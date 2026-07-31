Than Núi Béo: Từ tầng cao, xuống lò sâu

Trong hành trình 90 năm kể từ ngày công nhân Vùng mỏ làm nên cuộc Tổng bãi công ngày 12/11/1936, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” đã trở thành mạch nguồn sức mạnh, giúp ngành Than vượt qua biết bao thử thách, không ngừng đổi mới và phát triển. Trong hành trình ấy, Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin là một điểm nhấn đặc biệt. Từ một mỏ lộ thiên giàu truyền thống, Núi Béo đã vươn mình trở thành mỏ hầm lò trẻ, hiện đại của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Giai đoạn 2020 - 2025 đánh dấu bước chuyển lịch sử của Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin và của cả Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Đây là giai đoạn Công ty thực hiện nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ, đó là chuyển đổi mô hình sản xuất từ khai thác lộ thiên sang khai thác hầm lò, trong bối cảnh ngành Than phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Khi nguồn tài nguyên lộ thiên dần cạn kiệt, Than Núi Béo xác định khai thác hầm lò là hướng đi tất yếu để phát triển bền vững. Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặt mục tiêu hoàn thành quá trình chuyển đổi, đưa mỏ hầm lò đạt công suất thiết kế 2 triệu tấn than/năm vào năm 2024.

Lò chợ cơ giới hóa đồng bộ của Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, từ năm 2017, Than Núi Béo tập trung đầu tư hạ tầng, thiết bị và công nghệ hiện đại; đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất hầm lò. Hàng nghìn công nhân khai thác than lộ thiên được đào tạo để chuyển đổi nghề nghiệp; hàng nghìn thợ lò tay nghề cao được tuyển dụng; nhiều kỹ sư, cán bộ chỉ huy sản xuất và công nhân kỹ thuật bậc cao được TKV điều động, bổ sung cho mỏ.

Thợ mỏ Than Núi Béo vào ca.

Giờ đây, những ai từng bước chân vào hầm lò Núi Béo sẽ cảm nhận rằng, đây không đơn thuần là công trường khai thác mà là một công trình ngầm khổng lồ, nơi từng mét tiến sâu là từng bước thử thách giới hạn con người. Sau hơn 6 năm chuyển đổi hoàn toàn từ lộ thiên sang hầm lò – một bước ngoặt chiến lược trong phát triển bền vững, Than Núi Béo chính thức bước vào giai đoạn vận hành ổn định. Tháng 3/2020, lò chợ cơ giới hóa đồng bộ công suất 600 nghìn tấn than/năm đầu tiên được đưa vào hoạt động. Cuối năm 2021, dự án xây dựng cơ bản hoàn thành, mỏ đón tấn than hầm lò thứ 1 triệu. Sản lượng tiếp tục tăng lên 1,5 triệu tấn vào năm 2022 và đạt công suất 2 triệu tấn/năm vào năm 2024.

Ông Phạm Bá Tước, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Than Núi Béo cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong TKV về áp dụng công nghệ đào chống lò bằng vì neo; đưa hệ thống thiết bị trục tải giếng đứng chính vào hoạt động; xây dựng hệ thống điều độ sản xuất tập trung, kết nối với hệ thống điều hành của Tập đoàn. Cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa từng bước làm thay đổi diện mạo mỏ hầm lò, hướng tới sản xuất hiện đại, an toàn và hiệu quả.

Hệ thống trục tải giếng đứng của Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin.

Trong 5 năm (2020 - 2025), Công ty đã bốc xúc hơn 4,1 triệu m³ đất đá; sản xuất gần 8 triệu tấn than; đào 66.670m lò, trong đó có hơn 10.295m lò chống neo; tiêu thụ hơn 9,1 triệu tấn than. Doanh thu đạt 14.527 tỷ đồng, lợi nhuận 325,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn và tăng từ 458 tỷ đồng lên 525 tỷ đồng. Dự kiến năm 2026, Than Núi Béo tiếp tục giữ đà tăng trưởng, đảm bảo sản xuất đạt công suất thiết kế của mỏ.

Cùng với sản xuất, công tác chăm lo đời sống người lao động luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong 5 năm, gần 4.000 lượt cán bộ, công nhân lao động được tham quan, nghỉ mát, nghỉ dưỡng, hỗ trợ điều trị sức khỏe với tổng kinh phí 24,3 tỷ đồng. Công ty cũng dành hơn 5,5 tỷ đồng thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chính sách, người lao động bị tai nạn lao động, ảnh hưởng bởi bão lũ, mắc bệnh nặng hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thu nhập người lao động từng bước được nâng lên, bình quân cuối nhiệm kỳ đạt khoảng 16,73 triệu đồng/người/tháng. Hiện nay, đơn vị đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Nhà ở công nhân với đầy đủ tiện nghi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho thợ mỏ Núi Béo.

Từ một mỏ lộ thiên chuyển sang khai thác hầm lò, Than Núi Béo đã hoàn thành một bước chuyển có ý nghĩa lịch sử. Thành quả ấy là kết tinh của sự lãnh đạo đúng hướng, tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý và người lao động. Trong không khí hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than, những người thợ mỏ Núi Béo hôm nay đang tiếp nối mạch nguồn “Kỷ luật và Đồng tâm” bằng những cách làm mới, công nghệ mới và khát vọng mới.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đi lò, động viên công nhân Phân xưởng Cơ giới hóa, Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin.

Từ những tầng than sâu dưới lòng đất, một mỏ hầm lò trẻ đang từng ngày trưởng thành. Hành trình ấy không chỉ kể câu chuyện về một cuộc chuyển đổi công nghệ, mà còn là câu chuyện về bản lĩnh của người thợ mỏ Việt Nam - những con người luôn sẵn sàng vượt qua thử thách, tự đổi mới để tiến lên, góp phần viết tiếp trang sử vẻ vang 90 năm của công nhân Vùng mỏ và ngành Than Việt Nam.