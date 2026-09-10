Phát triển đô thị Hạ Long thông minh

Với vị thế trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế, thương mại, du lịch và dịch vụ của thành phố, phường Hạ Long từng bước xây dựng diện mạo đô thị văn minh, hiện đại, thông minh. Cùng với chỉnh trang hạ tầng, trật tự đô thị, phường đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào quản lý, điều hành, đưa những tiện ích thiết thực đến gần hơn với người dân.

Đô thị phường Hạ Long ngày càng được nâng cấp văn minh, hiện đại.

Định hướng xuyên suốt được phường Hạ Long xác định là phát triển đô thị không chỉ đẹp về cảnh quan mà còn phải thuận tiện trong đời sống, an toàn trong sinh hoạt và hiệu quả trong quản lý. Trong đó, công tác đầu tư công được xác định là một trong những nguồn lực quan trọng để hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Trong 8 tháng năm 2026, phường đã triển khai 34 dự án đầu tư công, trong đó 23 dự án đã lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng thi công, 8 dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp và 3 dự án đã phê duyệt dự án đầu tư, đang thực hiện các bước về thiết kế xây dựng.

Các dự án tập trung vào thực hiện việc quản lý trật tự đô thị, các dự án chỉnh trang đô thị, xử lý ngập úng, cải tạo hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng, cây xanh và các công trình công cộng… được tập trung triển khai, nhằm nâng cao chất lượng không gian sống cho người dân trên địa bàn phường. Một trong những điểm nhấn của phường là triển khai xây dựng đô thị thông minh thông qua việc đưa vào vận hành 3 giải pháp số trọng tâm: Hạ Long Smart, Camera AI và Wifi cộng đồng. Đây được xem là những bước đi cụ thể nhằm hình thành hệ sinh thái số phục vụ quản lý đô thị, bảo đảm an ninh, an toàn và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Trong đó, Hạ Long Smart được xây dựng trên nền tảng Zalo Mini App, tạo thêm một kênh tương tác trực tiếp giữa chính quyền và người dân. Qua điện thoại thông minh có kết nối internet, người dân có thể tiếp cận thông tin địa phương, nhận thông báo, tham gia khảo sát, gửi phản ánh, kiến nghị và theo dõi việc xử lý.

Đáng chú ý, tính năng bốc số trực tuyến giúp người dân giảm thời gian chờ đợi khi thực hiện các giao dịch; trong khi tính năng phản ánh, kiến nghị cho phép người dân gửi nội dung kèm hình ảnh đến phường, lựa chọn công khai hoặc ẩn danh. Đây là những tiện ích tác động trực tiếp đến chất lượng phục vụ người dân, góp phần thay đổi phương thức tương tác giữa chính quyền với cộng đồng.

Người dân phường Hạ Long sử dụng nền tảng Hạ Long Smart trên Zalo.

Anh Phạm Văn Thắng (phường Hạ Long) chia sẻ: So với trước đây, việc sử dụng Zalo Mini App cập nhật thông tin, chính sách của phường đã được thực hiện thuận lợi hơn rất nhiều. Chỉ cần dùng điện thoại là có thể tiếp cận thông tin, gửi phản ánh, thậm chí bốc số trước khi đến làm việc. Những tiện ích này giúp người dân tiết kiệm thời gian, thuận lợi hơn trong giao dịch và cảm thấy chính quyền gần dân hơn.

Nếu Hạ Long Smart tạo nên “cầu nối” giữa chính quyền với người dân thì Camera AI đang góp phần xây dựng một đô thị an toàn hơn. Hệ thống được triển khai tại 4 điểm dọc tuyến Hải Phượng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ phân tích dữ liệu hình ảnh, nhận diện và cảnh báo những tình huống cần quan tâm trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Dữ liệu hình ảnh được kết nối về hệ thống giám sát, hỗ trợ lực lượng chức năng theo dõi tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh trong quản lý đô thị.

Cùng với đó, 11 điểm Wifi cộng đồng được bố trí trên tuyến phố Hải Long, Hải Phượng, mang thêm tiện ích kết nối internet cho người dân và du khách. Không chỉ là những điểm truy cập internet miễn phí, hệ thống này còn được định hướng trở thành một phần của hạ tầng số đô thị, hỗ trợ người dân, du khách tiếp cận thông tin, các điểm đến, dịch vụ và những tiện ích số trên địa bàn.

Các giải pháp, chức năng trên được phường Hạ Long thực hiện hướng tới mục tiêu xây dựng phường Hạ Long văn minh hơn, an toàn hơn, hiện đại hơn và gần dân hơn. Để những tiện ích thông minh thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng nhất vẫn là khả năng vận hành đồng bộ và sự tham gia của người dân. Đây cũng là hướng phường Hạ Long tiếp tục theo đuổi, gắn chuyển đổi số với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công việc và quản trị địa phương, đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Hệ thống Camera AI được lắp đặt tại tuyến phố Hải Phượng, phường Hạ Long.

Với những đầu tư về hạ tầng, chỉnh trang đô thị, đã giúp nâng cao chất lượng sống cho người dân và đóng góp hiệu quả vào việc thu ngân sách trên địa bàn phường. Trong 8 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 1.025 tỷ đồng; trong đó thu nội địa đạt hơn 307,3 tỷ đồng, bằng 118,3% dự toán.

Ông Lưu Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hạ Long, cho biết: Phường xác định người dân là trung tâm và chủ thể trực tiếp thụ hưởng những thành quả của quá trình xây dựng đô thị thông minh, phường tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo, vào quản lý, điều hành. Đồng thời, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, phát triển hạ tầng số và các tiện ích phục vụ cộng đồng. Qua đó, hiện thực hóa mục tiêu đưa công nghệ vào cuộc sống, giúp chính quyền quản lý hiệu quả hơn, người dân thuận lợi hơn và xây dựng Hạ Long trở thành đô thị văn minh, hiện đại, đáng sống.