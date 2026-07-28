Tọa đàm khoa học về xây dựng bộ chỉ số đo lường sự đồng thuận xã hội

Sáng 28/7 tại tỉnh Quảng Ninh, Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức tọa đàm khoa học chủ đề “Xây dựng bộ chỉ số đo lường sự đồng thuận xã hội và chiến lược tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thông qua các liên minh xã hội mới”.

Chương trình được Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Tọa đàm được tổ chức nhằm thu thập các ý kiến từ thực tiễn hoạt động của cán bộ MTTQ các cấp, đại diện chính quyền, các tổ chức CT-XH, các chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đo lường sự đồng thuận xã hội. Đồng thời đề xuất các giải pháp đổi mới chiến lược tập hợp, vận động nhân dân trong bối cảnh chuyển đổi số.

Đại biểu nêu ý kiến thảo luận tại chương trình.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về những biến đổi của các hình thức liên kết xã hội trong kỷ nguyên số; tác động của chuyển đổi số và mạng xã hội đối với công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân. Đồng thời đánh giá thực trạng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận; chia sẻ các mô hình, kinh nghiệm ứng dụng công nghệ số trong nắm bắt dư luận xã hội, lấy ý kiến nhân dân và tăng cường tương tác với người dân.

Quang cảnh chương trình tọa đàm tại Quảng Ninh.

Nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp đổi mới chiến lược vận động của MTTQ Việt Nam theo hướng đa kênh, mở rộng kết nối với các nhóm xã hội mới, doanh nghiệp công nghệ và các chủ thể xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.

Những nội dung được thảo luận tại chương trình tọa đàm sẽ là cơ sở quan trọng để góp phần hoàn thiện bộ chỉ số đo lường sự đồng thuận xã hội và nghiên cứu đổi mới chiến lược tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thông qua các liên minh xã hội mới. Từ đó giúp MTTQ Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số.