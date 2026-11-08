Ươm những hạt giống đỏ từ thợ mỏ

Giữa những tầng than hun hút, nơi tiếng máy khoan, tiếng băng tải hòa cùng nhịp lao động khẩn trương của người thợ mỏ, những “hạt giống đỏ” đang được ươm mầm từ thực tiễn sản xuất và phong trào thi đua lao động. Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, các tổ chức Đảng trong ngành Than chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên trẻ, tạo nguồn kế cận có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm và tay nghề giỏi. Từ môi trường lao động gian khó, những công nhân ưu tú từng bước trưởng thành, góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, tiếp nối truyền thống cách mạng của Vùng mỏ và lan tỏa phẩm chất “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” trong thời kỳ mới.

Anh Sèng Seo Thực, công nhân Công trường Khai thác 1, Công ty Than Núi Béo (ngoài cùng, bên phải) được học bồi dưỡng lý luận chính trị do Đảng ủy TKV - Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức.

Gieo “lý tưởng” giữa tầng than

Từ những đường lò sâu dưới lòng đất đến các vị trí chuyên môn, kỹ thuật, nhiều công nhân ngành Than đang từng bước trưởng thành trong lao động, không ngừng nỗ lực rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Với họ, trở thành đảng viên là niềm vinh dự, đồng thời là động lực để tiếp tục nâng cao tay nghề, phát huy trách nhiệm và cống hiến cho đơn vị.

Sinh ra trong gia đình nghèo đông anh em ở vùng núi Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang, anh Sèng Seo Thực (SN 1996), công nhân Công trường Khai thác 1, Công ty Than Núi Béo, đến Quảng Ninh lập nghiệp năm 2019 với mong muốn đổi thay cuộc sống. Những ngày đầu đi lò, chàng trai dân tộc Nùng không tránh khỏi bỡ ngỡ trước môi trường nóng bức, ngột ngạt và công việc nặng nhọc. Được các thế hệ thợ mỏ đi trước tận tình hướng dẫn, anh Thực kiên trì học hỏi từ những công việc như phụ khấu, cào than, từng bước nâng cao tay nghề để trở thành thợ chính.

Sau hơn 6 năm gắn bó với công việc, anh Thực đã có tay nghề vững vàng, thu nhập trên 25 triệu đồng/tháng. Anh còn đóng góp sáng kiến “Thi công cúp chứa vật tư, vật liệu tại lò chợ”, góp phần giữ nơi làm việc gọn gàng, bảo đảm an toàn.

Anh Sèng Seo Thực, công nhân Công trường Khai thác 1, Công ty Than Núi Béo, được kết nạp Đảng năm 2024.

Nỗ lực trong lao động, cùng sự dìu dắt của đồng nghiệp đã giúp anh Thực từng bước hiện thực hóa mong muốn đứng trong hàng ngũ của Đảng. Anh Thực chia sẻ: “Tôi từng nghĩ mình rất khó để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, bởi đó là điều thiêng liêng và người đảng viên phải thực sự ưu tú. Trong quá trình làm việc, chính sự gương mẫu, nỗ lực của những đồng nghiệp đi trước đã tiếp thêm động lực để tôi cùng nhiều công nhân trẻ phấn đấu. Năm 2024, tôi vinh dự được kết nạp Đảng và tháng 10/2025, trở thành đảng viên chính thức”.

Ý thức trách nhiệm của người đảng viên được anh Thực thể hiện qua việc giữ gìn tác phong, lời nói, hành động, không chia sẻ thông tin sai trái và tích cực vận động lao động trẻ về làm việc tại công ty. Đến nay, anh Thực đã vận động được 6 người cùng quê đến Quảng Ninh làm việc. Là đảng viên người DTTS duy nhất trong Chi bộ Công trường Khai thác 1 với 26 đảng viên, anh Thực tiếp tục đặt mục tiêu học đại học tại chức ngành khai thác mỏ, nâng cao trình độ, phấn đấu trở thành cán bộ quản lý.

Anh Sèng Seo Thực cùng các cán bộ, công nhân Công trường Khai thác 1, Công ty Than Núi Béo, trao đổi công việc.

