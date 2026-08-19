Chủ động cung ứng vật tư, giữ nhịp sản xuất than

Để đáp ứng yêu cầu tăng sản lượng than, việc bảo đảm đầy đủ, kịp thời vật tư, nguyên nhiên liệu và thiết bị phục vụ sản xuất có ý nghĩa quan trọng đối với các đơn vị khai thác. Bám sát kế hoạch sản xuất của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), các đơn vị cung ứng đang chủ động cân đối nguồn hàng, tổ chức sản xuất và cung cấp theo nhu cầu thực tế, góp phần duy trì ổn định chuỗi sản xuất trong những tháng cao điểm.

Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Việt Bắc - Micco dự trữ nguồn vật liệu nổ phục vụ hoạt động nổ mìn cho các đơn vị ngành Than.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của TKV tập trung chủ yếu tại Quảng Ninh. Hiện Tập đoàn có 38 công ty hoạt động trên địa bàn tỉnh, với khoảng 76.000 cán bộ, người lao động; sản lượng than trung bình đạt 38-40 triệu tấn/năm. Với quy mô sản xuất lớn, nhu cầu về vật tư, nguyên nhiên liệu, thiết bị phục vụ khai thác luôn ở mức cao. Vì vậy, chủ động nguồn cung, không để thiếu hụt hoặc gián đoạn vật tư là một trong những điều kiện quan trọng để các mỏ duy trì sản xuất ổn định, hoàn thành kế hoạch được giao.

Trong chuỗi cung ứng phục vụ sản xuất than, vật liệu nổ công nghiệp là một trong những nguồn vật tư thiết yếu. Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Việt Bắc - Micco (Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ) là đơn vị chuyên sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, bảo quản, vận chuyển tiền chất và cung ứng sản phẩm cho các đơn vị ngành Than cũng như nhiều ngành kinh tế khác. Trước yêu cầu sản lượng than tăng, nhu cầu vật liệu nổ phục vụ khai thác cũng gia tăng tương ứng. Hiện TKV yêu cầu một số đơn vị tăng sản lượng từ 5-7% so với kế hoạch điều chỉnh năm. Bám sát kế hoạch của Tập đoàn và Tổng Công ty, Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Việt Bắc - Micco đang tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức sản xuất hợp lý, phấn đấu năm 2026 sản xuất trên 77.000 tấn thuốc nổ. Riêng 7 tháng đầu năm, sản lượng đã đạt khoảng 41.000 tấn.

Cùng với nâng công suất, việc bảo đảm nguồn nguyên liệu đầu vào được Công ty đặc biệt chú trọng. Đơn vị chủ động cân đối nguyên liệu giữa các khu vực, tổ chức tiếp nhận, sản xuất và cung ứng phù hợp với nhu cầu của từng đơn vị, từng địa bàn, qua đó duy trì nguồn cung ổn định. Công tác quản lý an toàn, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro cũng được tăng cường, nhất là trong hoạt động hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

Đồng chí Trần Trọng Thủy, Phó Giám đốc phụ trách Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Việt Bắc, cho biết: Từ nay đến cuối năm, đơn vị tập trung duy trì sản xuất ổn định, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vật liệu nổ của các đơn vị ngành Than. Cùng với đó, Công ty tiếp tục rà soát các định mức kinh tế, kỹ thuật, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu, vừa bảo đảm an toàn, chất lượng sản phẩm, vừa đáp ứng yêu cầu tăng sản lượng của các đơn vị khai thác.

Dây chuyền cán thép tại Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí phục vụ sản xuất các sản phẩm cơ khí, đáp ứng nhu cầu vật tư cho các đơn vị ngành Than.

Không chỉ vật liệu nổ công nghiệp, các loại vật tư, nhiên liệu và sản phẩm chuyên dụng phục vụ thiết bị khai thác cũng được các đơn vị cung ứng chủ động chuẩn bị. Công ty CP Vật tư (MTS) - TKV là một trong những đơn vị giữ vai trò hậu cần quan trọng trong chuỗi sản xuất của Tập đoàn, đảm nhận các lĩnh vực vận tải, xếp dỡ; kinh doanh vật tư, thiết bị, nguyên nhiên liệu; sản xuất dầu nhờn và cung cấp các dịch vụ phục vụ sản xuất.

