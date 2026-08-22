Theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân

Chiều 22/8, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình ngập lụt và nguy cơ sạt lở tại một số địa điểm xung yếu trên địa bàn phường Hà Lầm.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra vị trí sạt trượt taluy tại tổ 21, khu Cao Thắng 2, phường Hà Lầm.

Trực tiếp kiểm tra các khu vực xung yếu tại khu Cao Thắng 2, khu Cao Thắng 4, Hà Lầm 4... trong đó có vị trí sạt trượt taluy tại tổ 21, khu Cao Thắng 2, đánh giá đây là những khu vực có địa hình dốc, taluy cao, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt khi mưa lớn kéo dài, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu phường Hà Lầm và các lực lượng chức năng theo dõi sát sao tình hình diễn biến của mưa lũ, sẵn sàng các phương án di dời người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý việc nhanh chóng xử lý tiêu thoát nước khu vực triền đồi, giảm tải áp lực cho mái taluy khu vực khu Cao Thắng 2.

Đối với những vị trí đã xảy ra sạt trượt taluy hoặc có nguy cơ sạt trượt nếu mưa lớn còn kéo dài, chính quyền phường và các đơn vị lực lượng vũ trang nỗ lực hỗ trợ nhân dân dọn dẹp và di dời người, tài sản đến nơi an toàn; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trước tình huống ảnh hưởng xấu đến sự an toàn của người dân.



CBCS Trung đoàn Tên lửa 213, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không Không quân, tăng cường xuống địa bàn phường Hà Lầm, hỗ trợ chính quyền phường và người dân xử lý khơi thông dòng chảy, xúc dọn bùn đất do sạt trượt taluy.

Kiểm tra tại khu Cao Thắng 3, khu Hà Lầm 2, khu Hà Lầm 5..., đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá đây đều là những khu vực có hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, hoặc nằm ở địa hình trũng thấp, dễ bị ngập cục bộ khi xuất hiện mưa lớn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra và chỉ đạo việc xử lý tiêu thoát nước tại khu vực tổ 44B, khu Cao Thắng 4, giáp với Dự án tuyến đường liên phường Hồng Hải - Hà Lầm.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt là mưa lớn kéo dài, đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với địa phương rà soát toàn địa bàn, có phương án xử lý thoát nước cho các khu vực trũng thấp và thoát nước đô thị đồng bộ. Đồng thời, Sở nghiên cứu, báo cáo lại UBND tỉnh phương án di dời và bố trí tái định cư các hộ dân ở các khu vực trũng thấp, thường xuyên ngập lụt do mưa lớn.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương kiểm tra tình hình ngập lụt cục bộ do mưa lớn kéo dài tại khu Hà Lầm 5.