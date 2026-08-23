Thông cáo báo chí số 16, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Chủ nhật, ngày 23/8/2026, ngày làm việc thứ mười sáu, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

BUỔI SÁNG

Nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội nghe Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi) bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 475 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 473 đại biểu tán thành (bằng 94,60% tổng số đại biểu Quốc hội), 2 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội).

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường tiến hành các nội dung sau:

Nội dung 2: Quốc hội nghe Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 474 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 471 đại biểu tán thành (bằng 94,20% tổng số đại biểu Quốc hội), 3 đại biểu không tán thành (bằng 0,60% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 3: Quốc hội nghe Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 475 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 466 đại biểu tán thành (bằng 93,20% tổng số đại biểu Quốc hội), 9 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,80% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 4: Quốc hội thảo luận về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Tại phiên thảo luận có 24 lượt đại biểu phát biểu, trong đó có 2 lượt đại biểu tranh luận, các ý kiến tập trung vào các nội dung: Nguyên tắc xử lý; thời hiệu thi hành bản án; nhóm tội phạm có tổ chức; phòng vệ chính đáng; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phòng, chống tội phạm; tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự; căn cứ miễn trách nhiệm hình sự; phạt tiền; các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng; những quy định đối với pháp nhân thương mại; áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội; điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại; các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng góp ý về các quy định cụ thể liên quan đến các tội danh: tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi; tội mua bán người dưới 18 tuổi; tội làm nhục người khác; tội vu khống; tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác; tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội sản xuất, buôn bán hàng giả; tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm giả; tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc giả, nguyên liệu làm thuốc giả; tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi giả; tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã; tội xả chất thải nguy hại hoặc nước thải, khí thải có thông số môi trường nguy hại gây ô nhiễm môi trường; tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại; tội vi phạm quy định về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường; tội mua bán trái phép chất ma túy; tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy; tội vi phạm quy định về quản lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông; tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; tội tham ô tài sản; tội nhận hối lộ;…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 5: Quốc hội thảo luận về dự án Nghị quyết của Quốc hội về việc di chuyển 3 di tích trong phạm vi thực hiện 2 Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và Dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 256/2025/QH15 của Quốc hội. Tại phiên thảo luận có 1 đại biểu phát biểu, tập trung vào các nội dung: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; việc tổ chức thực hiện gắn với cơ chế đặc thù được Quốc hội quyết định tại Điều 2 Nghị quyết số 256/2025/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền; công khai minh bạch và tham vấn cộng đồng.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

BUỔI CHIỀU

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường tiến hành các nội dung sau:

Nội dung 1: Quốc hội nghe Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo . Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 474 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 473 đại biểu tán thành (bằng 94,60% tổng số đại biểu Quốc hội), 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 2: Quốc hội nghe Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo . Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 474 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 472 đại biểu tán thành (bằng 94,40% tổng số đại biểu Quốc hội), 2 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,40% tổng số đại biểu Quốc hội).

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường tiến hành các nội dung sau:

Nội dung 3: Quốc hội nghe Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 471 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 470 đại biểu tán thành (bằng 94,00% tổng số đại biểu Quốc hội), 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 4: Quốc hội thảo luận về dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi). Tại phiên thảo luận có 24 đại biểu phát biểu, tập trung vào các nội dung: Giải thích từ ngữ; thu thập chứng cứ; bảo quản, xử lý vật chứng; dữ liệu điện tử; các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt; thẩm quyền của cơ quan tố tụng; thẩm quyền truy tố; chuẩn bị xét xử sơ thẩm; phiên tòa xét xử sơ thẩm; hoạt động tố tụng điện tử; những quy định về thủ tục rút gọn; nguyên tắc áp dụng thủ tục rút gọn; điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn bắt buộc; quyết định áp dụng thủ tục rút gọn bắt buộc; quyết định áp dụng thủ tục rút gọn trong trường hợp bị can, bị cáo tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm sát viên; người tham gia tố tụng; người bị tạm giữ; bị can; bị cáo; người bào chữa; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự; lời khai của bị can, bị cáo; tạm giam; giám sát điện tử; cấm đi khỏi nơi cư trú; thẩm quyền, thủ tục quyết định việc tạm đình chỉ trong trường hợp tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự; căn cứ khởi tố vụ án hình sự; thời hạn, thủ tục giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; xử lý trong trường hợp tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự…

Bên cạnh đó, có ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung các điều khoản quy định về quyền và nghĩa vụ trách nhiệm của người có chuyên môn tham gia tố tụng; tham gia hoạt động tố tụng bằng phương thức trực tuyến; nguyên tắc, hoạt động tố tụng điện tử…

Kết thúc thảo luận, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ Hai, ngày 24/8/2026: Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về định hướng, chính sách dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua 3 luật, 8 nghị quyết: (1) Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; (2) Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); (3) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản; (4) Nghị quyết của Quốc hội về việc di chuyển 3 di tích trong phạm vi thực hiện 2 Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và Dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 256/2025/QH15 của Quốc hội; (5) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; (6) Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội; (7) Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; (8) Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang; (9) Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Quốc hội họp riêng biểu quyết thông qua: (10) Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời; (11) Nghị quyết của Quốc hội về phê chuẩn hiệp định liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại Hội trường, biểu quyết thông qua 5 luật, 3 nghị quyết: (1) Luật Phát triển đô thị (trong đó có nội dung về cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển); (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng; (3) Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp; (4) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc; (5) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ; (6) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; (7) Nghị quyết của Quốc hội về việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập; (8) Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Từ 16 giờ 00, Quốc hội họp phiên bế mạc (Truyền hình, phát thanh trực tiếp) biểu quyết thông qua các nội dung: (1) Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; (2) Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh; (3) Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh.