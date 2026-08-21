Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết về chế độ, chính sách đối với người hoạt động ở thôn, bản, khu phố

Sáng 21/8, Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự thẩm tra có các đồng chí: Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố; số lượng, chức danh, mức hỗ trợ đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, bản, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu đều nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của dự thảo nghị quyết và khẳng định việc xây dựng dự thảo nghị quyết cụ thể hóa các quy định của Trung ương; tạo cơ sở pháp lý thống nhất để tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh sau khi thực hiện sắp xếp thôn, bản, khu phố.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại cuộc họp.

Đồng thời, các đại biểu tập trung thảo luận, đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ các nội dung: Mức phụ cấp hằng tháng đối với từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố; số lượng, chức danh, mức hỗ trợ đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, bản, khu phố; việc kiêm nhiệm chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm; chính sách hỗ trợ BHYT; căn cứ xây dựng mức khoán kinh phí hoạt động của thôn, bản, khu phố; khả năng cân đối ngân sách cũng như tính kế thừa, thống nhất, khoa học của chính sách sau khi nghị quyết được ban hành...

Đồng chí Phạm Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh kết luận tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến và giải trình rõ các nội dung thảo luận tại buổi thẩm tra, khẩn trương bổ sung, hoàn thiện báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết, đảm bảo chất lượng, tiến độ, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.