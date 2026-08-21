Thông cáo báo chí số 14, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Thứ Sáu, ngày 21/8/2026, ngày làm việc thứ mười bốn, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

BUỔI SÁNG:

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường tiến hành các nội dung sau:

Nội dung 1: Quốc hội thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024. Tại phiên thảo luận có 30 đại biểu phát biểu, qua thảo luận, các ý kiến đại biểu cơ bản thống nhất với các định hướng chính sách và sự cần thiết, cấp bách phải sửa đổi toàn diện . Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất; thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về đất đai; điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; hạn mức sử dụng đất; các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai; thu hồi đất để phát triển vì lợi ích quốc gia, công cộng; nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; lập và thực hiện dự án tái định cư, khu tái định cư; trách nhiệm của Nhà nước về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; các khoản thu ngân sách từ đất đai; bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất; căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; nguyên tắc, căn cứ định giá đất; thời điểm định giá đất, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai...

Bên cạnh đó, ý kiến một số đại biểu đề nghị bổ sung phát triển thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp; cơ chế chuyên ngành bảo đảm đất đai khi doanh nghiệp phá sản, giải thể; cơ chế ưu tiên cho người bị thu hồi đất vùng phụ cận; nghiên cứu cơ chế riêng đối với đất tái định cư; cơ chế xử lý đối với đất bị lấn chiếm; rà soát để đảm bảo tính thống nhất với các luật, nghị quyết có liên quan.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 2: Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Tờ trình về việc bổ sung Chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 454 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 452 đại biểu tán thành (bằng 90,40% tổng số đại biểu Quốc hội); 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội); 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 3: Quốc hội nghe: (1) Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về 3 nội dung: cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị; dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp; việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập; (2) Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra về nội dung cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị; (3) Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Thị Phú Hà trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp; (4) Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi trình bày Báo cáo thẩm tra về việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập.

BUỔI CHIỀU

Nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023. Tại phiên thảo luận có 22 đại biểu phát biểu; đa số ý kiến đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 được nêu trong Tờ trình của Chính phủ. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: phát triển nhà ở và dự án nhà ở; các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng nhà ở; chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thông qua chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đầu tư công về nhà ở; tiêu chuẩn diện tích, định mức trang thiết bị nội thất và nguyên tắc xác định giá cho thuê nhà ở công vụ; đối tượng, điều kiện được hưởng nhà ở xã hội; đối tượng được thuê nhà ở; loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội; việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại; xác định giá bán, giá thuê mua, giá thuê nhà ở xã hội; công chứng, chứng thực hợp đồng; quỹ nhà ở; chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê; quản lý, sử dụng nhà ở cho thuê...

Bên cạnh đó, ý kiến một số đại biểu đề nghị làm rõ quyền sở hữu nhà ở hợp pháp của người dân; quyền sở hữu và quyền sử dụng nhà ở; quyền lợi của chủ sở hữu khi chung cư bị phá dỡ xây dựng lại; quyền định đoạt đối với nhà ở...

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 2: Quốc hội thảo luận ở Tổ về: (1) Nội dung cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị; (2) Dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp; (3) Việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập.

Thứ Bảy, ngày 22/8/2026: Buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về: (1) Định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản; (2) Nội dung cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về: (1) Định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); (2) Dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp; (3) Việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập.