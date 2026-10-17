Rộn ràng Giải trekking chinh phục "Nóc nhà Quảng Ninh"mùa mây phủ

Sáng 17/10, tại khu vực rừng thông Cao Xiêm, UBND xã Lục Hồn tổ chức Giải thể thao trekking “Chinh phục đỉnh Cao Xiêm - Camping đón Mùa vàng” năm 2026. Đồng chí Ngô Văn Mậu, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban tổ chức giải, dự và chủ trì lễ khai mạc.

Giải thu hút sự tham gia của gần 700 vận động viên và 10 đoàn. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Hội Mùa vàng xã Lục Hồn, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, đồng thời quảng bá cảnh quan thiên nhiên, tiềm năng du lịch sinh thái và du lịch trải nghiệm của địa phương.

Lễ khai mạc giải thu hút đông đảo các vận động viên về tranh tài.

Giải trekking được tổ chức với cung đường dài khoảng 2,5 km, xuất phát từ rừng thông Cao Xiêm, lần lượt đi qua các trạm Rừng Hồi, Đồi Cỏ Cao, Săn Mây và kết thúc tại đỉnh Cao Xiêm ở độ cao 1.429 m so với mực nước biển. Với địa hình đặc trưng của vùng núi, cung đường mang đến thử thách về sức bền, ý chí và khả năng chinh phục của các vận động viên. Thời gian hoàn thành dự kiến từ 90 đến 120 phút.

Các đoàn tham dự đến từ cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, hợp tác xã và các thôn trên địa bàn xã. Giải còn thu hút người dân, du khách, các câu lạc bộ trekking và doanh nghiệp lữ hành.

Các vận động viên tranh tài ở nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ và đồng đội nam và đồng đội nữ, tạo không khí thi đua sôi nổi, hào hứng, lan tỏa tinh thần thể thao và chinh phục thiên nhiên. Không chỉ là hoạt động thể thao ngoài trời, giải trekking còn mở ra cơ hội để người dân và du khách trải nghiệm vẻ đẹp của Cao Xiêm theo một cách gần gũi, chân thực. Trên hành trình chinh phục đỉnh núi, những cánh rừng xanh, triền cỏ rộng mở, không gian núi rừng khoáng đạt và biển mây bồng bềnh tạo nên sức hấp dẫn riêng của vùng đất Lục Hồn.

Kết thúc các nội dung thi đấu, Ban tổ chức trao cờ, huy chương cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao. Ở nội dung đồng đội, giải nhất thuộc về đoàn Trường Tiểu học và THCS Hoành Mô; giải nhì thuộc về đoàn Trẻ Húc Động; giải ba thuộc về Trường THPT Bình Liêu. Ban tổ chức cũng trao giải cá nhân cho các vận động viên đạt thành tích cao.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc nhất trong hành trình chinh phục "Nóc nhà Quảng Ninh" - đỉnh Cao Xiêm.

Việc tổ chức giải trekking “Chinh phục đỉnh Cao Xiêm – Camping đón Mùa vàng” là một trong những hoạt động thiết thực nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch của xã Lục Hồn, khai thác hiệu quả lợi thế cảnh quan tự nhiên gắn với phát triển du lịch thể thao, du lịch sinh thái và du lịch trải nghiệm. Qua đó, địa phương từng bước xây dựng hình ảnh Cao Xiêm trở thành điểm đến hấp dẫn đối với những người yêu thiên nhiên, đam mê khám phá; đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển các dịch vụ du lịch, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Sau đây là một số hình ảnh sôi động, hấp dẫn của giải:

Các vận động viên chuẩn bị xuất phát với tâm trạng háo hức khám phá đỉnh Cao Xiêm (1.429 m).

Từ sớm, các vận động viên đã tích cực khởi động, gắn số báo danh, sẵn sàng cho hành trình trekking.

Thời tiết mùa thu mát mẻ và không gian xanh mát trên đường lên đỉnh Cao Xiêm tạo thêm hứng khởi cho các vận động viên.

Hai bố con cùng rảo bước giữa rừng thông trên đường chinh phục Cao Xiêm.

Các vận động viên ở nhiều độ tuổi hào hứng tham gia hành trình.

Không chỉ được đánh giá là cung đường đẹp, gần gũi thiên nhiên, đường lên Cao Xiêm còn nhiều đoạn cần sự nỗ lực, kinh nghiệm chinh phục của các vận động viên.

Lối trekking len giữa cây cỏ, trong làn mây mù và không khí mát mẻ tạo sức hấp dẫn riêng của cung đường.

Các vận động viên vui mừng khi hoàn thành cung đường nhiều thử thách.

Trên hành trình chinh phục đỉnh Cao Xiêm, nhiều vận động viên tranh thủ dừng chân ghi lại cảnh đẹp và những khoảnh khắc đáng nhớ.

Phần thưởng cho hành trình bền bỉ, chinh phục "Nóc nhà Quảng Ninh".