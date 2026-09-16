UBND thành phố cho ý kiến báo cáo tiền khả thi nhiều dự án trọng điểm

Sáng 16/9, UBND thành phố tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án giao thông thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐND thành phố. Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì cuộc họp.

Các dự án bao gồm: Tuyến đường kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến Đường vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Dự án Đại lộ Trung tâm; Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh (phường Hồng Gai); Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh (phường Hoành Bồ).

Cụ thể, Dự án Tuyến đường kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến Đường vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 54,5 km. Đoạn qua địa bàn thành phố Quảng Ninh sẽ song hành với tuyến đường Ven Sông. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn 6 làn xe cao tốc, tốc độ 120km/h, tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng.

Cuộc họp nghe và cho ý kiến về Dự án tuyến đường kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến Đường vành đai 5.

Cho ý kiến về Dự án, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực I và đơn vị tư vấn tiếp thu, tổng hợp các ý kiến tham gia của lãnh đạo thành phố và các sở, ngành vào hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Trong đó, phân tích rõ về tính chất kết nối liên vùng và nội vùng; những hiệu quả mà dự án mang lại trong việc mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy thu hút đầu tư; đồng thời đề xuất rõ địa chỉ, trữ lượng nguồn vật liệu cung cấp phục vụ dự án. Các địa phương trên tuyến phải khẩn trương nghiên cứu và lập chủ trương đầu tư các tuyến giao thông kết nối với tuyến cao tốc. Các sở, ngành làm việc, thống nhất với thành phố Hải Phòng để có báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo dự án triển khai được đồng bộ toàn tuyến. Sở Tư pháp rà soát các quy trình chuẩn bị đầu tư tham mưu UBND thành phố báo cáo các cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu vực I báo cáo tại cuộc họp.

Nghe và cho ý kiến về Dự án Bệnh viện Đa khoa thành phố (trên địa bàn phường Hồng Gai), Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng nhấn mạnh: Dự án được nghiên cứu đầu tư xây dựng và tổ chức lại toàn bộ không gian, hạ tầng với quy mô dự kiến khoảng 1.000 giường bệnh. Đồng thời, dự án được định hướng là Bệnh viện Đa khoa hoàn chỉnh, cấp chuyên sâu hiện đại, đồng bộ theo mô hình bệnh viện tuyến cuối của các thành phố trực thuộc Trung ương và có khả năng từng bước tiếp cận các chuẩn mực quản lý, kỹ thuật và chất lượng quốc tế phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao và chuyên sâu cho nhân dân, du khách trong và ngoài nước. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực I khẩn trương hoàn thiện báo cáo và thực hiện thi thiết kế kiến trúc công trình và các bước chuẩn bị đầu tư theo đúng quy định.

Phối cảnh đề xuất báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh tại phường Hồng Gai.

Cho ý kiến về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh tại phường Hoành Bồ, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng: Bệnh viện phải được nghiên cứu đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, thiết bị y tế, công nghệ và các công trình phụ trợ theo tiêu chuẩn bệnh viện đa khoa hiện đại, thông minh; đáp ứng yêu cầu triển khai đồng bộ các kỹ thuật chuyên sâu, chuyển đổi số toàn diện và khả năng mở rộng trong giai đoạn sau năm 2035. Ngoài chức năng khám chữa bệnh toàn dân, Dự án phải được quy hoạch đồng bộ, đầy đủ chức năng khu vực dành cho trường đại học, trung tâm nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực y tế; bệnh viện Ung Bướu; nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê…

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, kết luận cuộc họp.

Cho ý kiến định hướng về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đại lộ Trung tâm, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu vực I và đơn vị tư vấn cần có nghiên cứu tổng thể về quy hoạch, định hướng của các dự án hạ tầng giao thông, đô thị trong cả khu vực và báo cáo lại UBND thành phố.