Trong điều kiện khai thác than ngày càng xuống sâu, TKV đẩy mạnh cơ giới hóa, hiện đại hóa sản xuất hầm lò, kéo theo yêu cầu ngày càng cao đối với vật tư, thiết bị và các sản phẩm chuyên dụng. Đặc biệt, hệ thống máy móc hoạt động trong môi trường khắc nghiệt đòi hỏi dầu nhờn phải phù hợp với từng loại thiết bị và điều kiện khai thác thực tế. Nắm bắt yêu cầu đó, Công ty CP Vật tư chủ động nghiên cứu, sản xuất các dòng dầu nhờn chuyên dụng phục vụ hoạt động khai thác than.

Phân xưởng Sản xuất dầu nhờn 12/11 (Công ty CP Vật tư - TKV) vận hành dây chuyền sản xuất dầu nhờn.

Hiện Phân xưởng Sản xuất dầu nhờn 12/11 của Công ty có khả năng sản xuất hơn 40 chủng loại dầu phục vụ máy móc, thiết bị; riêng lĩnh vực sản xuất hầm lò có 10 chủng loại phù hợp với các nguồn nước pha dịch khác nhau tại các mỏ. Phân xưởng hiện vận hành 5 dây chuyền sản xuất, gồm 1 dây chuyền tự động và 4 dây chuyền bán tự động, với công suất khoảng 6 triệu lít/năm nếu tính riêng ca 1. Trong 7 tháng đầu năm 2026, Công ty đã sản xuất hơn 2 triệu lít dầu các loại. Từ vật liệu nổ công nghiệp, dầu nhờn đến các loại vật tư, thiết bị và nguyên nhiên liệu thiết yếu, việc chủ động nguồn cung đang giúp hình thành một chuỗi hậu cần ngày càng đồng bộ phía sau hoạt động khai thác than. Trong bối cảnh TKV tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu thị trường, sự ổn định của chuỗi cung ứng không chỉ giúp các mỏ duy trì nhịp độ sản xuất mà còn tạo nền tảng để toàn Tập đoàn hoàn thành các mục tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2026.

Kho dự trữ dầu nhờn tại Phân xưởng Sản xuất dầu nhờn 12/11 bảo đảm nguồn cung phục vụ kịp thời nhu cầu sản xuất của các đơn vị ngành Than.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn, Giám đốc Công ty CP Vật tư - TKV, cho biết: Từ đầu năm 2026 đến nay, Công ty luôn bám sát kế hoạch sản xuất của Tập đoàn và nhu cầu thực tế của từng đơn vị để chủ động nguồn hàng, bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời vật tư, nhiên liệu, không để gián đoạn hoạt động sản xuất tại các mỏ. Cùng với chủ động sản xuất, cung ứng dầu nhờn, Công ty còn vận hành hệ thống hàng chục kho, cửa hàng xăng dầu tại các khu vực sản xuất, với tổng sức chứa trên 13 triệu lít. Năng lực dự trữ này giúp Công ty duy trì nguồn cung nhiên liệu ổn định cho phương tiện, thiết bị của các đơn vị, kể cả trong những thời điểm thị trường xăng dầu thế giới biến động. Từ sản xuất dầu nhờn đến dự trữ, cung ứng xăng dầu, Công ty từng bước xây dựng chuỗi cung ứng đồng bộ, trở thành mắt xích hậu cần quan trọng, góp phần bảo đảm nguồn vật tư, nhiên liệu thiết yếu để các đơn vị ngành Than duy trì nhịp sản xuất và hoàn thành kế hoạch được giao.

Cùng với Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Việt Bắc - Micco và Công ty CP Vật tư (MTS) - TKV, các đơn vị hóa chất, cơ khí, vật tư trong TKV cũng đang bám sát kế hoạch sản xuất, chủ động nguồn hàng và nâng cao năng lực cung ứng. Sự phối hợp đồng bộ từ vật liệu nổ, xăng dầu, dầu nhờn đến thiết bị, phụ tùng góp phần bảo đảm nguồn vật tư, nguyên nhiên liệu ổn định, liên tục, tạo nền tảng để các mỏ duy trì nhịp sản xuất, đáp ứng yêu cầu tăng sản lượng than trong những tháng cuối năm.