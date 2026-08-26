Thúc đẩy giao thương thị trường Trung Quốc

Hiện nay, Quảng Ninh đang phát huy lợi thế để mở rộng giao thương xuất nhập khẩu (XNK) với thị trường Trung Quốc; qua đó, ngày càng có nhiều sản phẩm của tỉnh được xuất khẩu vào thị trường này, góp phần thúc đẩy hoạt động XNK và tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững.

Trà hoa vàng của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Quy Hoa tham gia Hội chợ CAEXPO 2025.

Theo số liệu của Cục Hải quan, năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Trung Quốc đạt 256 tỷ USD, tăng 24,7% so với năm trước và là mức cao nhất từ trước tới nay. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 70,4 tỷ USD, tăng 14,7%; nhập khẩu đạt 186 tỷ USD, tăng 29%. Những con số này cho thấy, Trung Quốc tiếp tục là thị trường, đối tác thương mại đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam, đồng thời mở ra dư địa lớn để các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh kết nối, mở rộng thị trường.

Tại Quảng Ninh, việc thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường tiềm năng Trung Quốc được đẩy mạnh với nhiều hoạt động hiệu quả, nổi bật là quan hệ hợp tác với tỉnh Phúc Kiến. Từ tháng 6/2022, UBND tỉnh Quảng Ninh và Chính quyền nhân dân tỉnh Phúc Kiến ký Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác, tạo nền tảng quan trọng để quan hệ hợp tác giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Tháng 10/2022, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh và Sở Thương mại tỉnh Phúc Kiến đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thương mại và xúc tiến đầu tư.

Giai đoạn 2022-2026, hai bên duy trì thường xuyên việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và phối hợp triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, như: Đã tổ chức 2 đoàn cấp tỉnh, 3 đoàn cấp sở, ngành giao lưu, trao đổi và tăng cường kết nối doanh nghiệp. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới Quảng Ninh với Trung Quốc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Giai đoạn 2022-2025, tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn đạt 16,022 tỷ USD, tập trung vào các nhóm hàng may mặc, nông sản, hàng tiêu dùng, linh kiện điện tử…

Cùng với tăng cường hợp tác song phương, Quảng Ninh còn tích cực đưa sản phẩm của tỉnh tham gia các hội chợ, triển lãm thương mại lớn tại Trung Quốc, như: Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung, Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO)... Qua các sự kiện, các sản phẩm như: Trà hoa vàng Ba Chẽ, trà hoa vàng Quy Hoa (Hải Hà), ruốc hàu, ruốc tôm của Công ty CP Thủy sản BAVABI, rượu mơ Yên Tử, miến dong Bình Liêu... từng bước tạo dấu ấn tại các hoạt động xúc tiến thương mại, góp phần quảng bá thương hiệu nông sản, đặc sản Quảng Ninh tới thị trường quốc tế.

Đại diện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Quy Hoa cho biết: Trung Quốc là thị trường xuất khẩu rất tiềm năng đối với các sản phẩm của doanh nghiệp. Trà hoa vàng Quy Hoa đã đạt sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia. Cuối tháng 9/2025, thông qua việc tham gia Hội chợ CAEXPO, doanh nghiệp có cơ hội trực tiếp giới thiệu sản phẩm tới người dân, doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời tìm hiểu nhu cầu thị trường, thị hiếu người tiêu dùng và tìm kiếm đối tác mới.

Sở Công Thương Quảng Ninh (Việt Nam) và Sở Thương mại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) làm việc nhằm trao đổi, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tháng 7/2026.

Theo thống kê, 8 tháng năm 2026, trị giá nhập khẩu trên địa bàn đạt 5,215 tỷ USD, tăng 38,5% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm 46,86% tổng kim ngạch nhập khẩu toàn địa bàn. Trị giá xuất khẩu đạt 4,251 triệu USD, tăng 24,8%, chiếm 63,64% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn địa bàn. Riêng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt trên 1,1 tỷ USD, tăng 34,1%, chiếm 27,29% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Để tiếp tục khai thác hiệu quả thị trường Trung Quốc, Quảng Ninh xác định duy trì tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại hằng năm, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa; phát huy lợi thế của hệ thống sản phẩm OCOP đa dạng gắn với xây dựng thương hiệu và chuyển đổi số trong hoạt động thương mại. Tỉnh cũng định hướng phát triển mạnh thương mại điện tử, đa dạng hóa phương thức phân phối, thúc đẩy tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu. Trọng tâm là chuyển mạnh từ xuất khẩu các sản phẩm thô, giá trị gia tăng thấp sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có hàm lượng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và thân thiện với môi trường.

Ông Lê Hồng Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương, cho biết: Thời gian tới, ngành Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tăng cường kết nối doanh nghiệp Quảng Ninh với các đối tác Trung Quốc; hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt thông tin thị trường, quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và nhu cầu tiêu dùng để chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm quốc tế, nhất là những sự kiện thương mại lớn tại Trung Quốc và khu vực ASEAN.