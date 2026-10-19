Sự kiện trong tuần

Từ ngày 19/10-25/10/2026, dự kiến trên địa bàn thành phố Quảng Ninh diễn ra các sự kiện, hoạt động nổi bật sau:

- Thứ Hai, ngày 19/10:

Hội nghị tập thể Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố để cho ý kiến về một số nội dung.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho các đồng chí bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy và đảng viên giúp việc cấp ủy của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy UBND thành phố năm 2026.

Họp nghe báo cáo về công tác giải quyết TTHC đất đai, việc thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa TTHC lĩnh vực đất đai; báo cáo sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 17/7/2026 và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố.

Họp rà soát hồ sơ pháp lý và đề xuất đính chính cơ cấu sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư Đồi Ngân hàng, phường Hạ Long.

Hội nghị tập huấn quản trị, vận hành Hệ thống Từ điển dữ liệu dùng chung và Hệ thống Bản đồ tiến độ dữ liệu.

Kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp chuyên đề) - HĐND phường Hà An khoá XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm 2026 (Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm, phường Hạ Long).

- Thứ Ba, ngày 20/10:

Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu NSNN từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán liên quan đến giá đất trên địa bàn thành phố Quảng Ninh năm 2026.

Họp nghe, cho ý kiến triển khai công tác phân cấp, xác định nhiệm vụ trọng tâm KHCN, đổi mới sáng tạo ngành NN&MT; nghe, cho ý kiến kế hoạch thu hút đầu tư 2026 và danh mục dự án thu hút đầu tư vốn nước ngoài lĩnh vực NN&MT thành phố Quảng Ninh năm 2026-2030.

Kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) - HĐND xã Đầm Hà khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

- Thứ Tư, ngày 21/10:

Toạ đàm Khoa học thực trạng và giải pháp phát huy giá trị pháp quyền từ thực tiễn của thành phố Quảng Ninh.

Họp thảo luận về việc tổ chức Diễn đàn Triển khai Khung kiến trúc tổng thể Quốc gia số, Chiến lược phát triển AI quốc gia, Khung kiến trúc tổng thể số cấp tỉnh thành và lựa chọn kịch bản ứng dụng Bệnh viện thông minh, Trường học thông minh theo đề xuất của Viện Phát triển chuyển đổi số xanh, chuyển đổi số Việt Nam.

- Thứ Năm, ngày 22/10:

Chương trình Tự hào nông dân Quảng Ninh năm 2026.

Họp xét chọn danh hiệu "Trí thức KHCN tiêu biểu", "Điển hình lao động sáng tạo", "Tài năng trẻ về KHCN" Quảng Ninh lần thứ IV, năm 2026.

- Thứ Sáu, ngày 23/10:

Hội thảo quốc tế "Thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát thải các-bon thấp trong lĩnh vực xây dựng: Thị trường các-bon và xây dựng kế hoạch hành động”.

- Thứ Bảy, ngày 24/10:

Khai mạc Hội Mùa vàng xã Lục Hồn năm 2026.

- Chủ nhật, ngày 25/10:

Hội thảo Ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát triển nuôi biển thích ứng với biến đổi khí hậu (đặc khu Vân Đồn).