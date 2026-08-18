Những mô hình tạo đà phát triển cho du lịch Quảng La

Với lợi thế sở hữu cảnh quan thiên nhiên đa dạng, giàu bản sắc văn hóa, cùng vị trí thuận lợi kết nối với trung tâm du lịch của tỉnh, xã Quảng La có nhiều dư địa để phát triển du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp và bảo tồn văn hóa. Đây cũng là cơ sở để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, gia tăng giá trị nông sản, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Nằm bên Quốc lộ 279, vùng trồng ổi của HTX Kinh doanh và Dịch vụ Đồng Hang tại thôn Dân Chủ đang được khai thác theo hướng du lịch trải nghiệm. Tại đây, sản phẩm “Ổi ông Đới” trở thành điểm nhấn, mang đến cho du khách trải nghiệm tham quan vườn, tìm hiểu quy trình sản xuất và thưởng thức sản phẩm ngay tại nơi trồng.

Mô hình trồng ổi kết hợp tham quan trải nghiệm tại HTX Kinh doanh và Dịch vụ Đồng Hang.

Bắt đầu trồng từ năm 2008 trên quy mô 3ha với khoảng 2.000 gốc, nhờ hợp thổ nhưỡng, ổi nơi đây có vị giòn, ngọt thanh đặc trưng, tiêu thụ ổn định với giá khoảng 30.000 đồng/kg. Không chỉ bán khoảng 6 tấn quả mỗi năm, vào những ngày cuối tuần, nơi đây đón từ 2-3 đoàn khách trong nước, quốc tế đến tham quan.

Bà Lã Thị Thu, đại diện HTX cho biết: Từ năm 2024, ngoài diện tích trồng ổi, HTX đã tự tin trồng thử nghiệm 4ha sâm nam. Qua 2 năm đánh giá, cây rất hợp thổ nhưỡng, phát triển củ tốt và cho thu hoạch hoa sấy khô. Đây là bước đệm quan trọng để HTX tiếp tục nâng cao giá trị nông sản, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, phát triển du lịch trải nghiệm bền vững.

Khu vực bể bơi tại HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tỉnh Thanh.

Cách đó không xa, HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tỉnh Thanh do ông Đào Hữu Tỉnh làm đại diện cũng đang mở rộng hướng phát triển, từng bước khai thác nhiều giá trị từ sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch, mang lại doanh thu từ 500-700 triệu đồng mỗi năm.

Được bao quanh bởi núi đồi xanh mát, khu trang trại rộng hơn 3ha mang đến cho du khách một không gian nghỉ ngơi, vui chơi và trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên. Đến đây, du khách có thể thỏa sức check-in, tự tay hái và thưởng thức những trái bưởi, ổi chín mọng; trải nghiệm câu cá, thư giãn bên bể bơi hay thưởng thức các món ăn được chế biến từ những sản phẩm sạch của địa phương.

Du khách Nguyễn Đăng Thắng, phường Hạ Long, chia sẻ: Điều tôi thích nhất khi đến đây là không khí trong lành, không gian rộng rãi, gần gũi với thiên nhiên và có nhiều hoạt động để cả gia đình cùng trải nghiệm. Các con tôi cũng có cơ hội tìm hiểu thêm về cây cối, cách chăm sóc và thu hoạch các loại trái cây. Tôi mong địa phương sẽ có thêm nhiều mô hình như thế này, kết nối thành những sản phẩm du lịch đa dạng, để du khách có thêm trải nghiệm và dành nhiều thời gian hơn để khám phá, lưu trú tại địa phương.

Du khách tham quan, trải nghiệm vườn bưởi tại xã Quảng La.

Để mở rộng không gian phát triển và tạo nền tảng cho các hoạt động sản xuất, dịch vụ, du lịch, xã Quảng La đang tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là giao thông và thủy lợi. Cùng với hạ tầng, địa phương từng bước tổ chức lại sản xuất theo hướng hàng hóa, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng đất đai, cảnh quan và bản sắc văn hóa, tăng cường liên kết giữa sản xuất với tiêu thụ và các hoạt động dịch vụ, du lịch.

Đồng chí Phạm Văn Luyến, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng La, chia sẻ: Định hướng của Quảng La là khai thác hiệu quả hơn những lợi thế về đất đai, rừng, cảnh quan, sản xuất nông nghiệp và bản sắc văn hóa để hình thành các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Xã đã quy hoạch 5 khu trồng trọt kết hợp các hoạt động trải nghiệm, mỗi khu khoảng 20-40ha, đồng thời huy động các nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư, hoàn thiện hạ tầng và mở rộng không gian phát triển. Chúng tôi xác định, không chỉ khai thác đất đai theo mục đích đơn thuần, mà phải nâng cao giá trị trên cùng một không gian. Từ sản xuất nông nghiệp, có thể phát triển thêm các dịch vụ đồng thời khai thác những giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số để hình thành các sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng của Quảng La. Qua đó, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy kinh tế phát triển vững chắc để Quảng La thực hiện hiệu quả các mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Quảng La đón trên 13.460 lượt khách du lịch, doanh thu đạt trên 1,4 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt 44,49 tỷ đồng; duy trì 4 sản phẩm OCOP đạt 3 sao. Những kết quả này cho thấy tiềm năng du lịch, nông nghiệp và sản phẩm đặc trưng của địa phương đang từng bước chuyển hóa thành giá trị kinh tế. Khai thác hiệu quả những lợi thế này đang mở thêm cơ hội việc làm, sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân. Đó cũng là nền tảng để Quảng La phát huy nội lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; hướng tới một diện mạo nông thôn mới phát triển bền vững, toàn diện, vì cuộc sống ngày càng tốt hơn của nhân dân.