinh tế mới.

Cách tiếp cận này cho thấy Quảng Ninh đang từng bước chuyển trọng tâm từ khai thác các nguồn lực sẵn có sang tạo lập những nguồn lực và giá trị mới, hướng tới nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng. Đây cũng là nền tảng để tỉnh mở rộng không gian phát triển, tạo thêm dư địa cho những ngành, lĩnh vực có giá trị gia tăng cao trong giai đoạn mới.

Tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp, nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển.