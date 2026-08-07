Thúc đẩy phát triển từ cụm công nghiệp

Xây dựng hệ thống cụm công nghiệp (CCN) đồng bộ, hiện đại không chỉ giải quyết nhu cầu mặt bằng sản xuất, tạo điều kiện di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư mà còn mở ra dư địa thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp theo hướng xanh, bền vững. Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển 36 CCN vào năm 2030, Quảng Ninh đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Đoàn công tác Sở Công Thương Quảng Ninh kiểm tra, khảo sát tiến độ thực hiện CCN Đông Đầm Hà B.

Cùng với thu hút các dự án quy mô lớn vào các KCN, tỉnh đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển hệ thống CCN, nhằm tạo quỹ đất sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở công nghiệp nông thôn, đồng thời từng bước thực hiện chủ trương di dời các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư. Đây cũng là giải pháp quan trọng để sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, mở rộng không gian phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, tạo việc làm, nâng cao giá trị sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

CCN Đông Đầm Hà B được phê duyệt đầu tư với tổng kinh phí trên 600 tỷ đồng, quy mô hơn 60ha. Dự án dành gần 3ha để bố trí các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đang hoạt động trong khu dân cư phải di dời đến nơi sản xuất tập trung. Phần diện tích còn lại ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, góp phần tạo việc làm ổn định cho gần 3.000 lao động.

Việc thi công CCN đang diễn ra khẩn trương, nhiều hạng mục quan trọng của dự án cơ bản hoàn thành, tạo tiền đề để tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại. Ông Cung Vĩnh Thành, Giám đốc Công ty CP Shinec Chi nhánh Quảng Ninh, cho biết: Mặc dù chịu ảnh hưởng của thời tiết, song đơn vị thi công chủ động điều chỉnh kế hoạch, tranh thủ thời gian thuận lợi để bù tiến độ. Hiện nay, đơn vị tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật trong quý IV/2026, bảo đảm đúng cam kết với tỉnh và sẵn sàng tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp. Dự kiến trong năm đầu tiên đi vào hoạt động, CCN đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 50% diện tích; đến năm thứ ba sẽ hoàn thành mục tiêu lấp đầy 100%.

Để dự án hoàn thành đúng tiến độ, chính quyền địa phương đang đồng hành cùng chủ đầu tư tháo gỡ các khó khăn trong quá trình triển khai. Ngoài việc hỗ trợ hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, giao thông kết nối, địa phương cũng tích cực tuyên truyền, vận động các cơ sở tiểu thủ công nghiệp chuẩn bị phương án di dời khi CCN đi vào hoạt động.

Ông Tô Xuân Lợi, Chủ tịch UBND xã Đầm Hà, cho biết: Với lợi thế nằm trên tuyến giao thông thuận lợi, kết nối với các khu vực sản xuất và hệ thống logistics của tỉnh, CCN Đông Đầm Hà B được kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp. Để tạo thuận lợi cho CCN sớm đi vào hoạt động, địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong công tác giải quyết các thủ tục liên quan; hỗ trợ đấu nối hạ tầng kỹ thuật và đẩy nhanh tiến độ di dời các cơ sở sản xuất vào CCN theo đúng lộ trình.

Hệ thống xử lý nước thải tại CCN Đông Đầm Hà B đã hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu bảo đảm môi trường trong quá trình vận hành.

Theo Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, toàn tỉnh có 72 CCN với tổng diện tích gần 3.900ha. Trong đó, giai đoạn đến năm 2030 quy hoạch 62 CCN với tổng diện tích 3.237,15ha; giai đoạn sau năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 quy hoạch thêm 10 CCN với diện tích 658,47ha.

Đến nay, Quảng Ninh thành lập và mở rộng 20 CCN với tổng diện tích hơn 1.173ha. Trong đó, 7 CCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích 373,19ha, diện tích đất công nghiệp chưa cho thuê còn khoảng 40,49ha. Bên cạnh đó, 14 CCN đang hoàn thiện thủ tục đầu tư và triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật với tổng diện tích hơn 800ha.

Tuy nhiên, quá trình phát triển CCN trên địa bàn tỉnh còn không ít khó khăn, như: Quỹ đất công nghiệp có hạ tầng đồng bộ, sẵn sàng tiếp nhận doanh nghiệp còn hạn chế; nhiều CCN đang hoạt động đã có tỷ lệ lấp đầy cao, trong khi các CCN mới chưa hoàn thành đầu tư hạ tầng; cơ sở sản xuất thuộc diện di dời, phần lớn có quy mô nhỏ, năng lực tài chính còn hạn chế.

Để tháo gỡ những "điểm nghẽn" này, Sở Công Thương tiếp tục đôn đốc các địa phương rà soát, hoàn thiện kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất vào cụm công nghiệp. Đồng thời, phối hợp với các địa phương làm việc trực tiếp với từng cơ sở sản xuất, nhằm xác định vị trí tiếp nhận, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm triển khai các chính sách hỗ trợ. Đồng thời, chỉ đạo các chủ đầu tư hạ tầng công khai quỹ đất, giá thuê, ngành nghề tiếp nhận và đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng; phối hợp tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sẵn sàng tiếp nhận các cơ sở di dời từ giai đoạn 2027-2028, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp theo hướng tập trung, hiện đại và bền vững.