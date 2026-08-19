Dịch vụ hiện đại - Thương mại năng động

Nắm bắt kịp thời những lợi thế nổi trội về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, Quảng Ninh đã có chặng đường chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào công nghiệp khai khoáng sang nền kinh tế dịch vụ hiện đại. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, thành phố Quảng Ninh phát triển ngành thương mại hiện đại, bền vững, đóng vai trò là ngành kinh tế chủ đạo của khu vực dịch vụ, thúc đẩy giao thương hàng hóa giữa Quảng Ninh với các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và với các nước ở khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc.

Cung ứng dịch vụ hiện đại

Trên tiến trình đổi mới, Quảng Ninh chú trọng khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ cung ứng dịch vụ, thương mại hiện đại nhằm đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư vào địa bàn. Đặc biệt, tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp đã đầu tư các kiosk thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi; sử dụng “trợ lý số” là robot với khả năng hướng dẫn người dân tra cứu thông tin, giải đáp các câu hỏi liên quan đến thủ tục hành chính… Nhiều địa phương ứng dụng Zalo Mini App vào quản lý, điều hành và tương tác với người dân, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh…

Siêu du thuyền Luminara cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tháng 2/2026.

Ở lĩnh vực y tế, Quảng Ninh chú trọng phát triển hệ thống y tế hiện đại, chuyên sâu, đồng bộ, chất lượng cao và hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ y tế kỹ thuật cao của cả nước giai đoạn 2025-2030. Không chỉ là địa phương tiên phong xóa bỏ bệnh án giấy, ngành Y tế Quảng Ninh đã ứng dụng AI để hỗ trợ ra quyết định lâm sàng trong chẩn đoán đột quỵ, đọc kết quả cắt lớp vi tính lồng ngực và hỗ trợ tóm tắt hồ sơ bệnh án, cảnh báo tương tác thuốc tự động... Đặc biệt, trong giai đoạn 2026-2030, ngành Y tế Quảng Ninh phấn đấu hoàn thiện hạ tầng số, bảo đảm 100% cơ sở y tế có hạ tầng công nghệ thông tin đạt chuẩn, an toàn thông tin theo cấp độ; xây dựng hệ sinh thái dữ liệu y tế số, hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân; xây dựng, phát triển các bệnh viện đa khoa theo hướng trung tâm chuyên sâu gắn với phát triển dịch vụ du lịch y tế.

Hiện nay, hành trình dịch vụ du lịch thông minh tại Quảng Ninh được triển khai rộng khắp. Du khách có thể tham quan trực tuyến bằng công nghệ VR360 tại các điểm đến mang tính biểu tượng của tỉnh, như: Bảo tàng tỉnh, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, hay Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần… Hầu hết các cơ sở lưu trú được xếp hạng đã kết nối với các nền tảng đặt phòng trực tuyến xuyên biên giới như Agoda.com, Booking.com. Đặc biệt, website chuyên biệt của các khách sạn cao cấp cũng cho phép du khách chủ động hoàn toàn trong việc đặt phòng, thanh toán. Nhiều điểm đến của Quảng Ninh đã chuẩn hóa thông tin trên Google, giúp du khách tra cứu địa chỉ, dịch vụ một cách dễ dàng và chính xác.

Từ việc triển khai các nền tảng số trong quản lý du lịch, số hóa điểm đến, ứng dụng công nghệ tại các khu nghỉ dưỡng lớn đã góp phần tạo hệ sinh thái số đồng bộ, giúp du khách tiếp cận di sản thuận tiện, trực quan hơn. Chị Nguyễn Thanh Liễu (TP Thái Nguyên) cho biết: Khi tra cứu nền tảng “Du lịch Bãi Cháy”, hệ sinh thái số thu nhỏ đã giúp chúng tôi tìm hiểu các điểm đến, đặt dịch vụ, theo dõi bản đồ số, nhận cảnh báo thời tiết, giao thông. Điều đó giúp tôi yên tâm khi chọn điểm đến đúng, phù hợp…

Nhiều doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tập trung tại khu vực Bắc Luân II, ngày 13/6/2026.

Nâng cấp toàn diện hạ tầng du lịch theo chuẩn quốc tế từ việc đầu tư hệ thống tàu lưu trú cao cấp, phát triển chuỗi nhà hàng sang trọng trên vịnh Hạ Long và chuẩn hóa hàng nghìn cơ sở lưu trú, Quảng Ninh đang trở thành điểm đến lý tưởng đối với du khách, nhà đầu tư nước ngoài… Đặc biệt, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn với vai trò “cửa ngõ” quốc tế đã góp phần mở rộng thị trường khách cao cấp từ châu Âu, Mỹ và Đông Bắc Á. Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long không chỉ là “cửa ngõ” đưa khách tham quan Vịnh Hạ Long, mà còn có thể đón cùng lúc 2 tàu biển cỡ lớn với công suất tới 10.000 khách/ngày, đưa Hạ Long trở thành điểm đến trong hành trình khám phá Đông Nam Á của nhiều “siêu tàu” hàng đầu thế giới như Costa Serena, Celebrity Solstice, Noordam...

