Động lực mới cho tăng trưởng từ chuyển đổi số

Chuyển đổi số đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới của Quảng Ninh. Việc dành nguồn lực lớn cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng hạ tầng số và phát huy hiệu quả các tổ công nghệ số cộng đồng... đang góp phần nâng cao chất lượng quản trị, cải thiện môi trường đầu tư, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn và tạo nền tảng để Quảng Ninh hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Thiết bị công nghệ được lắp đặt tại Trung tâm Phục vụ HCC phường Hiệp Hòa để giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân.

Trong bối cảnh cả nước đang triển khai mạnh mẽ Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 22/12/2025) của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Quảng Ninh tiếp tục là một trong những địa phương đi đầu khi dành nguồn lực lớn cho lĩnh vực chuyển đổi số.

Năm 2026, Quảng Ninh đã bố trí trên 1.000 tỷ đồng chi thường xuyên cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đảm bảo mức tối thiểu 3% tổng chi ngân sách theo yêu cầu của Trung ương. Trong đó, trên 980 tỷ đồng từ ngân sách cấp tỉnh, còn lại là ngân sách cấp xã; đồng thời dự kiến bố trí thêm 350 tỷ đồng vốn đầu tư công, cao hơn mức Chính phủ giao.

Đây không chỉ là những con số về đầu tư ngân sách, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của tỉnh trong việc coi chuyển đổi số là một trong ba đột phá chiến lược để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngân sách cấp tỉnh đã phân bổ chi tiết gần 651 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch; đã giải ngân trên 150 tỷ đồng, tương đương 24% số kinh phí đã phân bổ, cao hơn bình quân chung của cả nước (23,35%). Đối với ngân sách cấp xã, các địa phương đã phân bổ trên 99 tỷ đồng, đạt 92%, giải ngân trên 40 tỷ đồng, đạt 37%.

Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Quang Hanh thực hiện số hóa hồ sơ trong hỗ trợ GPMB các dự án trên địa bàn.

Song song với nguồn chi thường xuyên, tỉnh đang triển khai 7 dự án đầu tư công trong lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số với tổng mức đầu tư dự kiến trên 1.150 tỷ đồng; riêng năm 2026, dự kiến bố trí 437,9 tỷ đồng. Đến nay, 3 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, 1 dự án đang trình phê duyệt và 3 dự án đang hoàn thiện hồ sơ.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở KHCN, việc ưu tiên nguồn lực cho khoa học công nghệ và chuyển đổi số không chỉ nhằm thực hiện yêu cầu của Trung ương mà còn tạo nền tảng để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản trị và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục ưu tiên bố trí vốn cho các dự án có tính lan tỏa cao, bảo đảm sử dụng hiệu quả từng đồng ngân sách.

Nếu như trước đây chuyển đổi số chủ yếu diễn ra ở các cơ quan quản lý nhà nước thì nay đã lan tỏa mạnh mẽ tới từng địa bàn dân cư. Đến 30/6/2026, 100% xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành kiện toàn 1.538 Tổ công nghệ số cộng đồng với 11.803 thành viên. Đây là lực lượng nòng cốt giúp người dân tiếp cận các dịch vụ số, sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID và các nền tảng số phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Phong trào “Bình dân học vụ số” tiếp tục được triển khai sâu rộng tới 100% thôn, bản, khu phố. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 1.400 hội nghị, lớp tập huấn, 630 hoạt động phổ cập kỹ năng số, thu hút hơn 180.000 lượt người tham gia; đồng thời triển khai khóa học kỹ năng số tại 54 xã, phường, đặc khu với 10.729 học viên hoàn thành chương trình.

Lễ ký kết giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín với Thuế tỉnh về hỗ trợ, cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh.

Những con số này cho thấy chuyển đổi số ở Quảng Ninh không còn là nhiệm vụ riêng của các cơ quan chuyên môn mà đã trở thành phong trào xã hội rộng khắp, giúp người dân từng bước hình thành kỹ năng sử dụng các nền tảng số trong cuộc sống hằng ngày.

Ông Vi Tiến Vượng, Chủ tịch UBND xã Lục Hồn, cho biết: Sau khi kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng, nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số đã được hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, sử dụng VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp cận các dịch vụ công nhanh chóng hơn. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt ngay từ cơ sở.

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 169/KH-UBND của UBND tỉnh, đến ngày 30/6/2026, Quảng Ninh đã xử lý 24/36 khu vực "lõm sóng" điện thoại, đạt khoảng 67% kế hoạch. 12 khu vực còn lại chủ yếu nằm ở miền núi, biên giới và hải đảo đang được các doanh nghiệp viễn thông đầu tư, nâng cấp hạ tầng. UBND tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành xóa toàn bộ vùng "lõm sóng" trước ngày 30/9/2026.

Song song với phát triển hạ tầng viễn thông, các nền tảng số cũng đang được người dân sử dụng ngày càng rộng rãi. Đến nay, 100% công dân đủ điều kiện đã được cấp tài khoản định danh điện tử; khoảng 95% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán điện tử; 97,48% người dân có sổ sức khỏe điện tử; toàn tỉnh có 42.659 chữ ký số cá nhân đang hoạt động. Đây là những chỉ số phản ánh mức độ phổ cập chuyển đổi số thuộc nhóm cao của cả nước.

Trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, Quảng Ninh cần tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung giữa các ngành; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành; mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và phát triển kinh tế số.

Đặc biệt, việc gắn chuyển đổi số với phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, du lịch, y tế và giáo dục tạo ra giá trị gia tăng cao hơn, góp phần nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.