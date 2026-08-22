Đặc khu Vân Đồn cơ bản xử lý xong các điểm sạt trượt, ngập úng

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, từ 12h00 đến 15h00 ngày 22/8, trên địa bàn đặc khu Vân Đồn xảy ra mưa lớn, gây sạt trượt và ngập úng cục bộ tại một số khu vực. Ngay khi phát sinh tình huống, địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai; xử lý các điểm sạt trượt, ngập úng, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản nhân dân.

Đồng chí Phạm Xuân Đài, Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn thăm hỏi, động viên, nắm tình hình ngập lụt tại các hộ dân khu Hạ Long 5.

Lãnh đạo đặc khu Vân Đồn chỉ đạo khắc phục tình trạng ngập lụt tại Dự án khu đô thị Nam Sơn.

Tại khu vực cầu Vân Đồn 2, mưa lớn đã gây sạt trượt khoảng 1.000m³ đất đá. Ngay sau khi xảy ra sạt trượt, đặc khu Vân Đồn đã huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục. Sau khoảng 1 giờ, điểm sạt trượt đã được xử lý xong, bảo đảm lưu thông cho các phương tiện ra vào Vân Đồn.

Địa phương cũng rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở tại đường gom: Bình Dân - Đài Xuyên, đường 15km Đài Xuyên - Vạn Yên, hầm chui Cái Bầu tại thôn Vạn Yên 2 và một số điểm có nguy cơ khác. Các điểm này hiện chưa ảnh hưởng đến giao thông; lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp xử lý, bảo đảm an toàn.

Đặc khu Vân Đồn huy động nhân lực, phương tiện nhanh chóng khắc phục khu vực sạt lở tại khu vực cầu Vân Đồn 2.

Chỉ sau một tiếng xảy ra sạt trượt tại cầu Vân Đồn 2, đặc khu Vân Đồn đã huy động lực lượng và cơ bản được khắc phục sự cố.

Cùng với khắc phục các điểm sạt trượt, đặc khu Vân Đồn tập trung xử lý tình trạng ngập lụt cục bộ tại khu vực nút giao Khe Ngái (thôn Đoàn Kết 1); một số điểm đang thi công cải tạo đường 334 (khu Hạ Long 1); các khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lớn và triều cường tại khu phố Cái Rồng 1, Cái Rồng 2, giáp Khu đô thị Thống Nhất và khu vực khu phố Hạ Long 5 (thôn 15 cũ, giáp Khu đô thị Nam Sơn).

Đến thời điểm hiện tại, các khu vực ngập lụt cục bộ nêu trên cơ bản đã được xử lý xong, không còn tình trạng ngập úng, giao thông được bảo đảm.

Đặc khu Vân Đồn tiếp tục rà soát toàn bộ các khu vực có nguy cơ ngập lụt do tắc nghẽn dòng chảy, triều cường, vùng trũng thấp; chủ động bố trí lực lượng tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng xử lý ngay khi phát sinh tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Với phương châm “chủ động phòng ngừa, xử lý từ sớm, từ xa”, đặc khu Vân Đồn tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống thiên tai; theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.