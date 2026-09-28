Tâm điểm thời trang Milan: Định hướng tương lai của Armani và sự chuyển mình của Bottega Veneta

Bản tin thời trang Milan ghi nhận những bước chuyển mình quan trọng của các thương hiệu lớn. Một năm sau ngày nhà thiết kế huyền thoại qua đời, tương lai của đế chế Giorgio Armani dần sáng tỏ hơn. Trên sàn diễn Milan vào Chủ nhật (27/9), nét thanh lịch đặc trưng tiếp tục định hình bộ sưu tập mới nhất, trong khi ở hậu trường, các cuộc thảo luận chuẩn bị khởi động về việc chuyển nhượng một phần cổ phần theo đúng di nguyện của ông.

Trước đó, nhà thiết kế huyền thoại người Ý Giorgio Armani từng ưu tiên 3 tập đoàn lớn gồm LVMH, L’Oréal và EssilorLuxottica làm những đối tác tiềm năng để chuyển nhượng 15% cổ phần. Động thái này được định đoạt sẵn trong di chúc của ông nhằm đảm bảo sự ổn định và vị thế vững chắc cho đế chế thời trang sau khi nhà sáng lập qua đời vào ngày 4/9/2025 ở tuổi 91, với lộ trình hoàn tất trong vòng 18 tháng kể từ thời điểm đó.

Giám đốc điều hành Giuseppe Marsocci chia sẻ với các phóng viên tại hậu trường rằng thương hiệu không dành sự ưu ái riêng cho bất kỳ đối tác nào, đồng thời để ngỏ khả năng chia nhỏ gói cổ phần cho cả ba tập đoàn. "Mọi thứ không cố định là phải thuộc về một bên duy nhất", ông cho biết.

Người mẫu trình diễn một thiết kế trong bộ sưu tập Xuân - Hè 2027 của Giorgio Armani, ra mắt tại Milan, Ý vào ngày 27/9/2026. Ảnh: AP

Marsocci thông tin bản di chúc chỉ cho phép các cuộc đàm phán bắt đầu sau dịp giỗ đầu của Armani, nhưng từ chối xác nhận liệu quá trình này đã chính thức diễn ra hay chưa. Ông nhận định rằng việc phỏng đoán các cuộc thảo luận đang diễn ra "có thể có cơ sở".

Giorgio Armani đã bổ nhiệm Dario Vitale làm người đứng đầu mảng phụ kiện của Giorgio Armani kiêm giám đốc sáng tạo của Emporio Armani. Sự kiện này thu hút nhiều sự chú ý về hướng đi sáng tạo sắp tới của hãng, dù lịch trình ra mắt sàn diễn của Vitale chưa được ấn định. Khi phóng viên hỏi về khả năng mở rộng vai trò của Vitale, Giám đốc điều hành Giuseppe Marsocci cho biết mọi thứ vẫn đang trong quá trình thay đổi và nhấn mạnh rằng "từ nay đến tương lai, chúng tôi không thể nói trước điều gì".

Bộ sưu tập trang phục nữ cho mùa xuân hè tới kết hợp khéo léo giữa trang phục ban ngày và trang phục dạ tiệc với điểm nhấn lấp lánh xuyên suốt. Quần suôn mềm mại cùng váy dài tạo nên phom dáng chủ đạo, thường đi kèm áo corset cứng cáp. Các chi tiết ánh bạc và vàng xuất hiện rộng rãi, bên cạnh các thiết kế áo hoodie phối quần short Bermuda dành cho giới trẻ. Bộ sưu tập mang tên "Evolution" (Sự tiến hóa).

Silvana Armani, cháu gái của nhà thiết kế quá cố kiêm giám đốc mảng trang phục nữ lâu năm, chia sẻ rằng bộ sưu tập Evolution theo hướng trở thành thời trang ứng dụng cho tất cả mọi người. Cô tạo ra một điểm khác biệt so với di sản của người chú khi đưa chất liệu cotton vào thiết kế - loại vải mà cô yêu thích dù chú từng không ưa chuộng. Dấu ấn của nhà thiết kế quá cố hiện diện rõ nét qua hai thiết kế: bản tái hiện bộ âu phục hai hàng khuy dự lễ Rước lễ mà Armani từng mặc khi tròn 8 tuổi và chiếc áo khoác in hình chân dung ông.

Bottega Veneta thu gọn phom dáng và làm nhẹ chất liệu

Bộ sưu tập thứ ba của Louise Trotter dành cho Bottega Veneta thu gọn các tỷ lệ phóng đại ở hai mùa mốt trước, mang lại sự thanh thoát cho cả phom dáng lẫn chất liệu. Sau khi tiếp nối tinh thần điêu khắc của thời kỳ Matthieu Blazy, Trotter chuyển hướng về sự thoải mái có kiểm soát từng thấy dưới thời Tomas Maier, nhưng vẫn giữ nguyên nét rực rỡ thị giác của Bottega đương đại.

Cô chuyển tải phần lớn sức hút vào những chiếc túi đan intrecciato bằng mây cỡ lớn trông giống như những chiếc khiên bằng sợi tự nhiên, kèm theo một số thiết kế viền tua rua bao quanh. Đối với trang phục, Trotter tinh giản phom dáng bằng các chất liệu tự nhiên và dòng da mỏng nhẹ nhất. Chuyển dịch từ mùa xuân sang mùa hè, nhà thiết kế người Anh muốn gợi nhắc sự thay đổi các mùa ở Nam Âu thông qua cảm giác "gỡ bỏ bớt lớp áo" và "niềm lạc quan khi bước vào mùa hè”.

Nhiều thiết kế nổi bật xuất hiện trên sàn diễn như chiếc váy hoa làm từ các vòng tua rua dài chưa cắt, với họa tiết in tách rời và tái cấu trúc theo từng bước chân tựa như những trang sách chuyển động. Chân váy đan intrecciato đính kèm lông vũ, váy lụa hai dây phủ hoa da ba chiều hay áo len vạt bèo nhún thêu đa sắc tạo nên một trải nghiệm thị giác vô cùng phong phú.

"Tôi thực sự muốn tôn vinh nghề thủ công, bởi đó là ngôn ngữ và biểu tượng của chúng tôi, nhưng tôi muốn thể hiện điều đó theo cách nhẹ nhàng nhất có thể", cô chia sẻ tại hậu trường sau buổi diễn tối 26/9 (theo giờ địa phương). Buổi diễn có sự tham gia của dàn khách mời đình đám như Julianne Moore và Travis Scott ở hàng ghế đầu.