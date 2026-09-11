Đoàn công tác Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia làm việc tại Công ty Điện lực Quảng Ninh

Trong khuôn khổ chương trình đào tạo định kỳ năm 2026, Đoàn công tác của Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) gồm các điều độ viên và kỹ sư đã có buổi làm việc, trao đổi nghiệp vụ tại Công ty Điện lực Quảng Ninh nhằm tìm hiểu thực tế về dây chuyền công nghệ, đặc điểm vận hành cũng như công tác quản lý kỹ thuật tại đơn vị.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi hội nghị trao đổi công việc, hai bên đã thảo luận sôi nổi và chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn về công tác vận hành hệ thống điện. Đại diện Công ty Điện lực Quảng Ninh đã báo cáo toàn diện về tình hình cung cấp điện, trong đó điểm lại hệ thống nguồn và lưới điện truyền tải, phân phối trên địa bàn tỉnh với các trạm biến áp 220kV và 110kV có tổng dung lượng lớn. Hai bên đã cùng phân tích nhu cầu công suất, điện năng trong 6 tháng đầu năm 2026 có mức tăng trưởng cao chủ yếu ở nhóm phụ tải sinh hoạt, đồng thời trao đổi về những tác động từ biến động sản lượng tiêu thụ của một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp lớn do ảnh hưởng của thị trường quốc tế. Ngoài ra, công tác phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và các giải pháp đảm bảo vận hành an toàn, ổn định cũng được hai bên thảo luận chi tiết.

Đại diện Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) làm việc và trao đổi nghiệp vụ tại Công ty Điện lực Quảng Ninh.

Đại diện Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) làm việc và trao đổi nghiệp vụ tại Công ty Điện lực Quảng Ninh.

Một trong những nội dung trọng tâm được đoàn công tác đặc biệt quan tâm trao đổi là việc Công ty Điện lực Quảng Ninh đã nghiên cứu và ứng dụng thành công trí tuệ nhân tạo (Machine Learning) vào phần mềm dự báo phụ tải, giúp giảm thiểu sai số nhu cầu công suất xuống dưới 1%. Hai bên cũng rà soát kỹ lưỡng về khả năng vận hành ổn định của hệ thống mạch sa thải phụ tải khẩn cấp nhận tín hiệu điều khiển từ hệ thống SCADA của NSMO, cùng các phương án ứng phó linh hoạt đối với lưới điện thông minh, hệ thống Trung tâm Điều khiển xa và các mạch vòng tự động hóa trung áp nhằm cô lập sự cố, khôi phục cấp điện nhanh chóng dưới hai phút.

Hai bên thảo luận sôi nổi và chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn về công tác vận hành hệ thống điện.

Ngay sau chương trình làm việc tại hội trường, đoàn công tác NSMO đã trực tiếp đi tham quan phòng điều độ của Công ty Điện lực Quảng Ninh. Tại đây, các điều độ viên và kỹ sư quốc gia đã trực tiếp quan sát quy trình vận hành trực quan trên hệ thống màn hình SCADA/DMS hiện đại, tìm hiểu cách thức giám sát điều khiển xa các trạm biến áp 110kV và thiết bị lưới điện trung áp, đồng thời trao đổi trực tiếp với các điều độ viên tại chỗ về công tác phối hợp chỉ huy vận hành, xử lý tình huống sự cố và tối ưu hóa phương thức cấp điện trong hệ thống.

Đoàn công tác NSMO tham quan phòng Điều độ của Công ty Điện lực Quảng Ninh.

Chuyến công tác và làm việc tại Công ty Điện lực Quảng Ninh đã thành công tốt đẹp, giúp đội ngũ điều độ viên và kỹ sư NSMO nắm bắt sâu sắc hơn về thực tiễn vận hành lưới điện địa phương. Qua đó, chương trình không chỉ thắt chặt mối quan hệ phối hợp công tác nhịp nhàng giữa cơ quan điều độ quốc gia và đơn vị phân phối điện, mà còn tạo nền tảng vững chắc để nâng cao độ tin cậy, an toàn cho hệ thống điện và thị trường điện quốc gia trong giai đoạn tiếp theo.