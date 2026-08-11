Đồng hành xây dựng quan hệ lao động tiến bộ: Tạo động lực cho tăng trưởng bền vững

Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng môi trường đầu tư. Vì thế, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trở thành nền tảng để bảo đảm quyền lợi các bên và phát triển bền vững.

Bà Phạm Minh Huế (thứ 2, phải sang), Giám đốc Nhân sự, Khách sạn 5 sao Radisson Blu Hạ Long Bay trao đổi với người lao động.

Những nền tảng đã được tạo dựng

Quảng Ninh hiện có hơn 14.100 doanh nghiệp hoạt động, thu hút hàng trăm nghìn lao động. Quá trình phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư đặt ra yêu cầu xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Trước yêu cầu đó, tỉnh đã triển khai Đề án phát triển quan hệ lao động giai đoạn 2021-2025, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Sau 5 năm thực hiện, hệ thống thiết chế quan hệ lao động từng bước được hoàn thiện. Tỉnh thành lập Hội đồng trọng tài lao động với 15 thành viên, kiện toàn 58 hòa giải viên lao động. Các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức công đoàn và doanh nghiệp tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thanh tra, kiểm tra và giải quyết các vụ việc phát sinh.

LĐLĐ tỉnh đã thành lập mới 543 công đoàn cơ sở, phát triển 82.156 đoàn viên; tổ chức 42 lớp tập huấn về quan hệ lao động, đối thoại, thương lượng tập thể cho 2.016 lượt cán bộ công đoàn và 9 lớp bồi dưỡng cho khoảng 600 người làm công tác quan hệ lao động trong doanh nghiệp.

Việc thực hiện quy chế dân chủ tại các doanh nghiệp ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, 961/1.221 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã ký thỏa ước lao động tập thể, đạt tỷ lệ 76%. Hoạt động đối thoại tại nơi làm việc đi vào nền nếp, tăng từ 796 cuộc (năm 2021) lên 1.097 cuộc tính đến hết tháng 6/2026.

Kênh đối thoại mở giúp các vướng mắc được giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở. Có thể kể đến như các vụ việc phát sinh tại Công ty TNHH Bumjin Electronics Vina (năm 2022) hay Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt (năm 2023), chính quyền, công đoàn và doanh nghiệp đã chủ động phối hợp xử lý dứt điểm. Việc ngăn chặn từ sớm các tranh chấp lao động đã giữ vững ổn định sản xuất, đồng thời củng cố môi trường đầu tư an toàn, hiệu quả.

Không chỉ xử lý tốt những vụ việc phát sinh, nhiều doanh nghiệp còn chủ động xây dựng quan hệ lao động hài hòa ngay từ đầu thông qua môi trường làm việc minh bạch, chính sách nhân sự ổn định và cơ chế đối thoại thường xuyên. Tiêu biểu là Khách sạn 5 sao Radisson Blu Hạ Long Bay thuộc Công ty CP Đầu tư và du lịch Gia Minh Quảng Ninh. Khách sạn hiện tạo việc làm ổn định cho gần 200 lao động trong môi trường làm việc chuyên nghiệp; từ đầu năm 2025 đến nay đã đón hơn 24.000 Room Nights, tương ứng hơn 52.000 lượt khách, gần 50% là khách quốc tế. Hoạt động kinh doanh ổn định giúp doanh nghiệp tiếp tục đầu tư cho nguồn nhân lực, giữ chân lao động chất lượng cao.

Theo Giám đốc Nhân sự Khách sạn Radisson Blu Hạ Long Bay Phạm Minh Huế, doanh nghiệp luôn coi con người là yếu tố quyết định chất lượng dịch vụ. Bên cạnh chính sách tiền lương và phúc lợi, khách sạn chú trọng xây dựng môi trường làm việc cởi mở, công bằng; duy trì các chương trình đào tạo của Tập đoàn Radisson và đào tạo nội bộ, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho người lao động. Khi người lao động được tôn trọng, ghi nhận và có lộ trình thăng tiến rõ ràng, họ sẽ gắn bó lâu dài, góp phần xây dựng quan hệ lao động ổn định trong doanh nghiệp.

Anh Phạm Thành Long, Quản lý trực bộ phận Lễ tân, chia sẻ: “Khách sạn là môi trường làm việc rất chuyên nghiệp. Chúng tôi được tham gia nhiều khóa đào tạo của tập đoàn và công ty nên có định hướng phát triển rõ ràng. Các chính sách dành cho nhân viên đều minh bạch, từ đào tạo, khen thưởng đến chăm lo đời sống, giúp chúng tôi yên tâm gắn bó lâu dài”.

Lãnh đạo Công đoàn Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng chi nhánh Quảng Ninh trò chuyện với công nhân.

Kiến tạo quan hệ lao động trong giai đoạn mới

Những kết quả sau 5 năm triển khai Đề án phát triển quan hệ lao động giai đoạn 2021-2025 đã tạo nền tảng quan trọng cho xây dựng quan hệ lao động trên địa bàn Quảng Ninh, tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục.

Đó là, chất lượng quan hệ lao động giữa các doanh nghiệp chưa đồng đều; một số nơi còn thực hiện quy chế dân chủ, đối thoại, thương lượng tập thể theo hình thức; nội dung thỏa ước lao động tập thể chưa phản ánh đầy đủ quyền lợi của người lao động. Việc chấp hành pháp luật lao động, BHXH ở một số doanh nghiệp chưa nghiêm; năng lực của một bộ phận cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước còn hạn chế trong dự báo, xử lý những vấn đề phát sinh. Đây là những yêu cầu đặt ra đối với đề án giai đoạn 2026-2030.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, Đề án phát triển quan hệ lao động của Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030 xác định chuyển mạnh từ giải quyết tranh chấp sang chủ động phòng ngừa ngay từ cơ sở. Địa phương tiếp tục hoàn thiện hệ thống thiết chế quan hệ lao động, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về lao động; phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong đại diện, bảo vệ người lao động; nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động trong chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên lao động, trọng tài lao động và cán bộ công đoàn cơ sở nhằm xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tô Xuân Thao, mục tiêu của giai đoạn mới không chỉ dừng ở việc hạn chế tranh chấp lao động, mà hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trên cơ sở chia sẻ trách nhiệm giữa nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và người lao động. Các cấp công đoàn sẽ tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, góp phần tạo môi trường sản xuất ổn định để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Trong hành trình xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, quan hệ lao động hài hòa vừa là điều kiện để doanh nghiệp phát triển ổn định, vừa là lợi thế cạnh tranh của địa phương. Khi mỗi chủ thể thực hiện tốt trách nhiệm của mình, quan hệ lao động hài hòa sẽ góp phần giữ vững môi trường đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh và tạo động lực cho tăng trưởng bền vững.