Kiến tạo động lực tăng trưởng mới

Quảng Ninh có hơn 250km đường biên giới giáp Trung Quốc, có hệ thống cửa khẩu quốc tế, cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế cùng mạng lưới giao thông đồng bộ…, đây là lợi thế để phát triển thương mại hiện đại, kết nối hiệu quả giữa thị trường trong nước và quốc tế.

Tại TP Nam Ninh (Trung Quốc), UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp Quảng Ninh - Quảng Tây năm 2026.

Với quan điểm chiến lược lên thành phố trực thuộc trung ương, mô hình tăng trưởng mới của thành phố Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 dựa trên “3 cực, 4 chuyển đổi, 5 động lực”. Trong đó, Quảng Yên - Cực công nghiệp và logistics; Vân Đồn - Cực kinh tế biển và dịch vụ cao cấp; Móng Cái - Cực thương mại biên giới, đô thị kinh tế cửa khẩu và hội nhập quốc tế. Việc tổ chức lại không gian tăng trưởng thành phố Quảng Ninh theo 3 cực động lực nhằm tạo thế đa trụ - lan tỏa - bổ trợ lẫn nhau, tạo thành tam giác “Sản xuất - Dịch vụ - Thương mại quốc tế”, giúp Quảng Ninh tăng trưởng đa động lực, không phụ thuộc đơn ngành.

Xác định rõ những lợi thế biên mậu, Quảng Ninh định hướng thị trường xuất khẩu chiến lược là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước ASEAN... Vì vậy, Quảng Ninh đang tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, mở rộng thị trường cho hàng hóa xuất khẩu; mở rộng sản xuất các mặt hàng chế biến, chế tạo mới phục vụ xuất khẩu sang các thị trường truyền thống và xúc tiến xuất khẩu sang các thị trường mới, như: EU, Ấn Độ, Mỹ, Liên minh Á - Âu…; khai thác hiệu quả lợi thế đường biên giới với Trung Quốc thông qua các khu kinh tế cửa khẩu; phát triển thương mại bền vững, phù hợp với thông lệ quốc tế; nâng tầm khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và đẩy mạnh liên kết, hợp tác biên mậu với tỉnh Quảng Tây…

Không gian lễ hội sôi động tại phố đi bộ VUI-Fest Hạ Long (phường Bãi Cháy).

Hiện Quảng Ninh có 15 cảng biển, 44 cầu cảng và 3 bến phao; 11 tuyến luồng như: Hòn Gai - Cái Lân, Cẩm Phả, Vạn Gia… Các cảng biển phát huy tốt năng lực nội tại khi liên tục tiếp nhận các tàu lớn, trong đó tàu lớn nhất có trọng tải 120.000 tấn tại khu neo Hòn Nét - Cẩm Phả hay các tàu tổng hợp, container, rời có trọng tải đến 85.000 tấn giảm tải tại cầu bến. Tính trong 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển của Quảng Ninh đạt hơn 93,7 triệu tấn, tăng 14,21% so với cùng kỳ năm 2025. Số lượt tàu biển có trọng tải trên 200 DWT tăng gần 5% so với cùng kỳ 2025, cho thấy các cảng biển Quảng Ninh tiếp tục thu hút nhiều tàu trọng tải lớn phục vụ xuất nhập khẩu; khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của cảng biển Quảng Ninh trong chuỗi logistics khu vực phía Bắc và cửa ngõ giao thương quốc tế.

Với mục tiêu tăng nhanh tỷ trọng đóng góp của kinh tế biển vào GRDP, Quảng Ninh đang nỗ lực phấn đấu năm 2030 để trở thành trung tâm kinh tế biển bền vững của cả nước trên cơ sở phát triển du lịch - dịch vụ kết nối khu vực và quốc tế; xây dựng hệ thống cảng biển nước sâu, các âu tàu du lịch đẳng cấp quốc tế gắn với phát triển kinh tế chuỗi khu kinh tế, khu đô thị biển - ven biển cận kề và là một trong những trung tâm logistics trọng điểm của cả nước…

Trong phát triển thương mại nội địa, Quảng Ninh phấn đấu sớm trở thành địa bàn có trung tâm thương mại đa năng, phức hợp, các đại siêu thị và siêu thị mang tầm khu vực Đông Nam Á ở các khu vực: Hạ Long, Móng Cái, Vân Đồn. Bên cạnh duy trì 135 chợ, 27 siêu thị, 7 trung tâm thương mại; hàng trăm cửa hàng tiện ích, điểm bán hàng và giới thiệu sản phẩm OCOP…, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long tại phường Bãi Cháy, phấn đấu hoàn thành cuối năm nay. Ngoài ra, Quảng Ninh cũng định hướng ưu tiên đầu tư xây dựng chợ đầu mối thủy sản tại Vân Đồn, chợ đầu mối nông sản tại Đông Triều, chợ đầu mối tập kết hàng hóa tại Quảng Yên…

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế và những định hướng chiến lược, mục tiêu, lộ trình rõ ràng, tin tưởng thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.