Cũng chọn gắn bó lâu dài với vùng than, Nguyễn Việt Anh (SN 1991), nhân viên Phòng Cơ điện - Vận tải, Công ty CP Than Hà Tu, khẳng định sự trưởng thành bằng năng lực chuyên môn và tinh thần sáng tạo. Được kết nạp Đảng ngày 2/8/2025, anh Việt Anh xác định phải nỗ lực nhiều hơn trong công việc, chủ động học tập, rèn luyện bản lĩnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nguyễn Việt Anh chia sẻ: “Dù không sinh ra ở Quảng Ninh nhưng tôi luôn coi đây là mảnh đất đã cho mình cơ hội làm việc, gắn bó, xây dựng cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Tôi mong muốn cống hiến lâu dài cho ngành Than”.

Anh Nguyễn Việt Anh, nhân viên Phòng Cơ điện - Vận tải, Công ty CP Than Hà Tu, được biểu dương khen thưởng tại Hội thi Tuổi trẻ sáng tạo năm 2026.

Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng 3 sáng kiến được lãnh đạo công ty ghi nhận trong năm 2026, là: Thiết kế và lắp đặt hệ thống điều khiển, giám sát bơm cấp số thông qua WebApp và công nghệ IoT; thiết kế hệ thống giám sát và theo dõi thiết bị trực tuyến dây chuyền sàng 2,5 triệu tấn; áp dụng công nghệ mã tổng hợp QR vào việc kiểm tra, quản lý tình trạng hoạt động, vật tư, trang thiết bị PCCC.

Các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường an toàn, thúc đẩy chuyển đổi số. Anh Việt Anh còn là thành viên nòng cốt của đội thi Đoàn Thanh niên công ty tại Hội thi Tuổi trẻ sáng tạo năm 2026, góp phần giúp đơn vị giành giải Nhất toàn đoàn. Đặc biệt, anh vinh dự được tuyên dương là gương mặt tiêu biểu của phong trào “Thanh niên TKV lao động sản xuất giỏi” năm 2026.

Anh Nguyễn Việt Anh, nhân viên Phòng Cơ điện - Vận tải, Công ty CP Than Hà Tu, luôn nỗ lực tìm tòi, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Với thợ lò, việc phấn đấu trở thành đảng viên gắn liền với ý thức trách nhiệm trong lao động và cuộc sống. Được kết nạp Đảng đầu năm 2024, anh Nịnh Văn Thắng, thợ lò Công ty CP Than Mông Dương, chia sẻ: “Trở thành đảng viên là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực, nâng cao tay nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi luôn cố gắng duy trì ngày công, có thu nhập ổn định 18-20 triệu đồng/tháng để chăm lo cho gia đình ở quê nhà Ba Chẽ”.

Mỗi người thợ mỏ trưởng thành trong lao động, được tôi luyện về bản lĩnh và ý thức trách nhiệm, đang góp phần lan tỏa lý tưởng cách mạng trong đội ngũ công nhân. Từ những việc làm cụ thể, tinh thần tiên phong của đảng viên tiếp tục được khẳng định, tạo nền tảng xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Than.

Đảng ủy Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức trao quyết định kết nạp đảng viên mới dịp 19/5/2026.

Tạo nguồn kế cận vững chắc

Nhiều năm qua, Đảng bộ Than Quảng Ninh kiên trì mục tiêu xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở, chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Ông Bùi Xuân Vững, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Than Quảng Ninh, cho biết: "Nguồn phát triển Đảng được cấp ủy các cấp quan tâm chú trọng từ những công nhân có tay nghề vững, chấp hành nghiêm quy trình kỹ thuật, tích cực hỗ trợ đồng nghiệp, có sáng kiến cải tiến và gương mẫu trong công việc. Mục tiêu đặt ra là phát triển đảng viên đi đôi với nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ kế cận có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành".

Một trong những giải pháp trọng tâm của Đảng bộ Than Quảng Ninh là phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên và các đoàn thể trong tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống của Đảng, giai cấp công nhân và ngành Than; gắn việc giới thiệu đoàn viên ưu tú với kết quả thực hiện nhiệm vụ, ý thức kỷ luật lao động, sự tín nhiệm của tập thể.

