Những công trình hiện thực khát vọng đổi mới

Từ những tuyến cao tốc mở rộng không gian kết nối, những cây cầu vươn biển, đến sân bay, cảng biển, đường sắt tốc độ cao, đô thị mới, bệnh viện và ngôi trường hiện đại..., mỗi công trình trên hành trình phát triển của Quảng Ninh đều mang theo một dấu ấn đổi mới. Đó không chỉ là những công trình của hôm nay, mà còn là những “viên gạch” kiến tạo nền tảng cho một không gian phát triển, nơi khát vọng vươn lên được hiện thực hóa bằng những quyết sách mạnh mẽ, những nguồn lực được khơi thông và những giá trị tạo dựng tương lai của TP Quảng Ninh.

Hệ thống cao tốc Quảng Ninh, biểu tượng rõ nhất cho tầm nhìn đổi mới. Đây không chỉ là những tuyến đường giao thông mà là kết quả của tư duy Nhà nước kiến tạo, đầu tư công dẫn dắt, chủ động mở đường để thu hút đầu tư và hình thành các hành lang phát triển.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn góp phần tạo nên hệ thống giao thông đa phương thức mà Quảng Ninh đã kiên trì xây dựng nhiều năm, đưa Quảng Ninh kết nối trực tiếp với không gian kinh tế bên ngoài bằng đường hàng không, đồng thời tạo nền tảng cho Vân Đồn trở thành một cực phát triển mới.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long là một công trình tiêu biểu cho tư duy đổi mới, nhất là trong chuyển dịch từ khai thác tài nguyên sang kinh tế dịch vụ, du lịch chất lượng cao.

Cùng với đó, hệ thống cầu vượt sông, vịnh mang tư duy “mở đất, mở đường”, kết nối khu vực của thành phố, tạo điều kiện hình thành không gian đô thị mới.

Nếu các công trình trên đại diện cho quá trình “mở cửa”, thì đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh là công trình của một tầng khát vọng mới. Đây là dự án chiến lược đang được Quảng Ninh triển khai, cùng với định hướng đường sắt Hạ Long - Móng Cái. Quảng Ninh đang hướng tới kết nối sâu hơn với Vùng Thủ đô, Hải Phòng và hành lang phía Bắc.

Với sự quan tâm đặc biệt, đến nay hệ thống trường học của Quảng Ninh cơ bản được đầu tư đồng bộ, đáp ứng tiêu chí chất lượng cao. Trường THPT Bạch Đằng hoàn thành đầu tư mới vào năm 2025, vốn đầu tư 232 tỷ đồng, đạt tiêu chí trường THPT chuẩn quốc gia mức độ II.

Hạ Long Xanh – công trình kiến tạo đô thị tương lai, được định hướng hình thành một đô thị biển hiện đại, kết nối toàn cầu bên vịnh di sản.

Phối cảnh Làng Đại học được đầu tư hơn 200ha tại khu vực phía Tây Quảng Ninh sẽ quy tụ 7 trường danh tiếng trên thế giới.

Hiện Quảng Ninh đang tiếp tục ưu tiên đầu tư thêm nhiều công trình kết nối tương lai, đường ven sông và dự kiến đầu tư cao tốc nối với Đường vành đai 5 - Vùng Thủ đô. Đường ven sông mở không gian phát triển phía Tây, tạo thành một hành lang phát triển mới, kết nối các KCN, đô thị, logistics của TP Quảng Ninh với hệ thống giao thông, trung tâm sản xuất và thị trường lớn của miền Bắc.

Cùng với đó là các công trình nhà ở xã hội, hiện thực hóa khát vọng đổi mới hướng tới con người và chất lượng sống (phối cảnh công trình nhà ở xã hội đang được đầu tư tại phường Cao Xanh).