Tạo động lực tăng trưởng từ dòng vốn đầu tư

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động, Quảng Ninh vẫn duy trì sức hấp dẫn đối với cộng đồng doanh nghiệp, cũng như các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Không chỉ ghi nhận số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng cao, tỉnh còn thu hút hơn 1 tỷ USD vốn FDI ngay trong 7 tháng đầu năm 2026, đồng thời đón thêm nhiều dự án quy mô lớn. Kết quả này cho thấy hiệu quả của môi trường đầu tư thông thoáng, sự chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp và những dư địa phát triển đang được mở rộng từ các quy hoạch chiến lược mới.

Nhiều năm trước, Quảng Ninh liên tiếp dẫn đầu các bảng xếp hạng cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và những kết quả về phát triển doanh nghiệp năm 2026 tiếp tục khẳng định hiệu quả của quá trình cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Lãnh đạo tỉnh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án tại Hội nghị công bố các quy hoạch chiến lược, ngày 30/6/2026.

Hết tháng 7/2026, toàn tỉnh có 2.648 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 23.841 tỷ đồng; 769 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động trở lại, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 14.338 đơn vị. Đây là những con số tích cực bởi trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp trên cả nước vẫn gặp khó khăn do chi phí sản xuất tăng, thị trường xuất khẩu chưa phục hồi hoàn toàn và sức mua trong nước còn chậm.

Không chỉ khu vực doanh nghiệp phát triển, kinh tế tập thể cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi 71 hợp tác xã được thành lập mới trong những tháng đầu năm, đạt 94,7% kế hoạch năm; nâng tổng số HTX đang hoạt động trên địa bàn lên 1.109 HTX. Cùng với đó, toàn tỉnh hiện có 49.136 hộ kinh doanh đang hoạt động và kê khai thuế, trong đó đã có 46 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Những con số trên phản ánh xu hướng chuyển dịch tích cực từ kinh doanh nhỏ lẻ sang mô hình doanh nghiệp có quy mô, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách. Theo ông Lê Đình Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính, việc số lượng doanh nghiệp tiếp tục tăng trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn cho thấy niềm tin lớn của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của Quảng Ninh. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tỉnh mở rộng quy mô nền kinh tế, tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách và thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP trong năm 2026.

Điểm nhấn nổi bật của bức tranh đầu tư 7 tháng là việc Quảng Ninh tiếp tục thu hút được nhiều dự án có quy mô lớn. Tại Hội nghị công bố các quy hoạch chiến lược ngày 30/6/2026, tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định thành lập cụm công nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 dự án, với tổng vốn gần 45.000 tỷ đồng. Đây là nguồn lực rất quan trọng để bổ sung động lực tăng trưởng mới cho giai đoạn 2026-2030.

Sản xuất xe đạp xuất khẩu tại Công ty TNHH JUNSHUN Việt Nam (KCN Đông Mai).

Cùng với dòng vốn đầu tư trong nước, Quảng Ninh tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Hết tháng 7/2026, tỉnh thu hút trên 1 tỷ USD vốn FDI, đạt 55% kế hoạch năm (cấp mới 21 dự án đầu tư, điều chỉnh 55 lượt dự án); đồng thời thực hiện 2 lượt thông báo đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

Việc tiếp tục duy trì mức thu hút vốn FDI trên 1 tỷ USD trong 7 tháng cho thấy Quảng Ninh vẫn là điểm đến hấp dẫn của các tập đoàn quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, hạ tầng khu công nghiệp, logistics và dịch vụ. Theo đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, lợi thế lớn nhất của tỉnh hiện nay không chỉ là hạ tầng giao thông đồng bộ, mà còn là sự chủ động trong chuẩn bị quỹ đất sạch, cải cách TTHC và đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án. Đây là những yếu tố giúp Quảng Ninh duy trì sức cạnh tranh trong thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Ông Nguyễn Văn Nhân, Tổng Giám đốc Công ty CP Đô thị Amata Hạ Long, cho biết: Điều doanh nghiệp đánh giá cao ở Quảng Ninh là sự nhất quán trong chính sách, TTHC ngày càng minh bạch và sự đồng hành của chính quyền các cấp trong quá trình triển khai dự án. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ và các quy hoạch lớn được công bố, doanh nghiệp càng có thêm niềm tin để mở rộng sản xuất.

Tiếp nhận, giải quyết TTHC cho doanh nghiệp tập trung tại Bắc Luân 2 (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái).

Để hoàn thành mục tiêu 3.000 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, mặt bằng sản xuất, lao động chất lượng cao và chuyển đổi số. Đồng thời, việc thúc đẩy các dự án hạ tầng trọng điểm, đẩy nhanh GPMB và hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp quyết định khả năng thu hút thêm các nhà đầu tư lớn trong những tháng cuối năm. Bên cạnh đó, tỉnh hướng dòng vốn FDI vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, logistics, năng lượng xanh và đổi mới sáng tạo; đồng thời nâng cao chất lượng doanh nghiệp trong nước để tăng khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Từ những kết quả đạt được có thể thấy, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Quảng Ninh. Khi môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, hạ tầng được đầu tư đồng bộ và chính quyền tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, Quảng Ninh có thêm cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng nền kinh tế có sức cạnh tranh cao trong giai đoạn 2026-2030.