Giúp trẻ tự tin từ kỹ năng sống

Các cấp, ngành trên địa bàn Quảng Ninh đang quan tâm trang bị kỹ năng sống cho trẻ em thông qua nhiều hoạt động thiết thực, giúp các em biết tự chăm sóc, bảo vệ bản thân và tự tin hơn trong cuộc sống.

Từ những vỏ hộp sữa, chai nước, vỏ lon, bìa cát tông đã qua sử dụng, học sinh lớp 5A4, Trường Tiểu học Bãi Cháy cùng cô giáo sáng tạo nên những chiếc đèn lồng, lọ cắm hoa và đồ chơi ngộ nghĩnh. Qua đôi tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú, những vật liệu tưởng chừng bỏ đi được các em biến thành những sản phẩm hữu ích. Hoạt động này giúp học sinh hiểu hơn về giá trị của việc tái sử dụng, hình thành ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường ngay từ những việc làm nhỏ.

Học sinh lớp 5A4, Trường Tiểu học Bãi Cháy trong tiết học kỹ năng sống.

Em Nguyễn Anh Quân, học sinh Trường Tiểu học Bãi Cháy chia sẻ: Qua tiết học này, em biết cách làm đồ chơi từ những vật liệu đã qua sử dụng. Trước đây, dùng xong em thường bỏ đi, nhưng giờ em biết có thể tận dụng để làm ra những đồ vật mới, vừa tiết kiệm vừa góp phần bảo vệ môi trường.

Việc rèn luyện kỹ năng sống tại Trường Tiểu học Bãi Cháy còn được giáo viên lồng ghép vào các hoạt động thường ngày. Trong thời điểm giao mùa, học sinh được hướng dẫn rửa tay đúng cách, giữ gìn vệ sinh cá nhân, sắp xếp chăn màn và đồ dùng ngăn nắp. Những công việc gần gũi ấy giúp các em hình thành thói quen tự giác, biết chăm sóc bản thân và có trách nhiệm với không gian học tập, sinh hoạt của mình.

Tiết học STEM của học sinh Trường THCS Lê Văn Tám (phường Hồng Gai).

Tại Trường THCS Lê Văn Tám, các câu lạc bộ (CLB) trong trường học đang tạo thêm môi trường để học sinh khám phá năng lực, phát huy sở trường và học cách gắn kết với bạn bè. Trong đó, CLB STEM và CLB Kỹ năng sống “Học cách thấu hiểu, cùng nhau trưởng thành” thu hút học sinh tham gia thông qua nhiều hoạt động trải nghiệm. Qua các buổi sáng tạo, làm việc nhóm, chia sẻ và lắng nghe, các em được rèn luyện tư duy, khả năng hợp tác, cách thể hiện cảm xúc và giải quyết vấn đề. Mỗi hoạt động giúp học sinh hiểu hơn về bản thân, biết tôn trọng sự khác biệt và mạnh dạn thể hiện suy nghĩ, ý tưởng của mình.

Ở các địa phương miền núi, việc giáo dục kỹ năng sống còn gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tại xã Bình Liêu, hát Then - di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của người Tày, đang được duy trì và trao truyền cho thế hệ trẻ thông qua 5 CLB văn nghệ hát then. Tham gia các CLB, các em có cơ hội tìm hiểu những làn điệu truyền thống, học hát, biểu diễn và giao lưu cùng bạn bè, đồng thời giúp trẻ rèn luyện sự tự tin, khả năng giao tiếp và thể hiện bản thân trước đám đông.

Cán bộ Phòng CSGT, Công an TP Quảng Ninh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe cho học sinh Trường THPT Cẩm Phả.

Cùng với kỹ năng giao tiếp, ứng xử và sinh hoạt, khả năng tự bảo vệ mình trên môi trường số cũng ngày càng trở nên cần thiết đối với học sinh. Trong năm 2026, Công an thành phố đã tổ chức 18 hội nghị tuyên truyền với hơn 10.000 lượt học sinh, sinh viên trên địa bàn tham gia. Qua đó, học sinh được hướng dẫn cách sử dụng internet an toàn, có trách nhiệm, thận trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân và tìm kiếm sự hỗ trợ của người lớn khi gặp tình huống bất thường.

An toàn giao thông cũng là nội dung được ngành Giáo dục và lực lượng công an chú trọng trong công tác giáo dục kỹ năng sống. Trong 9 tháng năm 2026, Phòng CSGT, Công an thành phố đã tổ chức 112 buổi tuyên truyền trực tiếp tại các trường học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, thu hút khoảng 60.000 lượt học sinh, giáo viên và phụ huynh tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn và phòng ngừa tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh.

Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và nâng cao kỹ năng sống cũng nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể. Trong năm 2026, các cấp bộ đoàn trong thành phố đã tổ chức 657 lớp tập huấn phòng, chống đuối nước, xâm hại cho 344.296 lượt thiếu nhi; 675 hoạt động phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội cho 176.464 em; 356 buổi sinh hoạt phòng, chống bạo lực học đường cho 192.768 em. Trung tâm Trợ giúp xã hội tổ chức 20 lớp phòng ngừa lao động trẻ em, 13 lớp phòng ngừa mua bán người và 20 lớp kỹ năng sống cho 724 trẻ em tại Trung tâm và các vùng sâu, vùng xa.

Sự quan tâm của các cấp, ngành trong việc trang bị kỹ năng sống cho trẻ em đang góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh để các em rèn luyện và trưởng thành. Qua đó, giúp mỗi em thêm tự tin, chủ động và có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và cộng đồng.