Giai đoạn 2020-2025, toàn Đảng bộ Than Quảng Ninh kết nạp 2.220 đảng viên là đoàn viên thanh niên, chiếm hơn 61% tổng số đảng viên mới. Cùng với đó, Đảng bộ cũng quan tâm tạo nguồn từ học sinh, sinh viên tại các cơ sở đào tạo trực thuộc, với 42 sinh viên được kết nạp Đảng trong giai đoạn này; đồng thời chú trọng phát triển đảng viên là người DTTS, với 118 người được kết nạp trong 5 năm. Qua đó, từng bước trẻ hóa đội ngũ, bổ sung nguồn nhân lực có trình độ và tăng cường lực lượng đảng viên trong công nhân, người lao động.

Tại Công ty CP Than Núi Béo, việc tạo nguồn đảng viên được gắn chặt với đặc điểm sản xuất hầm lò và chiến lược phát triển nhân lực. Trong bối cảnh tuyển dụng công nhân hầm lò vẫn tập trung khai thác thị trường lao động ở khu vực Tây Bắc, Đảng ủy Công ty chú trọng thu hút, bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân, nhất là người DTTS.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty CP Than Núi Béo Đoàn Đắc Thọ khẳng định: "Công tác phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt, góp phần bảo đảm sự phát triển bền vững của đơn vị. Hằng năm, hàng trăm quần chúng ưu tú được công ty bồi dưỡng, trong đó ưu tiên công nhân trực tiếp sản xuất và lao động người DTTS. Trong 2 năm (2022-2023), Đảng bộ công ty kết nạp mới 67 đảng viên, trong đó có 58 thợ lò; năm 2024 đơn vị kết nạp mới 34 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu được giao".

Đảng ủy Công ty Than Nam Mẫu tổ chức trao quyết định kết nạp đảng viên mới dịp 19/5/2026 tại Nhà lưu niệm Bác Hồ trên đảo Cô Tô.

Cùng với phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, Đảng bộ Than Quảng Ninh cũng chú trọng tạo môi trường để người lao động rèn luyện, khẳng định mình thông qua các phong trào, như: “Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi”, “Ca sản xuất an toàn - hiệu quả”, “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ”... Qua thi đua lao động sản xuất, xây dựng văn hóa an toàn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, những cá nhân tiêu biểu được ghi nhận và tạo nguồn phát triển Đảng. Riêng chương trình “Vinh quang thợ mỏ” năm 2025, Công đoàn TKV tôn vinh 220 công nhân lao động xuất sắc là đảng viên, đại diện cho hơn 95.000 thợ mỏ của TKV.

Trên địa bàn Quảng Ninh có 46 đơn vị thành viên TKV có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh. Trong giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ Than Quảng Ninh kết nạp 3.620 đảng viên mới, vượt 6,3% kế hoạch đề ra. Trong số này, gần 400 người có trình độ cao đẳng, hơn 2.000 người có trình độ đại học, thạc sĩ. 9 tháng năm 2026, Đảng bộ Than Quảng Ninh đã kết nạp được 601/710 đảng viên.

Phó Tổng Giám đốc TKV, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh Nguyễn Huy Nam cho biết: "Để hoàn thành mục tiêu kết nạp 710 đảng viên trong năm 2026, Đảng ủy Than Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy cơ sở rà soát, bổ sung nguồn phát triển Đảng; tập trung vào lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất, kỹ sư trẻ, cán bộ quản lý có triển vọng và đoàn viên, thanh niên ưu tú. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới; gắn công tác phát triển đảng viên với các phong trào thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo".

Từ tổ sản xuất, phân xưởng, công trường, hầm lò, đến giảng đường, việc kiên trì phát hiện, bồi dưỡng và thử thách quần chúng đang tạo nền tảng xây dựng đội ngũ đảng viên kế cận của ngành Than. Đây là giải pháp quan trọng để bồi đắp lý tưởng, phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, xây dựng Đảng bộ Than Quảng Ninh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững.