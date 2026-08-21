Thủ tướng chỉ đạo giải quyết dứt điểm, thiết thực, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan xử lý dứt điểm, thiết thực, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.

Thủ tướng cùng các Phó Thủ tướng lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngày 18 tháng 7 năm 2026, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng”. Trước và trong Hội nghị, các doanh nghiệp đã nêu 81 nhóm kiến nghị cần giải quyết, hiến kế về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng hai con số.

Lắng nghe các kiến nghị trên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương giải quyết dứt điểm ngay những nội dung thuộc thẩm quyền và đã đủ căn cứ pháp lý; những vấn đề cơ chế, chính sách cần sửa đổi hoặc vượt thẩm quyền phải đề xuất phương án xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất.

Thủ tướng khẳng định, tất cả những trả lời phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp phải được công khai và sẽ được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, VCCI để cộng đồng doanh nghiệp, người dân đánh giá những phản ánh kiến nghị đã được xử lý thỏa đáng chưa, đã đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp hay chưa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã nhanh chóng giải quyết, xử lý dứt điểm, thiết thực, hiệu quả các kiến nghị của doanh nghiệp.

Cụ thể tình hình, kết quả xử lý các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp đã được tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp ngày 18/7/2026 như sau:

- 53 nhóm kiến nghị được Bộ Tài chính tổng hợp trước Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp ngày 18/7/2026.

- 28 kiến nghị do 10 doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp phát biểu tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp ngày 18/7/2026.

Giải quyết dứt điểm, thiết thực, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp

Tiếp tục giải quyết 65 vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp mới phát sinh trong tháng 7/2026

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo Kết luận số 394/TB-VPCP ngày 21 tháng 7 năm 2026 của Văn phòng Chính phủ về Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tiến hành rà soát, tổng hợp các ý kiến phản ánh, khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội trong tháng 7/2026.

Theo báo cáo của VCCI, có 65 vấn đề vướng mắc thuộc nhiều ngành, lĩnh vực, liên quan đến thẩm quyền chủ trì xử lý của 8 bộ, ngành: Bộ Nông nghiệp và Môi trường (28 vấn đề), Bộ Tài chính (12 vấn đề), Bộ Xây dựng (10 vấn đề), Bộ Công Thương (06 vấn đề), Bộ Khoa học và Công nghệ (03 vấn đề), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (03 vấn đề), Bộ Nội vụ (02 vấn đề), Bộ Công an (01 vấn đề).

Xét báo cáo của VCCI, tại Văn bản số 8530/VPCP-KTTH ngày 21/8/2026, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao khẩn trương xem xét, xử lý 65 vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp, bảo đảm việc xử lý các kiến nghị phải rõ ràng, thực chất, hiệu quả; gửi kết quả xử lý về Bộ Tài chính và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trước ngày 25/8/2026 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ theo quy định tại Nghị quyết số 216/NQ-CP ngày 6/8/2026 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2026 và phản hồi tới doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp.