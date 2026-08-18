Tăng tốc giải ngân đầu tư công, khơi thông nguồn lực phát triển

Tính đến hết tháng 7, Quảng Ninh đã giải ngân 11.466 tỷ đồng vốn đầu tư công, cao hơn đáng kể cả về giá trị và tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy sự chuyển biến trong công tác chỉ đạo, điều hành, đồng thời khẳng định vai trò của đầu tư công trong mở rộng không gian phát triển, hoàn thiện hạ tầng và tạo động lực thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách.

Năm 2026, Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu vừa tạo đột phá tăng trưởng kinh tế, vừa nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương. Trong bối cảnh ấy, đầu tư công không chỉ là một cấu phần của tổng vốn đầu tư toàn xã hội, mà còn là công cụ điều hành quan trọng để tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, kích thích sản xuất, tạo việc làm và khơi thông những nguồn lực ngoài ngân sách.

Đường dẫn cầu Sông Chanh đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh đến hết tháng 7/2026 là 36.451 tỷ đồng. Trong đó, vốn kéo dài từ năm 2025 sang là 3.796 tỷ đồng; kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh là 32.655 tỷ đồng, gồm 29.379 tỷ đồng vốn ngân sách cấp tỉnh và 3.276 tỷ đồng ngân sách cấp xã. Đến ngày 31/7, toàn tỉnh đã giải ngân 11.466 tỷ đồng, đạt 71,3% kế hoạch giải ngân 9 tháng. Riêng kế hoạch vốn năm 2026, giá trị giải ngân đạt 10.333 tỷ đồng, bằng 52,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, cao hơn đáng kể so với mức 32% cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này được thể hiện bằng khối lượng công việc đang được triển khai trên nhiều công trường, từ GPMB, thi công đường, cầu, cống, đến các công trình trường học, bệnh viện, chỉnh trang đô thị và hạ tầng phục vụ các khu công nghiệp, khu kinh tế. Nguồn vốn được đưa vào nền kinh tế sớm cũng tạo thêm việc làm, đơn hàng cho các doanh nghiệp xây dựng, sản xuất vật liệu, vận tải, cơ khí và thúc đẩy lưu chuyển hàng hóa, nguồn lực trong xã hội.

Đường Vũng Đục - Cẩm Sơn đang được triển khai thi công đắp nền đường, phấn đấu hoàn thành cuối năm 2026.

Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ là giải ngân nhanh, mà phải bảo đảm hiệu quả đầu tư. Theo lãnh đạo Sở Tài chính, vốn đầu tư công phải được chuyển hóa thành khối lượng công trình, hạ tầng thiết yếu và năng lực phát triển mới. Vì vậy, tỉnh đang gắn tiến độ giải ngân với chất lượng công trình, tiến độ thực hiện dự án và trách nhiệm của từng chủ đầu tư; đồng thời tập trung tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục, GPMB, nguồn vật liệu và biến động giá.

Cùng với đó, công tác điều hành được thực hiện theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian và rõ kết quả. Tiến độ từng dự án được theo dõi thường xuyên, những công trình chậm tiến độ được xác định nguyên nhân và tập trung xử lý theo từng nhóm vấn đề, qua đó hạn chế tình trạng dồn khối lượng và giải ngân vào những tháng cuối năm.

Với nhịp độ hiện nay, Quảng Ninh dự kiến đến hết tháng 9 giải ngân được 16.946 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch 9 tháng là 16.083 tỷ đồng. Đây được xem là tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục tăng tốc trong những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao trước ngày 31/12/2026, qua đó đưa nguồn lực đầu tư công thực sự trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng.

Dự án công viên hồ điều hòa thôn 10 (đặc khu Vân Đồn) chuẩn bị được triển khai đầu tư.

Cuối tháng 8, Quảng Ninh sẽ khởi công một loạt dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách chào mừng sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Qua đó, cải thiện tích cực nhiệm vụ nâng tỷ lệ giải ngân vốn năm 2026, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực cùng tăng trưởng.

Tốc độ giải ngân được cải thiện còn có ý nghĩa lớn trong bối cảnh Quảng Ninh đang đồng thời triển khai nhiều quy hoạch và dự án mang tính chiến lược. Quảng Ninh đã công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; Quy hoạch chung khu kinh tế ven biển Quảng Yên và Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Những quy hoạch này mở ra không gian phát triển mới, nhưng để biến quy hoạch thành hiện thực cần một hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đi trước một bước. Trong tiến trình đó, đầu tư công có vai trò kiến tạo. Một tuyến giao thông được hoàn thành không chỉ rút ngắn thời gian đi lại, mà còn mở ra quỹ đất, tạo điều kiện phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Một công trình trường học, bệnh viện hoàn thành không chỉ giải quyết nhu cầu dân sinh trước mắt, mà còn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sức khỏe cộng đồng và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.