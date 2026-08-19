Quảng Ninh đẩy nhanh thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 19/8, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chủ trì họp, rà soát kết quả triển khai các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 7 tháng năm 2026; triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chủ trì họp.

Năm 2026 là năm đầu thực hiện Chương trình giai đoạn 2026-2030 theo cơ chế mới và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong 7 tháng, Quảng Ninh đã tập trung hoàn thiện cơ chế, kiện toàn tổ chức, xây dựng kế hoạch và bố trí nguồn lực. Trong 8 nhiệm vụ trọng tâm Trung ương giao, tỉnh đã hoàn thành 5 nhiệm vụ; 3 nhiệm vụ đang triển khai theo tiến độ.

Tỉnh đã bố trí khoảng 9.785 tỷ đồng ngân sách cho thực hiện Chương trình giai đoạn 2026-2030, trong đó khoảng 9.000 tỷ đồng vốn đầu tư công và 785 tỷ đồng chi thường xuyên. Riêng năm 2026, tỉnh bố trí 2.400 tỷ đồng vốn đầu tư công cho 32 địa phương.

Đối với xây dựng nông thôn mới, 24 xã, đặc khu đã rà soát hiện trạng theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030. Đầm Hà và Cái Chiên đã đạt 9/10 tiêu chí; Cô Tô đạt 8/10 tiêu chí; Hoành Mô, Thống Nhất, Quảng Hà và Quảng La đạt 7/10 tiêu chí. Quảng Ninh tiếp tục duy trì kết quả không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc họp.

Tuy nhiên, tiến độ phân bổ vốn còn chậm. Đến ngày 15/8, các địa phương mới phân bổ chi tiết 881 tỷ đồng, đạt 36,7% kế hoạch; còn 1.519 tỷ đồng chưa phân bổ. Công tác chuẩn bị đầu tư giữa các địa phương chưa đồng đều, một số nơi còn lúng túng trong xác định danh mục, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh nhấn mạnh: Thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền là mục tiêu xuyên suốt, có ý nghĩa nhân văn và thiết thực đối với sự phát triển chung của tỉnh. Do đó, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia phải bảo đảm thực chất, hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng, không dàn trải, không để xảy ra lãng phí nguồn lực.

Đồng chí nhấn mạnh các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao, xác định cụ thể từng phần việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; xây dựng lộ trình thực hiện từ nay đến cuối năm 2026. Đối với nguồn vốn đầu tư, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ phân bổ vốn, thực hiện phân bổ đến đâu phải gắn với giải ngân đến đó; đồng thời đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, kiểm soát chặt chẽ tiến độ và hiệu quả các dự án; không để phát sinh việc chuyển nguồn sang năm 2027.

Quang cảnh cuộc họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhất là trong công tác phân bổ vốn, chuẩn bị đầu tư và giải ngân. Tăng cường giám sát, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong quá trình triển khai các chương trình.

Đồng thời, tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ngành với địa phương, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, thông suốt, quyết liệt, để các chương trình mục tiêu quốc gia thực sự tạo chuyển biến về hạ tầng, đời sống và sinh kế của người dân, nhất là tại khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.