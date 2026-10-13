Hứa hẹn không gian văn hóa đa sắc từ hội Mùa vàng Lục Hồn

Từ 17/10, chuỗi các sự kiện trong khuôn khổ hội Mùa vàng Lục Hồn năm 2026 sẽ được tổ chức, kéo dài đến hết năm. Lấy văn hóa bản địa làm điểm nhấn, cùng những trải nghiệm gần gũi, hấp dẫn, hội không chỉ tạo thêm sức hút cho điểm đến vào mùa Thu - Đông, mà còn mở rộng cơ hội để người dân tham gia làm du lịch, giới thiệu sản vật, gìn giữ bản sắc và từng bước xây dựng thương hiệu “Mùa vàng Lục Hồn”.

Điểm nhấn của hội Mùa vàng Lục Hồn năm nay là chuỗi hoạt động được thiết kế để du khách không chỉ ngắm cảnh, mà còn trực tiếp tham gia vào đời sống văn hóa, lao động và sinh hoạt cộng đồng.

Bộ chữ nhận diện “Hội Mùa vàng Lục Hồn năm 2026” đã được hoàn tất.

Theo ông Nguyễn Văn Mậu, Phó Chủ tịch UBND xã Lục Hồn, năm nay, Lục Hồn mở rộng không gian Hội Mùa vàng, kết nối với đỉnh Cao Xiêm và đình Lục Nà, hướng tới liên kết với hội Hoa Sở để hình thành chuỗi du lịch Thu - Đông thường niên. Địa phương sẽ tập trung nâng chất lượng dịch vụ ăn, ở, trải nghiệm; khuyến khích người dân, hợp tác xã nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ du lịch. Cùng với đó, các nghệ nhân tiếp tục phục dựng, truyền dạy những giá trị văn hóa có nguy cơ mai một, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa hình ảnh, câu chuyện văn hóa và con người Lục Hồn lên các nền tảng số, qua đó quảng bá rộng hơn và tạo sức hút lâu dài cho điểm đến.

Trong khuôn khổ của hội Mùa vàng, các ngày cuối tuần từ 17/10 đến 22/11, nhiều hoạt động trải nghiệm được tổ chức luân phiên, như: Tìm hiểu quy trình làm bánh dày truyền thống của người Sán Chỉ; thêu tay trang phục truyền thống dân tộc Dao Thanh Phán, Dao Thanh Y; giao lưu hát Then, Soóng Cọ, dân ca, dân vũ; gặt lúa; trekking “Chinh phục đỉnh Cao Xiêm - Camping đón Mùa vàng”...

Không gian văn hóa, trang phục dân tộc đều được người dân chuẩn bị sẵn sàng cho hội Mùa vàng.

Điểm nhấn của hội Mùa vàng năm nay là chương trình nghệ thuật khai mạc Hội Mùa vàng diễn ra ngày 24/10. Chương trình sẽ giới thiệu câu chuyện về đất, lúa và con người Lục Hồn thông qua các tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc. Cũng trong dịp này, địa phương dự kiến công bố chuỗi hoạt động du lịch mùa Thu - Đông, kết nối chương trình nghệ thuật với các không gian trải nghiệm, ẩm thực và giới thiệu sản phẩm địa phương; trong đó, chương trình trải nghiệm “Lễ mừng cơm mới” của người Tày, dự kiến tổ chức ngày 25/10 tại đình Lục Nà và được giới thiệu xuyên suốt mùa hội. Song song với đó là không gian trưng bày các sản phẩm OCOP, nông sản, ẩm thực, đặc sản, sản phẩm thủ công… không chỉ góp phần quảng bá sản vật, mà còn là cầu nối để các hợp tác xã, hộ kinh doanh, nghệ nhân tiếp cận du khách, giới thiệu chất lượng sản phẩm và tìm kiếm cơ hội tiêu thụ.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức đều đã được triển khai đồng bộ. Xã đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, chỉnh trang cổng chào, bộ chữ nhận diện “Hội Mùa vàng Lục Hồn năm 2026”, điểm check-in tại núi Cao Xiêm, hệ thống biển chỉ dẫn, biển cảnh báo và vị trí nghỉ chân. Các điểm đến cũng được định hướng bổ sung mã QR cung cấp thông tin về cảnh quan, lịch hoạt động, nội quy tham quan và đầu mối hỗ trợ, giúp du khách chủ động tìm hiểu, lựa chọn hành trình phù hợp.

Homestay chuẩn bị cơ sở, vật chất để đón khách tham gia hội Mùa vàng.

Chính quyền địa phương, các đoàn thể và các thôn đều đã sẵn sàng cho hội. Chị Nình Thị Dìn, trưởng thôn Cao Thắng, chia sẻ: Hội mùa vàng là cơ hội để chúng tôi quảng bá văn hóa dân tộc, cảnh đẹp quê hương đến du khách bốn phương. Chúng tôi đang tích cực cho công tác chuẩn bị, tổ chức thu gom rác, dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, bảo vệ những thửa ruộng đang vào vụ đẹp nhất trong năm, không xả rác và không lấn chiếm lối đi chung. Đồng thời, gia cố những vị trí trơn trượt, bố trí khu vực dừng đỗ xe, thùng rác và lực lượng hướng dẫn vào thời gian cao điểm. Các khu vực đường đi và lối xuống các điểm tham quan đã được chỉnh trang. Việc huy động cộng đồng cùng chuẩn bị cũng góp phần nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ cảnh quan, xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh.

Du khách hào hứng chụp ảnh cánh đồng lúa chín tại Lục Hồn.

Các cơ sở lưu trú, homestay đã chuẩn bị sẵn sàng điều kiện đón khách, từ chỉnh trang không gian, nâng cao chất lượng phục vụ đến chuẩn bị các món ăn mang hương vị địa phương. Nhiều hộ còn chủ động xây dựng những trải nghiệm gắn với đời sống cộng đồng, giúp du khách không chỉ có nơi nghỉ chân mà còn có cơ hội tìm hiểu văn hóa, thưởng thức ẩm thực và cảm nhận nhịp sống của người dân bản địa. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng để Lục Hồn kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của du khách và từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch cộng đồng gắn với mùa vàng.

9 tháng năm 2026, xã Lục Hồn ước đón 73.020 lượt khách, hướng đến mục tiêu đón 80.000 lượt khách trong năm nay. Thông qua việc đa dạng hóa trải nghiệm, tăng cường kết nối với doanh nghiệp lữ hành và quảng bá trên các nền tảng số, Lục Hồn hướng tới thu hút thêm du khách, mở rộng cơ hội tiêu thụ nông sản, sản phẩm địa phương, từng bước xây dựng thương hiệu “Mùa vàng Lục Hồn” trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc.