Tăng cường trách nhiệm thực hiện kết luận thanh tra tại các sở, ngành

Chiều 1/8, Thanh tra tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và Sở Xây dựng nhằm rà soát, thống nhất giải pháp, tiến độ, thời hạn thực hiện dứt điểm các kiến nghị còn tồn đọng tại các kết luận thanh tra thuộc trách nhiệm thực hiện của các sở.

Quang cảnh buổi làm việc giữa các cơ quan.

Theo kết quả rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường hiện còn 161 kiến nghị thuộc 79 kết luận thanh tra; Sở Tài chính còn 68 kiến nghị thuộc 43 kết luận; Sở Xây dựng còn 27 kiến nghị thuộc 21 kết luận.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, qua rà soát, hai đơn vị thống nhất kết thúc theo dõi 31 kiến nghị tại 24 kết luận thanh tra; đồng thời chuyển 17 kiến nghị thuộc 11 kết luận cho các đơn vị có thẩm quyền do thay đổi mô hình tổ chức chính quyền địa phương và quy định pháp luật. Đối với 58 kiến nghị còn tồn đọng tại 35 kết luận thanh tra, Sở cam kết tập trung giải quyết dứt điểm, trong đó có 36 nội dung chậm thực hiện, 4 nội dung còn khó khăn, vướng mắc và 19 nội dung cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan. Bên cạnh đó, 55 kiến nghị thuộc 20 kết luận hiện vẫn trong thời hạn thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với Sở Tài chính, sau rà soát, Thanh tra tỉnh và Sở thống nhất kết thúc theo dõi 11 kiến nghị tại 9 kết luận thanh tra. Sở cam kết hoàn thành 22 kiến nghị còn tồn đọng thuộc 18 kết luận trong tháng 9/2026 và hoàn thành 35 kiến nghị còn lại thuộc 19 kết luận trong quý IV/2026.

Sở Xây dựng hiện còn 27 kiến nghị thuộc 21 kết luận thanh tra. Qua rà soát, hai đơn vị thống nhất kết thúc theo dõi 6 kiến nghị tại 5 kết luận; đồng thời Sở cam kết hoàn thành 6 kiến nghị còn tồn đọng trong tháng 8/2026 và hoàn thành 15 kiến nghị còn lại thuộc 10 kết luận trong quý IV/2026.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Kim Anh, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Thanh tra tỉnh đề nghị các sở tiếp tục tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; gắn kết quả thực hiện các kiến nghị sau thanh tra với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân được giao phụ trách. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các mốc thời gian đã cam kết, bảo đảm hoàn thành dứt điểm các nội dung trong năm 2026.

Trong tháng 8/2026, Thanh tra tỉnh sẽ thành lập các tổ kiểm tra để theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch trong quý IV/2026. Việc thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, khơi thông nguồn lực đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.