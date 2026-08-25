Khai mạc Kỳ họp thứ 7 - kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XV

Sáng 25/8, tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị - Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XV tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp chuyên đề) để thảo luận, cho ý kiến, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng của tỉnh. Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì kỳ họp. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; các đại biểu HĐND tỉnh.

Các đại biểu làm lễ chào cờ khai mạc Kỳ họp thứ 7 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa XV.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh, việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về thành lập thành phố Quảng Ninh khẳng định bước phát triển mới của Quảng Ninh, đồng thời là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Quốc hội đối với những thành tựu, vị thế tỉnh đạt được qua nhiều thế hệ và những đóng góp quan trọng đối với đất nước.

Đồng chí khẳng định, dấu mốc này là thành quả của quá trình bền bỉ đổi mới, kiến tạo và vươn lên, mở ra chặng đường phát triển mới với vị thế, không gian và những yêu cầu, kỳ vọng cao hơn. Quảng Ninh cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”; khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, đổi mới tư duy phát triển, nâng cao năng lực quản trị, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và khát vọng vươn lên; chuyển hóa vị thế mới thành động lực phát triển mới, để thành quả phát triển lan tỏa và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết nghị 10 nội dung tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân và hiệu lực quản trị của tỉnh.

Trong đó, HĐND tỉnh xem xét phân bổ nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2025 cho các công trình động lực, dự án cấp thiết, tạo dư địa phát triển mới và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án, công trình quan trọng, bảo đảm quản lý chặt chẽ tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành tại kỳ họp.

HĐND tỉnh cũng xem xét ban hành chính sách hỗ trợ đưa đón học sinh bằng xe buýt sử dụng năng lượng xanh, năng lượng sạch tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho học sinh đến trường; giảm gánh nặng tài chính cho gia đình, bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giờ cao điểm và thúc đẩy giao thông công cộng xanh, văn minh, hiện đại.

Quang cảnh kỳ họp.

Cùng với đó, HĐND tỉnh xem xét quy định chế độ, chính sách, mức hỗ trợ đối với người hoạt động ở thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo đảm điều kiện hoạt động của tổ chức ở cơ sở, động viên và bảo vệ quyền lợi chính đáng của những người trực tiếp đưa đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào đời sống cộng đồng.

Đồng chí Vũ Ngọc Hà, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh, trình bày báo cáo thẩm tra.

Đồng thời, xem xét điều chỉnh biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục công lập năm 2026 theo quy định, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ và tổ chức bộ máy sau sắp xếp; sửa đổi, bổ sung chính sách tín dụng ưu đãi giai đoạn 2026-2030, tạo điều kiện để các đối tượng chính sách, hộ nghèo và các nhóm thụ hưởng tiếp cận nguồn vốn phù hợp, có thêm nguồn lực sản xuất, tạo việc làm, ổn định sinh kế và vươn lên.

HĐND tỉnh cũng xem xét nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 và mức chi bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, qua đó tăng cường nguồn lực, cơ chế bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh. Cùng với đó, HĐND tỉnh thực hiện quy trình công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Đồng chí Phạm Hồng Biên, Giám đốc Sở Tài chính, trình bày tóm tắt các tờ trình tại kỳ họp.

Nhấn mạnh Kỳ họp thứ 7 có nhiều nội dung lớn, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; nghiên cứu kỹ các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết; thảo luận dân chủ, thẳng thắn, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến, đánh giá kỹ sự cần thiết, tính khả thi, hiệu quả của từng nội dung. Qua đó, bảo đảm các nghị quyết được thông qua đúng quy định, sát thực tiễn và sớm đi vào cuộc sống ngay sau khi ban hành.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, trình bày báo cáo thẩm tra.

Sau phát biểu khai mạc, đồng chí Giám đốc Sở Tài chính trình bày tóm tắt 3 tờ trình liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân sách: Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về phân bổ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh năm 2025; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 87/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của HĐND tỉnh quy định chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2026-2030; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Đỗ Xuân Điệp, Giám đốc Sở Xây dựng, trình bày tóm tắt Tờ trình về việc quy định chính sách hỗ trợ đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh năm học 2026-2027.

Giám đốc Sở Xây dựng trình bày tóm tắt Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh năm học 2026-2027.

Đồng chí Vũ Thị Diệu Linh, Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh, trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp.

Giám đốc Sở Nội vụ trình bày tóm tắt các tờ trình liên quan đến xây dựng chính quyền gồm: Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố; số lượng, chức danh và mức hỗ trợ đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 319/NQ-HĐND ngày 16/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và cán bộ, công chức cấp xã; tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2026.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Giám đốc Sở Nội vụ, trình bày tóm tắt các tờ trình về lĩnh vực xây dựng chính quyền.

Giám đốc Công an tỉnh trình bày tóm tắt Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách cấp tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày tóm tắt Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đợt 4 năm 2026.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày tóm tắt Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đợt 4 năm 2026.

Lãnh đạo Công an tỉnh trình bày tóm tắt Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách cấp tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Kỳ họp cũng nghe Ban Pháp chế, Ban Kinh tế Ngân sách và Ban Văn hóa Xã hội của HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo các nghị quyết.