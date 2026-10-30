Luân chuyển giáo viên lên vùng cao, miền núi

Năm học 2026-2027, ngành giáo dục TP Quảng Ninh điều động, luân chuyển hàng trăm giáo viên lên vùng cao, biên giới và hải đảo. Việc làm này không chỉ giải quyết kịp thời bài toán thiếu hụt nhân sự cục bộ mà còn thổi luồng sinh khí mới cho học sinh vùng khó.

Cô giáo Nguyễn Thị Quyên trong một giờ lên lớp cùng các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Kỳ Thượng.

Năm học 2026-2027, các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông tại TP Quảng Ninh được giao 20.278 chỉ tiêu, gồm 19.208 biên chế và 1.070 hợp đồng lao động. Dù quy mô đội ngũ lớn, sự khác biệt về số lượng học sinh và cơ cấu môn học giữa các địa bàn vẫn dẫn đến tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Khó khăn này càng lộ rõ tại các trường vùng cao, miền núi, biên giới, hải đảo... do nguồn tuyển dụng tại chỗ hạn chế.

Để gỡ “nút thắt” này, cuối tháng 6/2026, chính quyền thành phố đã ban hành quy chế điều động, thuyên chuyển giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập. Quy chế có hiệu lực từ ngày 9/7/2026, tạo cơ sở áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn thay cho các kế hoạch riêng của từng địa phương trước đây.

Theo quy chế, thời hạn điều động đến đơn vị cần tăng cường không quá hai năm đối với nhà giáo làm việc tại cơ sở giáo dục thuộc khu vực 1; không quá ba năm đối với các khu vực còn lại. Hoàn thành thời hạn, nhà giáo được bố trí trở về đơn vị cử đi hoặc cơ sở giáo dục khác phù hợp điều kiện đi lại. Những quy định này giúp giáo viên có căn cứ sắp xếp công việc, gia đình, đồng thời đặt ra trách nhiệm chuẩn bị nguồn thay thế của cơ quan quản lý. Để tránh tâm lý “đi dễ, khó về”, quá trình thực hiện cần công khai, giải quyết kịp thời từng trường hợp, gắn bố trí người trở về với bảo đảm việc dạy học tại nơi tiếp nhận.

Thực hiện quy chế này, ngay trước thềm năm học mới 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức điều động 327 giáo viên; trong đó đón 170 người hoàn thành nghĩa vụ trở về và đưa 157 giáo viên đi tăng cường nhằm đảm bảo việc dạy học không bị gián đoạn. Trong số đó có 42 thầy cô đã viết đơn tình nguyện lên công tác tại vùng khó.

Lãnh đạo xã Kỳ Thượng cùng Trường Tiểu học và THCS Kỳ Thượng kiểm tra một tiết học của học sinh.

Sự rõ ràng của chính sách luân chuyển giáo viên ở Quảng Ninh đã mang lại đổi thay tích cực cho các điểm trường vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, biển đảo.

Tại Trường Tiểu học và THCS Kỳ Thượng, không khí dạy và học diễn ra sôi nổi. Năm học này, trường được tăng cường 6 giáo viên từ Hạ Long, Hà Tu, Việt Hưng, Bãi Cháy… Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm không chỉ góp phần khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực mà còn tạo luồng sinh khí mới cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau 26 năm đứng lớp, năm học 2026-2027, cô Nguyễn Thị Quyên, giáo viên tiếng Anh, Trường Tiểu học Quang Trung (phường Hạ Long) lần đầu tình nguyện lên Kỳ Thượng dạy học. Dù ban đầu gặp rào cản do các em nhút nhát, ít có cơ hội thực hành và thiếu sự đồng hành sâu sát từ phụ huynh, nhưng cô Quyên đã kiên trì điều chỉnh phương pháp giảng dạy. Dành nhiều thời gian hướng dẫn hơn, cô đã giúp nhiều học sinh tự tin và có sự tiến bộ từng ngày.

Thầy Nguyễn Đức Hùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Kỳ Thượng, chia sẻ: Hiện trường có 167 học sinh với 12 lớp; cấp tiểu học đã đủ giáo viên nhưng cấp THCS vẫn thiếu một người. Đáng chú ý, lực lượng giáo viên hợp đồng chiếm tới hơn 40% (11/25 giáo viên), chủ yếu là sinh viên sư phạm mới ra trường nên kinh nghiệm chuyên môn còn hạn chế. Chính vì thế, sự có mặt của các thầy cô giáo miền xuôi có kinh nghiệm không chỉ giúp nhà trường có đủ giáo viên mà còn hỗ trợ, chia sẻ chuyên môn với đội ngũ giáo viên trẻ.

Báo cáo năm học 2025-2026 của UBND xã Kỳ Thượng chỉ ra tình trạng thiếu cục bộ giáo viên tiếng Anh, Tin học. Để nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao bền vững, cần giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng đào tạo giáo viên tại chỗ và xây dựng cơ chế điều động hợp lý, bảo đảm đội ngũ ổn định, hạn chế xáo trộn việc học của học sinh.