Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Central Retail

Chiều 17/8, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Tập đoàn Central Retail (Thái Lan) để thúc đẩy việc triển khai nghiên cứu, đầu tư tại Quảng Ninh thời gian tới.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì làm việc với Tập đoàn Central Retail (Thái Lan).

Tại buổi làm việc, Tập đoàn Central Retail đã trao đổi về khả năng mở rộng hệ thống phân phối tại Quảng Ninh, trong đó tập trung nghiên cứu phát triển thêm các siêu thị, trung tâm thương mại tại những vị trí phù hợp. Tập đoàn đánh giá thị trường Quảng Ninh còn nhiều dư địa, nhất là khi Quảng Ninh sắp tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, kéo theo đó là nhu cầu mua sắm của người dân và du khách ngày càng tăng cùng với sự phát triển của du lịch, dịch vụ.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn trong quá trình nghiên cứu dự án cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để rà soát vị trí, quy hoạch và các điều kiện triển khai, bảo đảm các dự án phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Tỉnh Quảng Ninh sẽ phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Đồng chí cũng đề nghị Tập đoàn Central Retail tiếp tục tăng cường đưa các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của Quảng Ninh vào hệ thống phân phối của Tập đoàn. Qua đó, vừa mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm địa phương, vừa tạo thêm việc làm và tăng giá trị cho chuỗi sản xuất trên địa bàn.