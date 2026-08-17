Xã Đầm Hà siết chặt quản lý, chống khai thác IUU

Xã Đầm Hà đang tập trung triển khai nhiều giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), quyết tâm không để phát sinh vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

Hiện xã có 153 tàu cá có chiều dài từ 6m đến dưới 12m và 4 tàu từ 12m đến dưới 15m; 100% tàu cá này đã được cập nhật trên hệ thống eCDT (Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử). Đồng thời, xã thực hiện cấp số quản lý cho 426 tàu cá dưới 6m. Qua việc cập nhật dữ liệu, cấp số quản lý giúp địa phương theo dõi sát hơn biến động đội tàu, kiểm tra điều kiện hoạt động và phục vụ truy xuất thông tin khi cần thiết.

Lực lượng chức năng xã Đầm Hà tuyên truyền đến ngư dân về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về chống khai thác IUU, UBND xã Đầm Hà đã xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra, tuyên truyền, xử lý vi phạm; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng liên quan. Quan điểm của địa phương là đưa công tác quản lý khai thác thủy sản và chống IUU trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với trách nhiệm của từng bộ phận, từng khâu quản lý.

Công tác kiểm soát tàu cá tại cảng, bến được tăng cường. Từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã kiểm tra, duyệt cập bến, xuất bến cho 370 lượt tàu cá có chiều dài trên 6m. Sản lượng thủy sản khai thác đạt khoảng 1.950 tấn, trong đó 970 tấn được cập nhật trên ứng dụng eCDT và 980 tấn được thống kê từ nhóm tàu cá dưới 6m. Cảng cá Phúc Tiến đã được công bố mở, Tổ kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng được thành lập và duy trì hoạt động. Cùng với đó, xã rà soát, bổ sung 9 điểm neo đậu tàu cá tạm thời để thuận lợi hơn cho quản lý phương tiện và kiểm soát hoạt động khai thác.

Song song với tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định pháp luật liên quan. Từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã tổ chức 2 chuyến kiểm tra, tuyên truyền theo kế hoạch, kết hợp nhiều đợt kiểm tra đột xuất; phát khoảng 300 tờ rơi, đăng 5 bài tuyên truyền trên trang Facebook của xã và thường xuyên chuyển tài liệu qua các nhóm Zalo của thôn, nhóm tàu cá. Qua đó, khoảng 10.000 lượt người đã tiếp cận thông tin về quản lý khai thác thủy sản và chống IUU, trong đó 100% chủ tàu cá trên địa bàn được phổ biến các quy định liên quan đến điều kiện hoạt động, ra vào cảng, khai báo sản lượng và trách nhiệm chấp hành pháp luật khi khai thác trên biển.

Xã Đầm Hà tổ chức ra quân xử lý vi phạm trong sử dụng bãi triều, khu vực biển trên địa bàn xã, tháng 4/2026.

Từ thực tế quản lý biển, Đầm Hà cũng gắn nhiệm vụ chống IUU với việc lập lại trật tự trên biển, bãi triều và bảo vệ môi trường. Tính đến cuối tháng 7/2026, UBND xã đã tổ chức 46 cuộc kiểm tra, xử lý; thu dọn phao xốp không bảo đảm tại một số khu vực, tháo dỡ cọc, lưới quây chưa đúng quy định. Tổng diện tích đã xử lý trên 1.000ha; khoảng 2.000 cọc cùng hàng chục nghìn mét lưới được thu dọn. Qua kiểm tra, một số tồn tại trong nuôi biển vẫn được địa phương tiếp tục tập trung xử lý như phao xốp chưa chuyển đổi sang phao hợp quy, giàn nuôi hàu tự phát, tình trạng cắm vây, chiếm bãi triều trái quy định… Xã tiếp tục đôn đốc tháo dỡ, chấn chỉnh hoạt động sử dụng khu vực biển chưa đúng quy định.

Khó khăn lớn hiện nay là phạm vi vùng biển rộng, phương tiện hoạt động phân tán, trong khi nhân lực chuyên môn ở cơ sở còn hạn chế. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng và nâng cao năng lực quản lý ngay tại địa bàn.

Theo ông Lương Quốc Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Đầm Hà, thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 18-CT/TU ngày 01/09/2017; Chỉ thị 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 22/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia về IUU trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Xã sẽ thường xuyên ra quân kiểm tra, giám sát; chủ động rà soát tàu cá hết hạn đăng ký, đăng kiểm, tàu cá vi phạm, tàu cá mất tín hiệu kết nối; quản lý chặt chẽ các cơ sở mua bán dụng cụ cấm. Đồng thời, tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế kéo dài; quản lý chặt các nhóm tàu cá nguy cơ cao; không để phát sinh mới các hành vi khai thác nguồn lợi thuỷ sản có tính huỷ diệt… Đồng thời đề xuất với tỉnh hỗ trợ đầu tư nâng cấp cảng cá Phúc Tiến nhằm đáp ứng điều kiện tàu cá ra vào cảng 24/24 giờ.