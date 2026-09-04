Diễn tập phòng thủ dân sự sát thực tiễn

Bám sát diễn biến thiên tai và đặc điểm địa bàn, LLVT thành phố Quảng Ninh đã chủ động tham mưu, tổ chức các cuộc diễn tập phòng thủ dân sự sát thực tế.

Các lực lượng vũ trang diễn tập hiệp đồng ứng cứu người gặp nạn trên biển.

Những năm gần đây, tình hình thời tiết, mưa bão trên địa bàn Quảng Ninh diễn biến hết sức phức tạp, cường độ mạnh, đe dọa trực tiếp đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Để chủ động ứng phó với những biến động cực đoan của thời tiết, ngay từ đầu năm 2026, Bộ CHQS thành phố tham mưu Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố ban hành kế hoạch, hướng dẫn các địa phương triển khai công tác chuẩn bị diễn tập.

Trước mỗi cuộc diễn tập thực binh, cơ quan quân sự địa phương đều chủ động kiểm tra, kịp thời điều chỉnh nội dung sát thực tế. Đồng thời, đơn vị tham mưu thành lập ban tổ chức, xây dựng văn kiện, lựa chọn địa điểm, chuẩn bị phương tiện và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng.

Sự chuẩn bị chu đáo đã mang lại kết quả tích cực. Qua diễn tập, năng lực điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng trong ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được nâng cao đáng kể.

Nổi bật là cuộc diễn tập điểm tại phường Cẩm Phả vào ngày 23/7. Với tình huống giả định bão mạnh đổ bộ gây mưa lớn, ngập lụt, cháy tàu và nhiều sự cố phức tạp trên địa bàn, cuộc diễn tập được tổ chức qua 2 giai đoạn, gồm vận hành cơ chế và thực binh.

Ở giai đoạn vận hành cơ chế, các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, dự báo diễn biến thiên tai, tham mưu những biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân; hiệp đồng huy động lực lượng, phương tiện, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện xử lý tình huống khẩn cấp.

Phần thực binh diễn ra tại khu vực bến thủy nội địa Vũng Đục, các lực lượng đã thực hành cảnh báo, kêu gọi tàu thuyền tránh trú, sơ tán nhân dân và cứu hộ, cứu nạn bài bản… Quá trình này có sự hiệp đồng nhịp nhàng giữa các lực lượng quân sự, công an, biên phòng, cùng các ban, ngành, đoàn thể, thể hiện rõ phương châm “4 tại chỗ”. Mọi hoạt động xử trí đều đảm bảo nhanh, hiệu quả và an toàn tuyệt đối về người, trang thiết bị.

Phường Cẩm Phả diễn tập thực binh kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền của ngư dân về nơi neo đậu tránh, trú bão.

Sau cuộc diễn tập điểm ở Cẩm Phả, các địa phương gồm: Vân Đồn, Móng Cái 1, Tiên Yên, Hà An tiếp tục được lựa chọn tổ chức diễn tập. Mỗi địa bàn lựa chọn tình huống phù hợp với nguy cơ có thể xảy ra. Sau từng cuộc, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương cùng các cơ quan liên quan đều họp rút kinh nghiệm, điều chỉnh nội dung và phương án hiệp đồng sát thực tế hơn…

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác diễn tập phòng thủ dân sự cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Một số văn kiện còn chung chung, chưa sát nguy cơ của địa phương; có nội dung điều hành còn nặng về lý thuyết. Một số cán bộ mới nhận nhiệm vụ nên kinh nghiệm xử trí tình huống chưa nhiều. Đây cũng là năm đầu tổ chức diễn tập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với nhiều nội dung mới, nên có sự lúng túng nhất định.

Từ thực tiễn đó, bài học cốt lõi đã được rút ra là mọi hoạt động trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cần phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, sự điều hành thống nhất của chính quyền địa phương; phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan quân sự, công an và các lực lượng liên quan… Khâu chuẩn bị cần đi sâu vào từng tình huống. Trong mọi phương án, an toàn tính mạng người dân phải được đặt lên trước hết.

Theo đánh giá của lãnh đạo Bộ CHQS thành phố, hoạt động diễn tập phòng thủ dân sự nhằm giúp các địa phương rà soát phương án, hoàn thiện cơ chế chỉ huy và nâng cao khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng. Qua đó, xử trí kịp thời tình huống thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Thời gian tới, Bộ CHQS thành phố tiếp tục tham mưu cho các địa phương hoàn thiện phương án phòng thủ dân sự phù hợp với thực tiễn địa bàn và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời tham mưu cho địa phương đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn dân trong công tác phòng chống thiên tai...